Роналду секретничает с «ПСЖ». Обзор дня

Источник: Роналду провёл встречу с главой «ПСЖ» и обсудил возможность перехода

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время отпуска на Ибице провёл секретную встречу с президентом «ПСЖ» Нассером-Ганимом Аль-Хелаифи, в ходе которой обсудил возможный переход в стан парижского клуба, сообщает OK Diario.



Отмечается, что Аль-Хелаифи поддерживает хорошие отношения с агентом португальского футболиста Жорже Мендешем, а также президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду заплатит € 14,8 млн налоговым органам Испании во избежание тюремного заключения за неуплату налогов. По этой причине игрок якобы сообщил руководству «Реала» о желании покинуть мадридский клуб.



Позже издание El Confidencial опубликовало часть разговора между Роналду и Пересом. В телефонной беседе португальский футболист заверил руководителя «сливочных», что не думает об уходе из команды и, несмотря на слухи в прессе, никогда и никому не говорил о желании уйти из клуба.

Жирков не пропустит матч на чемпионате мира — 2018 из-за удаления в игре КК-2017

Полузащитник сборной России Юрий Жирков, который был удалён с поля в ходе матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики, не пропустит матч на чемпионате мира — 2018, если будет участвовать в турнире. Об этом сообщили в ФИФА, сославшись на пункт в регламенте, в ответ на запрос корреспондента «Чемпионата» Галины Козловой.



«Если представитель команды участвует в финальных соревнованиях как один из членов страны-организатора, то дисквалификация из-за удаления должна быть перенесена на следующий товарищеский матч сборной», — сообщили в ФИФА.

Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» Кокорина и Молло в обмен на Смолова

«Краснодар» и «Зенит» обсуждают трансфер нападающего Фёдора Смолова, при этом петербуржцы предлагают в обмен на форварда сразу двух своих футболистов — Александра Кокорина и Йоана Молло. Об этом в социальной сети сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.



«По моим данным, „Зенит“ и „Краснодар“ обсуждают трансфер Смолова. „Зенит“ сделал предложение, один из вариантов — обмен на Кокорина и Молло. „Краснодар“ хочет только Кокорина и доплаты в € 10 млн. Стороны взяли паузу в переговорах», — написал Арустамян в «Твиттере».

Мутко: лимит в РФПЛ изменится, в заявке будет меньше 10 легионеров

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, как с сезона-2018/19 изменится лимит на легионеров в чемпионате России.

«Любая страна, когда у неё есть проблемы, начинает с лимита. Он у нас не жёсткий сейчас, жёсткий в Китае. Надо начинать с реформы в футболе. За год игроки не растут, реформам нужно минимум 7-8 лет. Нам нужно выбрать 50 академий, дать методику, материальную базу и тренеров. Необходимо защитить этих игроков. Сегодня у наших клубов есть школы, но они просто откупаются.



Вот у „Спартака“ есть школа, на которую они тратят $ 9 млн в год. Есть Давыдов, но лучше поставить Зе Луиша. А Давыдов никогда не станет сильнее, если ему не доверяют.



Что касается лимита, то президент России Владимир Путин уже сказал позицию государства, её надо выполнять. Лимит изменится, но пока не скажу как. Будет 25 человек в заявке. 10 легионеров плюс 15 россиян не будет. Легионеров будет меньше в заявке. Известно всё будет в сентябре", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.



В настоящее время в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», который предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором»

«Краснодар» в контрольном матче одержал победу над «Марибором». Встреча прошла в Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.



Дубль в составе «быков» оформил полузащитник Виктор Классон. На 9-й минуте ему ассистировал Ренат Янбаев, а на 51-й — Николай Комличенко.



Следующий контрольный матч «Краснодар» проведёт 8 июля — спарринг-партнёром команды Игоря Шалимова выступит чешская «Славия». Завершится же второй сбор «быков» в Австрии 9 июля встречей с московским ЦСКА.

Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА. По состоянию на 6 июля команда, ведомая Станиславом Черчесовым, поднялась с 63-го на 62-е место.



Лидирует в рейтинге сборная Германии. Второе место занимает Бразилия, а замыкает тройку сборная Аргентины. Финалисты Кубка конфедераций чилийцы опустились на три позиции и занимают 7-е место. Бронзовые призёры португальцы поднялись на четыре строчки.



Рейтинг ФИФА:

1. (3) Германия — 1609 очка

2. (1) Бразилия — 1603

3. (2) Аргентина — 1413

4. (8) Португалия — 1332

5. (9) Швейцария — 1329

6. (10) Польша – 1319

7. (4) Чили – 1250

8. (5) Колумбия – 1208

9. (6) Франция – 1199

10. (7) Бельгия — 1194

…

62. (63) Россия — 590



Полностью рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».

Тульский «Арсенал» разгромил словенскую команду «Доб»

Тульский «Арсенал» в контрольном матче на сборе в Австрии со счётом 4:0 разгромил словенскую команду «Доб».



На 25-й минуте «Арсенал» вышел вперёд благодаря точному удару Игоря Горбатенко. В конце первого тайма Игорь Шевченко сделал счёт 2:0. На 68-й минуте отличился Артём Мингазов, а за несколько минут до конца первого тайма окончательный результат установил Никита Мельников.



Соперник «Арсенала» выступает во втором дивизионе чемпионата Словении и прошлый сезон завершил на второй строчке в таблице.



Контрольный матч

«Арсенал» (Тула, Россия) — «Доб» (Доб, Словения) — 4:0 (2:0)

Голы: Горбатенко, 25 (1:0); Шевченко, 43 (2:0); Мингазов, 68 (3:0); Мельников, 87 (4:0).

«Арсенал» (первый тайм): Габулов, Григалава, Беляев, Александров, Комбаров, Боурчану, Стеклов, Ткачёв, Горбатенко, Шевченко, Расич.

«Арсенал» (второй тайм): Левашов, Ярмолицкий, Иванов, Денисов, Хагуш, Аджоев, Мингазов, Рыжков, Изотов, Мельников, Сикоев.