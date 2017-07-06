— Теперь понятно, почему Смолов плакал.

Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» Кокорина и Молло в обмен на Смолова
shmurnober:
— Мамаев даже в своих фантазиях такого представить не мог.
Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА
Sbganalitica:
— Безумной рывок, нельзя же так форсировать развитие…
Московское «Динамо» со счётом 7:1 разгромило «Баварию II» в контрольном матче
empty-street:
— 7:1. Ярцев на всякий случай встал и ушёл.
kvn21:
— А в Северной столице кому-то икнулось.
jinno:
— Казалось бы, при чём тут Эрик Корчагин?
«Ахмат» может подписать контракт с форвардом «Коринтианса» Леандро Жаба
thespecial-one:
— Кхм, чем же ответит «Принцесса Нури»?
Источник: Акинфеев пригрозил Черчесову уходом из сборной России
borrachito:
— Говорят, на тренировке Акинфеев неловко почесал под носом. А Черчесов увидел в этом скрытый знак.
«Зенит» планирует приобрести ещё одного россиянина и расстаться с 6-7 игроками
rostovetc:
— Ребята, у нас уже закончились все… Разве что Байрамяна возьмёте?
Марадона хочет получить российское гражданство
provvidenza:
— Тренером сборной его сделать надо. Результата как не было, так и не будет, но хоть поржём))
Халк объяснил, почему изобразил усы во время матча чемпионата Китая
zampolit78:
— Дзюба: мы с Кокошей тоже передали привет папе Элкесона.
«Тосно» объявил об уходе Милевского
babushka-nadvoe:
— Если это нападающий, то где же его голы?
samojlovs:
— Ну, он нападал, а не голы забивал — это совсем разные функции!
arsomazzo:
— Последние лет 10 его амплуа не нападающий, а выпивающий.
waltersob:
— «Тосно»: клуб благодарит Артёма за непрофессиональную работу и желает выполнять работу более профессионально.
Капелло: в России толком не смог донести свои мысли
19lex88:
— Ну сейчас в Китае, наверное, со всеми легко общается…
antonekb1 (в ответ на комментарий 19lex88):
— Само собой. «Эй китаец, пасуй на Рамиреса! Другой китаец, играй на Тейшейру». Больше-то, собственно, и не нужно.
stic—ks:
— Капелло: в России толком не смог донести свои мысли, зато еле донес чемодан с деньгами до Италии.
Тигиев: не дал себя постричь бразильцам из «Спартака»
kbsol:
— Усы Газзаева и шевелюра Тигиева в остросюжетном блокбастере «Не дай себя постричь».
Игрокам сборной России не дадут премиальные за участие в Кубке конфедераций
bashirov:
— Теперь понятно, почему Смолов плакал.
«Спартак» наградят золотыми медалями 8 июля в одном из концертных залов Москвы
daleksupreme:
— Интересно, после данного мероприятия не разберут ли на память этот концертный зал?