Честный чемпион. Родриго Кайо – потенциальный новичок «Зенита»

Фурсенко: от «Зенита» стоит ждать ещё приобретений Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о первых впечатлениях от работы с Роберто Манчини и о трансферной деятельности клуба.

Похоже, «Зенит» переключился с итальянского и аргентинского рынков на бразильский. Неделю назад сообщалось о предложении петербургского клуба по поводу трансфера нападающего «Гремио» Луана, а теперь в Бразилии пишут, что «Зенит» готов заплатить 18 млн евро за Родриго Кайо. Именно такая сумма прописана в контракте защитника «Сан-Паулу» в качестве отступных.

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Кто такой

Родриго Кайо – воспитанник «Сан-Пауло», и пока вся карьера 23-летнего бразильца связана с родным клубом. Можно сказать, что он из футбольной семьи, поскольку его дядя Сильвио Руссо был довольно известным игроком по мини-футболу в 1980-е и пять раз выигрывал чемпионат страны. Сам потенциальный новичок «Зенита» всегда мечтал доказать, что способен стать классным центральным защитником, несмотря на невыдающиеся физические данные для представителя этого амплуа.

На профессиональном уровне Родриго Кайо дебютировал в 2011 году. 17-летний игрок неожиданно попал в стартовый состав «Сан-Паулу» в гостевом матче бразильской Серии А с «Коринтиансом». Премьера получилась хуже не придумаешь: «трёхцветные» потерпели разгромное поражение со счётом 0:5. Интересно, что команду соперника возглавлял нынешний тренер сборной Бразилии Тите, а партнёром Родриго Кайо по обороне был хорошо нам знакомый по выступлению за «Кубань» и «Анжи» Шандао. Тем не менее неудачное начало не закрыло талантливому парню дорогу в основу: в том сезоне он принял участие в восьми играх чемпионата.



Теперь Родриго Кайо – старожил «Сан-Паулу». За команду из финансовой столицы Бразилии сыграл уже более 200 матчей в различных турнирах. На своей странице в «Инстаграме» он даже опубликовал фотографию футболки, сделанной специально к юбилею.

Что выиграл

Единственный значимый трофей с «Сан-Паулу» Родриго Кайо завоевал в 2012 году. Тогда «трёхцветные» стали обладателями Южноамериканского кубка, победив в финале по сумме двух матчей аргентинский «Тигре». Впрочем, вклад юного защитника в успех был невелик, поскольку он сыграл только однажды на предварительной стадии.



Главное достижение уроженца Драсены на сегодняшний день – победа на домашней Олимпиаде-2016 в составе сборной Бразилии. Олимпийское золото Родриго Кайо брал вместе с Неймаром и Луаном, которого в это межсезонье тоже сватают в «Зенит». Причём игрок «Сан-Паулу» не просто был частью чемпионской команды, а выходил на поле с первых минут во всех шести матчах. О качестве игры Родриго Кайо лучше всего свидетельствует тот факт, что единственный гол за весь турнир сборная Бразилии пропустила в финале от немцев. Собственно, выступление за национальную команду и сделало ему лучшую рекламу.



С прошлого года Родриго Кайо – игрок первой сборной Бразилии. Он дебютировал в составе «селесао» ещё при Дунге, сыграв 11 минут в товарищеской встрече с Панамой, а при Тите провёл два полных матча с Колумбией и Австралией. Возможно, появление Родриго Кайо в этих спаррингах – просто часть предпродажной подготовки защитника. И всё-таки он свой шанс заслужил как минимум Олимпиадой-2016.

Родриго Кайо Кокете Руссо



Родился 17 августа 1993 года в Драсене (штат

Рост – 182 см

Карьера: «Сан-Паулу» (2011-2017)

Амплуа: центральный защитник; опорный полузащитник

Достижения: обладатель Южноамериканского кубка (2012), победитель Олимпиады (2016). Родился 17 августа 1993 года в Драсене (штат Сан-Паулу – 182 см: «Сан-Паулу» (2011-2017): центральный защитник; опорный полузащитник: обладатель Южноамериканского кубка (2012), победитель Олимпиады (2016).

Зачем нужен «Зениту»

Укрепление центра обороны и «опорной» зоны – трансферные приоритеты «Зенита». Это было понятно изначально, а теперь подтверждается на практике. Петербургскую команду покинул Николас Ломбертс, с «Ростовом» тренируется Артур Юсупов, в подвешенном состоянии находятся Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Жозе Маурисио и Иван Новосельцев. Более того, в последние дни появилась информация о переговорах агентов Луиша Нету и Хави Гарсия с другими клубами. Кто-то должен занять их места.

Преимущество Родриго Кайо в универсализме. Его основная позиция – центральный защитник, но он способен без потери качества отыграть и «опорником». Кстати, легендарный бразильский голкипер-бомбардир Рожериу Сени, который в этом году возглавил «Сан-Паулу», но из-за низких результатов доработал с «трёхцветными» только до июля, подумывал как раз о постоянном переводе защитника в среднюю линию. «Я восхищаюсь Родриго Кайо. Он блестяще понимает игру. Почему бы ему не исполнять в «Сан-Паулу» и сборной Бразилии роль Касемиро?» – говорил новоиспечённый тренер. Однако пока кандидат в национальную команду продолжает закрывать центр обороны.



Чтение игры, качество отбора мяча и отличный пас действительно можно назвать козырями Родриго Кайо. У него солидная статистика в Серии А: 1,9 отбора в среднем за 90 минут (95% успеха), 3,9 перехвата, 3,3 выноса мяча, 2,0 выигранных верховых единоборства (66% успеха), 45,5 коротких передачи (89% точности) и 6,4 длинных передачи (73% точности). Даже с борьбой на «втором этаже» дело обстоит неплохо, хотя в прошлом сезоне было ещё лучше (3,8 и 73% успеха). В общем, интерес Роберто Манчини к этому защитнику не удивляет, тем более его хотел заполучить в «Зенит» ещё предшественник итальянца Мирча Луческу.

Кто ещё претендовал

В ноябре 2016 года Mundo Deportivo сообщило о переговорах петербургского клуба с «Сан-Паулу» относительно трансфера Родриго Кайо. Наши зарубежные коллеги писали, что «Зенит» сделал предложение в размере 14 млн евро, которое не устроило бразильский клуб. В итоге победитель Олимпиады-2016 остался дома, хотя помимо сине-бело-голубых на него претендовали и другие европейские клубы.



— Я получил ряд предложение, вот только «Сан-Паулу» всё отклонил, – рассказал в октябре сам Родриго Кайо. – Самые реальные были от «Гамбурга» и «Севильи». Никогда не скрывал, что мечтаю выступать в Европе. Но раз я остаюсь в «Сан-Паулу», буду выкладываться на сто процентов ради побед команды.



Селекционеры следят за Родриго Кайо уже достаточно давно. Например, после победы молодёжной сборной Бразилии на турнире в Тулоне в 2014 году скауты лондонского «Арсенала» настоятельно рекомендовали Арсену Венгеру приобрести многообещающего бразильца. Но ближе всего к покупке Родриго Кайо была «Валенсия». Летом 2015-го «Сан-Паулу» даже объявил о его продаже в испанский клуб за 12,5 млн евро плюс 4 млн евро в качестве бонусов, однако сделку сорвал проваленный новичком медосмотр. Подвела травма колена, из-за которой защитник пропустил более полугода.

В разное время в связи с трансфером Родриго Кайо упоминались «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан», «Лацио» и прочие. Но переговоры с бразильцами – дело сложное. Пока лидер «Сан-Паулу» по-прежнему красуется с высоким ценником на рынке.

Что за человек

О человеческих качествах Родриго Кайо можно судить по истории, наделавшей шуму в 2017 году. В первом полуфинальном матче штата Сан-Паулу защитник попросил судью отменить несправедливую жёлтую карточку сопернику из «Коринтианс». Этим соперником был экс-нападающий ЦСКА Жо. Арбитр Луиз Флавио де Оливейра посчитал, что Жо толкнул Родриго Кайо на голкипера «трёхцветных» Ренана Рибейро, в результате чего тот получил травму. Однако Родриго Кайо признался, что он сам в пылу борьбы случайно наступил на вратаря без помощи нападающего. Если бы Жо заработал «горчичник», то пропустил бы ответную встречу. Реакция на поступок игрока «Сан-Паулу» был полярной. Сторонники честной игры хвалили Родриго Кайо, а вот главный тренер Рожериу Сени и некоторые партнёры по команде раскритиковали его. «Коринтианс» в конце концов выиграл трофей, Жо забил в обоих матчах полуфинала. Несмотря на это, Родриго Кайо не сомневается, что поступил правильно.