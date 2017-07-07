Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Халк
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Халк показывает усы, Оскар пинает мяч в соперников. В Китае продолжают жечь

Пока все следили за Кубком конфедераций, а европейские команды готовились к новому сезону, Китай продолжал баловать дикими историями.
7 июля 2017, пятница. 17:30. Футбол

Провокатор Оскар

История, которую в Китае обсуждают уже чуть ли не месяц. Если в двух словах – Оскар сейчас оказался под серьёзным прессом общественности из-за одного эпизода. В матче 13-го тура «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай СИПГ» бразилец психанул и стал заряжать мячом по соперникам. В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния запустил мяч в игрока команды соперника. После отскока мяч вновь оказался у экс-футболиста «Челси», и он попал им ещё в одного игрока «Гуанчжоу Фули». На поле сразу же вспыхнула драка, в которой поучаствовали представители обеих команд. На Оскара сразу накинулись разъярённые футболисты соперника.

Нет, вы сейчас посмотрели не кадры из фильма «Убойный футбол». В итоге судья удалил по одному футболисту из каждой команды. Оскар, само собой, остался безнаказанным. Звезда как-никак. Однако после игры всё-таки схлопотал 8-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 5 тыс. евро. Правда, непонятно, какое именно футбольное правило Оскар нарушил.

Интересно, что досталось и двум другим звёздам «Шанхай СИПГ». Халк и Андре Виллаш-Боаш поддержали партнёра – игрок, показав футболку со словами поддержки, тренер – в соцсетях. Федерация футбола Китая восприняла это как неуважение и влепила обоим двухматчевую дисквалификацию.

«Усы» Халка

Вы же помните, какая буча поднялась после того, как Кокорин и Дзюба разместили в соцсетях тот самый message? Вероятно, вы даже оставляли комментарий под той новостью или одной из статей. Так вот, вопросов возникло ещё больше после того, как в тот же день Халк вместе с партнёром по «Шанхай СИПГ» Элкесоном выложил фото, где изобразил тот же жест. Причём оба праздновали голы таким же образом.

Фото: sohu.com

«Мы решили отметить этот гол таким жестом, поприветствовав его отца. У его папы были усы, это был такой жест, чтобы передать привет его отцу», — объяснил Халк.

Кажется, в любом случае Халку теперь закрыта дорога в сборную России.

Что в «месседже» тебе моём? Как Халк «вступился» за Дзюбу и Кокорина
Почему самая очевидная версия не всегда оказывается правильной.

Звезда Паулиньо

Помните того парня, который влип в скандальную историю с порнозвездой? Ну, он ещё в «Тоттенхэме» срывал аплодисменты. Так вот Паулиньо и сейчас продолжает радовать болельщиков. И не только их — на сегодня он является игроком основы сборной Бразилии и привлекает к себе внимание европейских грандов. Известно, что на «Гуанчжоу Эвергранд», за который выступает Паулиньо, уже вышла «Барселона» и предложила 20 млн евро. Однако китайцы отказываются продавать одного из самых эффективных игроков чемпионата менее чем за 40 млн.

Оказывается, в Китае тоже умеют считать деньги.

«Бавария» интересуется Витселем

А теперь новость, которая может удивить. Витсель, который, казалось, выбрал путь заработка, а не игры на высоком уровне, похоже, имеет все шансы вернуться в Европу. Да не просто в клуб средней руки, а в саму «Баварию»!

«Анчелотти хотел, чтобы я перешёл в «Баварию», — рассказал Аксель. – Это доказательство того, что меня не забыли в европейских топ-командах, несмотря на то что я играю в Китае. Но Фабио Каннаваро (главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь». — Прим. «Чемпионата») ответил Анчелотти, что он нуждается во мне. «Бавария» всегда остаётся «Баварией». Ранее я был близок к переходу в «Ювентус», но «Бавария» — это шаг выше. Я просто хотел показать, что меня здесь не забыли».

Интересно, как всё повернётся, если Артуро Видаль таки решит поехать в Китай на заработки.

Как Витсель попал в скандал. Новости из Китая, которые вы могли пропустить
Китайцу сократили зарплату за фол на Витселе, Пато поблагодарили за незабитый пенальти, Халк вновь обыграл полкоманды.

Капелло возвращается

Успели соскучиться? Фабио Капелло снова в деле и теперь будет работать в чемпионате Китая. Итальянец возглавил «Цзянсу Сунин», в котором будет работать с Рамиресом и Алексом Тейшейрой. Контракт с 70-летним итальянцем будет рассчитан на полтора года, а его зарплата составит € 10 млн. После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в таблице чемпионата Китая, имея в активе 8 очков.

10 миллионов за выход с пенсии. Капелло в Китае: куда, зачем и почём
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло возобновляет тренерскую карьеру, согласившись на выгодное предложение из Китая.

Налог на иностранцев

В Китае, кажется, решили бороться с неоправданными тратами на футбол. Пресс-служба китайской футбольной ассоциации сообщила, что убыточные китайские футбольные клубы с 19 июня должны будут выплачивать налог за покупку иностранных игроков. Сумма налога будет равняться стоимости трансфера и пойдёт на развитие местного футбола.

Попробуйте догадаться, сколько клубов высшей китайской лиги в данный момент являются убыточными. Верно, все.

Кроме того, со следующего сезона китайские клубы обязаны будут выпускать на поле равное количество легионеров и местных игроков моложе 23 лет. Кстати, Виталий Мутко лимитную систему Китая сильно одобряет.

Интересно, что с этого сезона в Китае действует правило, согласно которому в основе каждой команды должен выходить молодой местный игрок моложе 23 лет. Андре Виллаш-Боаш обходил это ограничение самым оригинальным способом – просто менял молодого футболиста на первых минутах.

Сокращение доходов

Вполне вероятно, в ближайшее время китайским клубам придётся затянуть пояса. Стоимость телеправ на показ матчей Суперлиги оценивается в 1 млрд фунтов, однако руководители чемпионата Китая могут пересмотреть эти условия в сторону понижения.

Причина простая – в связи с ужесточением лимита на легионеров зрелищность чемпионата упала, контент обесценился, а значит, и платить за него огромные суммы телевизионные компании не собираются.

Немного сентиментальности

В Китае футбол – уже не игра денег. Как и миллионам жителей планеты, он дарит эмоции. И вызывает их. Владелец клуба «Баодин Иньли Итун» Мэн Юнли после матча второго дивизиона чемпионата Китая с «Ухань Чжоэр» расплакался и заявил, что команда снимается с чемпионата. Причина – несправедливое судейство. В той игре судья добавил к основному времени восемь минут, в течение которых назначил спорный пенальти. Игра закончилась со счётом 2:2.

«Мы за честную игру, — говорил сквозь слёзы Юнли. – Знаем, что результат матча уже не изменить. Надеюсь, что, после того как мы снимемся с чемпионата, руководство китайского футбола даст нам объяснение. Это больше не может так продолжаться. Как можно терпеть такие вещи? Мы чувствуем себя ущемлёнными и не можем позволить себе играть по таким правилам».

Юнли также отметил, что уже начал процедуру снятия клуба с чемпионата. В свою очередь, руководство китайского футбола выразило надежду, что он пересмотрит своё решение. «Баодин Иньли Итун» после 16 туров располагается на последнем месте в турнирной таблице.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Аксель Витсель Оскар Паулиньо Фабио Капелло Халк
Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
18:06 Федун прибыл в Австрию на контрольный матч «Спартака»
18:02 Ташуев не смог возглавить «Тобол» по семейным обстоятельствам
18:01 Осорио дисквалифицирован на 6 матчей за ругань в адрес арбитров в матче КК-2017
17:57 Состоялась жеребьёвка групп чемпионата мира U17
17:48 Экс-тренер «Оренбурга» Евдокимов, скорее всего, возглавит казахстанский «Тобол»
17:39 «Спартак» объявил стартовый состав на контрольный матч со «Славен Белупо»
17:32 Врач: Аршавин приехал в «Кайрат» с восемью килограммами лишнего веса
17:17 «Зенит» проведёт контрольный матч с четырёхкратным чемпионом Германии
17:10 Гол Витселя принёс «Тяньцзинь Цюаньцзянь» победу над «Гуанчжоу Фули»
17:05 Защитник тульского «Арсенала» Айдов перешёл в «Гомель»
17:00 Игорь Гамула в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж
16:50 Джанаев присоединился к «Рубину» на сборе в Австрии
16:45 «Зенит» сообщил, что Мак в сезоне-2017/18 будет выступать за ПАОК
16:44 Сарсания объяснил, почему «Зенит» отказался от покупки у «Боки Хуниорс» Павона
16:43 РФС присвоил домашней арене «СКА-Хабаровск» статус «Первая категория»
16:33 «Амкар» объявил о переходе Йовичича в «Црвену Звезду»
16:23 «Милан» сделал седьмое приобретение в нынешнее трансферное окно
16:22 Футболисты «Атлетика» побрились наголо в поддержку Альвареса, болеющего раком
16:21 Дзагоев – Тошичу: в ту минуту, когда узнал о твоём уходе из ЦСКА, было тоскливо
16:19 Сарсания: по Нету «Зенит» переговоров никаких не ведёт и не собирается вести
16:19 Суд утвердил штраф в размере € 252 тыс. для Месси вместо тюремного заключения
16:10 Матьё перешёл из «Барселоны» в «Спортинг» на правах свободного агента
16:03 Полузащитник «Халл Сити» Мейлер: Слуцкий впечатлил всех в команде
15:58 Мельгарехо рассказал, какое самое популярное слово в лексиконе Карреры
15:56 Гамула: весело было бы с Дзюбой на необитаемом острове, хороший парень
15:49 «Спартак» расторг контракт с защитником Лисинковым
15:36 Стала известна причина аварийной посадки самолёта с тульским «Арсеналом» в Вене
15:30 Полузащитник «Амкара» Йовичич продолжит карьеру в «Црвене Звезде»
15:28 Самолёт с тульским «Арсеналом» совершил аварийную посадку в Вене
15:25 Дриусси отправится в Европу 11 июля на медосмотр для «Зенита»
15:20 «Эвертон» ожидает, что «МЮ» заплатит за Лукаку £ 90 млн
15:17 Самедов: не скажу, что матч с «Локомотивом» принципиален, для меня важен трофей
15:16 Мертезакер после окончания карьеры будет работать в академии «Арсенала»
14:45 С «Томи» снят запрет на регистрацию новых футболистов
14:43 Шадли не захотел лететь с «Вест Бромвичем» на сборы и будет работать в Англии
14:37 Руни готов пойти на снижение зарплаты ради перехода из «МЮ» в «Эвертон»
14:32 Киреев: работа, которую я сейчас делаю, не интересная, очень скучная
14:21 Классон: рад, что мне наконец-то удалось прервать полосу невезения
14:19 Бартомеу: Месси — самый высокооплачиваемый игрок в мире и в истории футбола
14:08 Конте крайне недоволен трансферной кампанией «Челси» в летнее межсезонье
13:56 В «Арсенале» обеспокоены, что Санчес может перейти в «Манчестер Сити»
13:49 Голкипер «Байера» Лено может перейти в «Наполи»
13:41 На «Волгоград Арене» завершён подъём крупнейшей в России вантовой кровли
13:38 Агент: если президент «ПСЖ» продаст Верратти, его в Катаре не простят
13:13 Марадона оскорбил нецензурными словами болельщика и его мать
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017