— Теперь понятно, почему Смолов плакал.

Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» Кокорина и Молло в обмен на Смолова



shmurnober:

— Мамаев даже в своих фантазиях такого представить не мог.



Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Sbganalitica:

— Безумной рывок, нельзя же так форсировать развитие…

Московское «Динамо» со счётом 7:1 разгромило «Баварию II» в контрольном матче



empty-street:

— 7:1. Ярцев на всякий случай встал и ушёл.



kvn21:

— А в Северной столице кому-то икнулось.



jinno:

— Казалось бы, при чём тут Эрик Корчагин?



«Ахмат» может подписать контракт с форвардом «Коринтианса» Леандро Жаба

thespecial-one:

— Кхм, чем же ответит «Принцесса Нури»?



Источник: Акинфеев пригрозил Черчесову уходом из сборной России



borrachito:

— Говорят, на тренировке Акинфеев неловко почесал под носом. А Черчесов увидел в этом скрытый знак.



«Зенит» планирует приобрести ещё одного россиянина и расстаться с 6-7 игроками



rostovetc:

— Ребята, у нас уже закончились все… Разве что Байрамяна возьмёте?

Марадона хочет получить российское гражданство



provvidenza:

— Тренером сборной его сделать надо. Результата как не было, так и не будет, но хоть поржём))



Халк объяснил, почему изобразил усы во время матча чемпионата Китая



zampolit78:

— Дзюба: мы с Кокошей тоже передали привет папе Элкесона.



«Тосно» объявил об уходе Милевского



babushka-nadvoe:

— Если это нападающий, то где же его голы?



samojlovs:

— Ну, он нападал, а не голы забивал — это совсем разные функции!



arsomazzo:

— Последние лет 10 его амплуа не нападающий, а выпивающий.



waltersob:

— «Тосно»: клуб благодарит Артёма за непрофессиональную работу и желает выполнять работу более профессионально.



Капелло: в России толком не смог донести свои мысли



19lex88:

— Ну сейчас в Китае, наверное, со всеми легко общается…

antonekb1 (в ответ на комментарий 19lex88):

— Само собой. «Эй китаец, пасуй на Рамиреса! Другой китаец, играй на Тейшейру». Больше-то, собственно, и не нужно.



stic—ks:

— Капелло: в России толком не смог донести свои мысли, зато еле донес чемодан с деньгами до Италии.



Тигиев: не дал себя постричь бразильцам из «Спартака»



kbsol:

— Усы Газзаева и шевелюра Тигиева в остросюжетном блокбастере «Не дай себя постричь».



Игрокам сборной России не дадут премиальные за участие в Кубке конфедераций



bashirov:

— Теперь понятно, почему Смолов плакал.

«Спартак» наградят золотыми медалями 8 июля в одном из концертных залов Москвы



daleksupreme:

— Интересно, после данного мероприятия не разберут ли на память этот концертный зал?