Тошич покинул ЦСКА, Смолов близок к «Спартаку». Таблица трансферов РФПЛ

«Спартак»: контракт с Марко Петковичем

«Спартак» официально подтвердил свой первый трансфер этого межсезонья – новичком команды стал защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович. 24-летний сербский футболист уже прибыл в расположение своей новой команды, которая ведёт подготовку к сезону в Австрии. Контракт рассчитан на два года.

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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отказался от перехода в «Зенит». Именно с этим связаны комментарии спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании о том, что клуб не интересуется Смоловым. Фёдор хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. Предметный интерес к нападающему при этом проявляет «Спартак». По словам Смолова, «Спартак» интересовался им ещё зимой.

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Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро находится в сфере интересов «Спартака». Источник отмечает, что никаких переговоров по трансферу Стураро в данный момент не ведётся, но есть много клубов, которые следят за 24-летним игроком. Сам Стефано не желает покидать «Ювентус».

Защитник «Кротоне» Федерико Чеккерини попал в сферу интересов «Спартака». Sky Sport Italia сообщает, что красно-белые готовы заплатить за 25-летнего итальянца € 4 млн. В 2016 году «Кротоне» заплатил «Ливорно» за Чеккерини € 900 тыс. Контракт защитника с «акулами» действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А Федерико Чеккерини принял участие в 35 матчах (все в основном составе) и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, итальянский футболист оценивается в € 2 млн.

ЦСКА: Тошич покинул команду

Зоран Тошич расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон. Московский клуб пошёл навстречу сербскому игроку, так как договор с ним истекал через месяц. Ранее сообщалось, что Тошич хочет остаться в стане «армейцев», однако клуб предлагает ему пойти на сокращение заработной платы на 30%. 30-летний футболист зарабатывал в ЦСКА € 2,2 млн в год. Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед». Хавбек провёл в составе москвичей 234 матча и записал на свой счёт 46 голов.

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ЦСКА, кажется, готов потратиться на усиление. По информации бразильской прессы, красно-синие проявляют интерес к защитнику «Коринтианса» Гильермо Аране. Помимо российского клуба 20-летним бразильским футболистом серьёзно интересуется немецкий «Байер», который ведёт с ним активные переговоры, а также французский «Бордо». Потенциальная сумма трансфера Араны из «Коринтианса» составляет порядка € 10 млн, однако «Коринтианс» рассчитывает выручить все 15.



Также ЦСКА, как и «Спартак», интересуется нападающим «Партизана» Урошем Джюрджевичем. В минувшем сезоне чемпионата Сербии Джюрджевич отметился 24 голами в 29 матчах.

«Зенит»: Паредес уже тренируется с командой

«Зенит» наконец оформил большой трансфер из Европы. Состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник «Ромы» Леандро Паредес. Соглашение с футболистом рассчитано на четыре года. За переход Паредеса «Зенит» заплатит фиксированную сумму — € 23 млн. Ещё до € 4 млн «Рома» может получить в качестве бонусов за удачные выступления игрока и «Зенита». 22-летний аргентинец провёл 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешёл в стан «волков» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за € 6 млн, затем провёл сезон в «Эмполи» на правах аренды.

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Фото: fc-zenit.ru/

11 июля в расположение «Зенита» должен прибыть форвард «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси. Стороны уже ударили по рукам. Есть интерес к полузащитнику лиссабонского «Спортинга» Алану Руису, трансфер оценивается в 20 млн евро.



Также ведутся переговоры с целым рядом защитников – Франческо Ачерби из «Сассуоло», Матия Настасича из «Щальке», Кевина Бонифацци из «Торино», Родриго Кайо из «Сан-Паоло» и Маркос Фойта из «Эстудиантеса». Кроме того, Роберто Манчини по-прежнему рассчитывает увидеть в «Зените» защитника «Ромы» Костаса Маноласа, переговоры по которому недавно сорвались.



Всё чаще рядом в новостных слухах про «Зенит» появляется фамилия Фёдора Смолова. Согласно инсайду Нобеля Арустамяна, ради форварда «Краснодара» «Зенит» готов расстаться с Александром Кокориным и Йоанном Молло.



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«Зенита» Хави Гарсию (за которого «Малага» готова заплатить 15 млн евро) или защитника Вукашина Йовановича. Также близок к уходу в аренду в ПАОК Роберт Мак, по окончании аренды греческий клуб будет иметь право на выкуп контракта футболиста. Могут покинуть Санкт-Петербург и Луиш Нету, интерес к которому проявляет «Галатасарай» и Маурисио, которым интересуются «Эспаньол» и клубы Саудовской Аравии.

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«Краснодар»: контракт с Шишкиным и Ристичем

«Краснодар» объявил о переходе из «Црвены Звезды» полузащитника молодёжной сборной Сербии Михайло Ристича. 21-летний сербский футболист подписал с «Краснодаром» долгосрочный личный контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.



«Млада Болеслав» сделал предложение «Краснодару» по нападающему Николаю Комличенко. Чехи хотят видеть 22-летнего Комличенко в своей команде на правах аренды с правом выкупа. В «Краснодаре» взяли паузу и думают над этим предложением.



Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин продолжит карьеру в «Краснодаре». Футболист перешёл в клуб на правах свободного агента и подписал контракт, который будет рассчитан на три года. В свою очередь пресс-служба «Локомотива» объявила, что контракт с Шишкиным был прекращён по соглашению сторон.



«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Ред Булл Зальцбург» Валентину Лацаро. Помимо российского клуба претендентами на 21-летнего футболиста являются «Герта» и две команды АПЛ. В минувшем сезоне Лацаро провёл 29 матчей в чемпионате Австрии и забил три гола. На его счету восемь матчей за сборную Австрии.

«Ахмат»: трансфер Жаба

Российский полузащитник Антон Швец подписал контракт с «Ахматом» сроком на четыре года, сообщает официальный сайт грозненского клуба. В новой команде хавбек будет выступать под 23-м номером. 24-летний футболист, последним клубом которого был испанский «Вильярреал», находился в «Ахмате» на просмотре.

«Ахмат» официально объявил о переходе бразильского защитника Филипе Сампайо, ранее выступавшего в чемпионате Португалии за «Боавишту». Контракт с 22-летним игроком рассчитан на четыре сезона. За грозненцев Филипе будет выступать под 94-м номером. Он играет в центре обороны, его рост — 191 см, вес — 84 кг.



Грозненский «Ахмат» приобрёл 18-летнего нападающего Леандро Жаба у «Коринтианса» за € 2 млн, сообщает UOL. При этом 20% от трансферной операции должен был получить сам футболист, а его агент Ник Аркури – 5%.

«Ростов»: плюс Вилюш, Кинтеро, Бобен и Игнасон

«Ростов» закупил сразу несколько интересных легионеров, среди которых Мацей Вилюш, Жан Маер, Матия Бобен и Хосимар Кинтеро. Недавно клуб объявил о переходе 23-летнего защитника сборной Исландии Сверрира Ингасона, ранее игравшего в испанской «Гранаде». Контракт подписан по схеме «3+1». За жёлто-синих новичок будет выступать под № 15.



На просмотре в «Ростове» находится ганский форвард Антви Эрнест. Эрнест является игроком клуба «Униан Лейрия», выступающего во втором по силе дивизионе португальского футбола. Контракт ганца с командой рассчитан до лета 2018 года.

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«Уфа»: интерес к Готлибу

«Уфа» подписала долгосрочный контракт с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе, последним клубом которого был «Урал». В «Урал» защитник перебрался в феврале 2017 года. Табидзе провёл за екатеринбургскую команду три матча в РФПЛ.



«Уфа» подписала долгосрочный контракт с голкипером Алексеем Черновым. 19-летний вратарь является воспитанником калужского футбола.



Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб ведёт переговоры о переходе защитника «Хапоэля» из Тель-Авива Эди Готлиба. Об интересе «Уфы» к Готлибу уже сообщалось в январе этого года. Тогда уфимский клуб вёл борьбу за 24-летнего футболиста с «Уралом».

«Локомотив»: подписание с Сычёвым

«Локомотив» объявил о самом странном переходе недели. Руководство «железнодорожников» презентовало фарм-клуб «Локомотив-Казанка». В составе «Локомотива-Казанка» под 11-м номером будет выступать бывший форвард «железнодорожников» 33-летний Дмитрий Сычёв. Главным тренером команды стал Денис Клюев. Он, как и остальные члены команды, тренерского и административного штабов, ранее трудился в молодёжной команде «Локомотива».

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Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Рубин»: подписание Кудряшова

«Рубин» может расстаться с Саму Гарсией, который был в середине прошлого сезона отправлен в аренду. «Малага» заинтересована в переходе 26-летнего футболиста, который выступал за «анчоусов» с 2013 по 2015 год. Сам хавбек также не против вернуться в Испанию, однако проблемой может стать его высокая зарплата. Из-за этого «Малага» рассматривает возможность арендовать Гарсию.



«Лацио» намерен приобрести нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Азмун прошёл медобследование для «Рубина» и даже принял участие в контрольном матче в составе казанцев. Однако к этому моменту не было официального объявления о трансфере.



В «Рубине» тем временем объявили о переходе защитника «Ростова» Фёдора Кудряшова.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Амкар»: Йовичич может покинуть клуб

Полузащитник «Амкара» Бранко Йовичич может покинуть клуб. Сербская «Црвена Звезда» хочет арендовать у пермяков 24-летнего за € 200 тыс. на один год, а следующим летом выкупить Йовичича, доплатив € 300 тыс. Таким образом, «Црвена Звезда» надеется заполучить игрока за € 500 тыс. Сербский клуб рассчитывает завершить трансфер в ближайшее время, чтобы заявить новичка на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Урал»: плюс Ароян, Бавин и Евсеев

Центральный защитник сборной Армении Вараздат Ароян стал игроком «Урала». Вараздат Ароян отыграл 23 матча за сборную Армении. Накануне Вараздат Ароян, перешедший в «Урал» из иранского «Падиде», поставил подпись под контрактом с екатеринбургским клубом. В отборочном турнире к чемпионату мира – 2018 защитник принял участие в 5 матчах и отметился одним забитым мячом.



Также состав «Урала» пополнил центральный полузащитник Юрий Бавин. 23-летний российский игрок находится в расположении команды ещё со времени сбора в «Бажовии». С футболистом был заключён долгосрочный контракт.



Полузащитник Алексей Евсеев подписал контракт с «Уралом». Соглашение 23-летнего футболиста с екатеринбургским клубом рассчитано на два года.

«Арсенал»: аренда Сунзу и Ткачёва

28-летний полузащитник московского ЦСКА Сергей Ткачёв в субботу пополнил состав тульского «Арсенала», за который будет выступать на правах аренды. Соглашение ЦСКА с «Арсеналом» рассчитано до окончания сезона-2017/18, с опцией дальнейшего выкупа трансфера.



Тульский «Арсенал» подписал арендное соглашение с 28-летним центральным защитником из Замбии Стопиллой Сунзу, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что минувшей весной Сунзу, правами на которого владеет французский «Лилль», на правах аренды выступал за «Арсенал».

«Тосно»: Милевский покинул команду

Бывший полузащитник «Боавишты» Андерсон Карвальо Сантос подписал контракт с «Тосно» на два года, сообщает пресс-служба новичка РФПЛ. В июле 2014 года Андерсон был выкуплен португальской «Боавиштой», в составе которой за три сезона провёл 78 матчей и забил 5 мячей.

«Тосно» объявил, что защитник Денис Никитин продолжит карьеру в «Оренбурге». Футболист перейдёт в клуб ФНЛ на правах аренды, рассчитанной на год. Также команду покинет форвард Артём Милевский. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«СКА-Хабаровск»: контракт с Баляйкиным и Пуцко

Полузащитник Евгений Баляйкин, права на которого до недавнего времени принадлежали «Томи», покинул команду и перебрался в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба клуба. На какой срок рассчитан контракт с 29-летним хавбеком, не сообщается. Также ряды хабаровчан пополнил полузащитник Виталий Федотов. Последним клубом 25-летнего хавбека был тульский «Арсенал».



Также «СКА-Хабаровск» интересуется хорватским нападающим Иваном Лендричем. За 25-летним игроком следят московский «Локомотив» и «Урал». Сумма возможной сделки составляет € 200 тыс. У Лендрича есть варианты трансфера в ведущие клубы Польши, Австрии и Южной Кореи.



Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешёл в стан «СКА-Хабаровск». В прошедшем сезоне в составе «Уфы» 24-летний Пуцко сыграл пять матчей в РФПЛ, а также два в Кубке России.