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Сергей Ребров
Фото: nike.com
Текст: Данила Игнатов

Ребров: после чемпионства предлагали забрать кусок штанги с «Открытия»

Гость K11 Артём Ребров — о праздновании чемпионства, отпуске с Джано, нагрузках Карреры и увольнении доктора Лю.
7 июля 2017, пятница. 08:30. Футбол

— Артём, расскажите про свою первую коробку. Когда вы пришли на коробку Nike K11, нахлынули воспоминания?
— Мы жили в Строгино и играли на коробке возле дома. В ней не было ничего необычного — только резиновый квадрат и борта, чтобы зимой заливали лёд. Мы играли абсолютно во всё: футбол, баскетбол, волейбол, пионербол. Конечно, приятно смотреть на молодых парней, которые сейчас играют на коробках и проводят там день и ночь — это самое беззаботное время, которое в то же время тебя много учит и закаляет твой характер. Желаю всем ребятам, кто принимает участие в К11, в первую очередь получать удовольствие от игры и верить в свои силы. Всем бываем непросто, но футбол – это наша жизнь.

— Играете сейчас со своими детьми во дворе?
— Да, сейчас достаточно часто гуляю с ребёнком во дворе и играю вместе с ребятами. Играю с ними на равных, ведь на коробке все равны. Хоть я и вратарь «Спартака», мальчишки на коробках меня не жалеют.

— Что можете сказать про новое поколение футбола?
— Футбол не стоит на месте. Развиваются технологии, и с каждым новым поколением футболист становится быстрее, выносливее, умнее. Молодые ребята смотрят на то, как играли легенды: Марадона, Зидан, Стрельцов, Яшин, Смертин, Аршавин. Они смотрят, вдохновляются, хотят быть лучше. Они стали смелее.

— Где провели отпуск после чемпионства?
— Собирались с друзьями в Грузию на четыре дня. Джано узнал и сказал: «Бери только билеты, всё остальное — с меня!» Всё очень понравилось: гостеприимные люди, сумасшедшая кухня, нереально красивая природа, — в общем, всем советую! За четыре дня мы, правда, только вкусили Грузию и сразу уехали. Грузии нужна минимум неделя.

— Что из грузинской кухни больше всего понравилось?
— Чего там только нет! Я привык есть что-то одно, а тут и хинкали, и хачапури, и шашлык, всё газировкой запиваешь. Переварить это всё тяжеловато, но очень вкусно.

— В Грузии спартаковские болельщики находили?
— Когда ты с Джано в Грузии, тяжело обратить на себя внимание. Иногда он втихаря говорил фанатам: «Посмотрите, рядом Ребров, это спартаковский вратарь». Его там все узнают и уважают. Серьёзно относятся, не как к мальчику-с-пальчик.

— Какой момент чемпионского празднования спустя месяц вспоминается первым?
— Как и у всей страны: кипящий стадион, на поле которого выскочили болельщики, начали обниматься и радоваться победе. Ну и чемпионская раздевалка, конечно: пообливались шампанским, повеселились. Незабываемые эмоции.

— Во время того празднования фанаты чуть ли не трусы с вас снимали.
— Это святое! (Смеётся.) Вообще я нормально к этому отношусь. Люди довольны, даже счастливы. А то, что в порыве кто-то теряет ниточку дозволенных прикосновений, — ничего страшного.

— Осознание чемпионства уже пришло?
— Думаю, придёт не сейчас. Когда мои дети будут взрослыми и я буду о чемпионстве рассказывать в красках, то в полной мере испытаю это на себе. Сейчас же есть удовлетворение от того, что не зря занимался своим делом и что-то выиграл. Круто, но думал, что буду чувствовать что-то другое.

— Зобнин в интервью «Чемпионату» рассказывал, что ему болельщики обещали подарить комплект ножей с гладиатором. Самый памятный подарок, который присылали вам?
— Постоянно что-то дарят, и иногда, честно признаюсь, пользуюсь этим. Вот недавно болельщик подарил очень вкусный кофе, а я ему в ответ — майку. И все довольны. После чемпионства везде узнают, куда-то зовут. Приятно! А самый запоминающийся подарок — портрет, который прислала девочка из Сочи. Нарисовано краской, всё профессионально. Я там, так сказать, в отношениях со штангой.

— Кстати о штангах. После матча с «Тереком» не пытались найти кусочек выкорчёванного каркаса ворот «Открытия»?
— На вечере РФПЛ я в шутку сказал, что, если кто-то знает, где штанга, мне отдайте. И на полном серьёзе люди подходили и говорили: «Артём, мы знаем, твоя штанга там, вот телефон человека». На самом деле, у меня со штангами всё нормально в обычной жизни. Это ведь просто ритуал перед игрой… Главный чемпионский «кусочек» — золотая медаль и поцелуй кубка!

Фото: nike.com

— В матче с Венгрией ваш одноклубник Зобнин получил травму «крестов».
— Очень расстроился. Рома проделал огромный объём работы в прошлом сезоне и очень помог «Спартаку». Но он молодой парень и со всем справится. Это очередная проверка для Ромы, после которой он станет только сильнее.

— Как вы его поддержали?
— Не звонил, а написал пару смс. Он ответил, и я не стал больше Рому беспокоить. Понимаю, что ему сейчас непросто — случилась трагедия. Но, думаю, пройдёт пара недель, и Рома успокоится.

— Вы говорили, что Каррера даёт футболистам такие нагрузки, которых не было даже при Якине. В чём это выражается?
— Сам недельный цикл не несёт восстановительных дней, как бывало раньше. То есть после игры у нас есть выходной, а все остальные тренировочные дни — под нагрузкой. Либо тренажёрный зал, либо игровые упражнения, либо тактика — даже во время этих занятий пешком не ходим.

— У вратарей тренировки поменялись?
— Нет, мы с Джанлукой (Риоми, тренер вратарей «Спартака». — Прим. «Чемпионата») уже четвёртый сезон работаем. Наша подготовка остаётся прежней.

— Полевые игроки поначалу жаловались на нагрузки Карреры?
— Обсуждали с ребятами, что надо потерпеть, успокаивали друг друга. В итоге всё пошло на пользу — мы здорово выглядели физически даже в концовках матчей. Не зря мы забивали решающие голы именно в это время.

— Теперь Каррера продлил контракт со «Спартаком» до 2019 года.
— Замечательно, что будем работать с тренером, который привёл нас к чемпионству. У всех нас теперь есть возможность доказать, что это не было случайностью. К тому же Каррера доверяет лично мне.

— Есть у Карреры и спорные решения — в «Спартаке» больше не работает доктор Лю. Будете по нему скучать?
— Я был одним из самых частых его пациентов — именно Лю часто спасал меня от травм. К тому же в его кабинет всегда можно было прийти, поговорить, поплакаться на сборах, если скучно. В любом случае мы с Лю всегда на связи. После этих новостей уже несколько человек попросили у меня его телефон. Раньше он редко принимал сторонних пациентов, а теперь появилось больше времени.

Фото: nike.com

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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