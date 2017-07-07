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10 самых стабильных по составу клубов Европы: ЦСКА, Барселона, Реал
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Александр Служаков

ЦСКА и еще 9 самых сыгранных клубов Европы

Рассказываем о самых сыгранных клубах Европы. В десятку рейтинга попали «Барселона», «Реал» и «Бавария», но возглавляет его ЦСКА.
7 июля 2017, пятница. 19:17. Футбол

Центр CIES Football Observatory, занимающийся сбором и анализом статистики в европейском футболе, провёл новое исследование. В нём была сделана попытка выявить самые стабильные, наиболее сыгранные клубы в европейских чемпионатах. Оценивалась сыгранность футболистов по состоянию на июнь 2017 года. В качестве главного фактора учитывалось среднее количество сезонов, проведённых каждым футболистом команды в основном составе.

В результате исследования выяснилось, что наиболее сыгранным клубом в Старом Свете является московский ЦСКА с показателем 6,28. Интересно, что в десятке сразу 4 топовых клуба, которые также могут похвастать стабильностью своих рядов. Это «Барселона», «Реал Мадрид», «Бавария» и «Ювентус».

10. «Ювентус» — 3,96

Позволю себе сравнить «Ювентус» и ЦСКА, полагаю, в части сыгранности оборонительных линий это возможно. Полузащита и атака в Турине реформируются куда быстрее, а вот сзади продолжает отвечать за порядок Джанлуиджи Буффон. Ещё в 2001 году бьянконери заплатили за него «Парме» 52 млн евро. 16 сезонов Джиджи уже защищает ворота «Старой синьоры». 12 лет в клубе Джорджо Кьеллини, 9 — Клаудио Маркизио, 7 — Леонардо Бонуччи, 6 — Андреа Барцальи. Все эти парни расписали страницы истории туринского клуба золотом.

9. «Реал Сосьедад» — 4,16

Где баски — там стабильность. «Реал Сосьедад» чуть-чуть уступает соседям из Бильбао в сыгранности, но это не помешало ему обойти «Атлетик» на 1 очко в минувшем сезоне Примеры. Хватает в Сан-Себастьяне ребят, которые всю жизнь верны клубу, есть и те, кто на какое-то время уходил, но затем возвращался в родные пенаты. Главный долгожитель — это Хаби Прието, который начал играть в старте ещё в 2003 году. По 10 лет в клубе Иманоль Агирече и Карлос Мартинес.

8. «Маттерсбург» — 4,34

Австрийский гость в десятке самых сыгранных клубов Европы. Середнячок Бундеслиги порой прорывается в квалификацию Лиги Европы. Наверное, на базе «Маттерсбурга» сложно делать долгоиграющие выводы о значимости сыгранности. Но бюджет у клуба скромный, а команда держится в главной лиге страны. Значит, и здесь стабильность оставила свой след. А олицетворяют её серб Неделько Малич, играющий в клубе уже 11 лет, и австриец Патрик Бюргер, выступающий за «Маттерсбург» с 2010 года.

7. «Атлетик» Бильбао — 4,36

Басконскому «Атлетику» сам бог велел быть в списке самых стабильных коллективов, учитывая, что за команду могут выступать игроки только одной национальности. Классных басков ещё не так просто отыскать, чтобы потом с лёгкостью с ними расставаться. Впрочем, иногда и такое происходит, нужно же казну пополнять. Вот и приходится продавать то Андера Эрреру, то Хави Мартинеса, то Фернандо Льоренте. Подпитка же идёт в основном за счёт прекрасной школы.

Очень может быть, что через год и Бильбао из десятки выпадет. Клуб решил расстаться с кипером Горкой Ираисосом, отдавшим «Атлетику» 10 лет. Так что коэффициент сыгранности упадёт. Пока же он держится за счёт старожилов Маркела Сусаэты (10 сезонов), Икера Муньяина (8), Оскара де Маркоса и Микеля Сан-Хосе (по 7 сезонов).

6. «Бавария» — 4,70

Немецкий гранд также затесался в десятку, но через год он может и выпасть без него. Всё-таки завершил карьеру Филипп Лам, отдавший мюнхенцам без малого 15 лет карьеры, нужно ведь вычесть арендные сезоны в «Штутгарте». А клуб уже обзавёлся новичками: у «Хоффенхайма» выкуплены победители Кубка конфедераций — Зюле и Руди.

Главными ветеранами остаются Франк Рибери (10 сезонов) и Арьен Роббен (8). Винтажная пара вингеров, которая и по сей день способна генерировать громадное количество голевых ситуаций. Кстати, 8 блистательных сезонов за плечами у чемпиона мира Томаса Мюллера, который и в Мюнхене уже успел всё выиграть. По 6 лет в команде находятся Мануэль Нойер, Жером Боатенг и Давид Алаба.

5. «Реал Мадрид» — 4,86

Ещё один образец стабильности, и какой! Два года подряд «Реал» побеждает в Лиге чемпионов, и вроде бы к нему должно липнуть определение «сыгранная команда». Но с другой стороны, слухи то и дело отправляют на «Сантьяго Бернабеу» всё новых футболистов. Коллизия видна невооружённым взглядом. Но с цифрами спорить бесполезно. Представьте себе, Серхио Рамос уже 12 лет в команде, Марсело — 10, Криштиану Роналду и Карим Бензема — по 8. А ещё есть достаточное количество футболистов, играющих за «Реал» от 3 до 6 лет — это и Варан, и Навас, и Модрич, и Кроос, и Иско. Совсем свежих фигур крайне мало.

В Мадриде уже отлично поняли, что на одном шике и лоске далеко не уедешь.

Представьте себе, Серхио Рамос уже 12 лет в мадридском «Реале», а Марсело — 10.

4. «Шахтёр Донецк» — 4,90

Несмотря на южноамериканскую текучку, хотя мы знаем примеры, когда бразильцы подолгу оставались в составе украинского флагмана, у «Шахтёра» есть костяк. Его в первую очередь образуют игроки обороны: защитники Дарио Срна (14 сезонов), Ярослав Ракицкий (8) голкипер Андрей Пятов (10), а также опорный хавбек Тарас Степаненко (7).

Несколько лет назад индекс стабильности «Шахтёра» был, безусловно, выше, когда в нём оставались Луис Адриано, Фернандиньо, Жадсон. Сейчас команда постепенно меняет своё лицо.

3. «Барселона» — 4,97

Каталонский гранд у всех на виду. Именно его и мадридский «Реал» нужно рекомендовать в качестве пособия по уходу за собственным составом. Костяк есть, опытные фигуры имеются, но постоянное пополнение не даёт команде застаиваться.

Пусть «Барса» всё время в центре внимания, но сразу ли вы назовёте самого опытного игрока в команде? Давние поклонники, уверен, и без моих подсказок обойдутся. Но всё же назовём этого героя последнего десятилетия — Андрес Иньеста. 15 лет в основной обойме «Барселоны»!

Но если Андрес решится покинуть столицу Каталонии или перейти на административную работу, то знамя не успеет упасть, его тут же подхватит Лео Месси (13 сезонов). Ну а через год Херард Пике и Серхи Бускетс будут отмечать 10-летие своего пребывания в основе «Барселоны».

2. «Йёнчёпинг Сёдра» — 5,34

Шведский клуб пока сложно отнести даже к середнякам Аллсвенскан, где он лишь борется за выживание. Но при этом «Йёнчёпинг» далеко не самая пожилая команда лиги, средний возраст 25,9 года. За неё, кстати, с нынешнего сезона выступает российский вратарь Евгений Кобозев, но он-то как раз не добавляет стабильности в имеющийся состав. В этом плане здесь выделяются Фредрик Фендрих, Томми Телин и Том Сиве, на троих эти парни отыграли 30 сезонов за клуб с юга Швеции.

1. ЦСКА — 6,28

Собственно, всех тех, кто постоянно следит за российским футболом, победа ЦСКА в данной номинации удивить и не может. Алексей Березуцкий в главной команде уже 16 лет, его брат Василий — 15, Акинфеев — 14, а Игнашевич — 13. В последние годы «армейцы» не балуют активностью на трансферном рынке, поэтому совсем мало тех, кто мог бы сделать среднее арифметическое по проведённым сезонам в стане ЦСКА не таким устрашающим. Разве что Натхо, Головин, Чалов, Витиньо, Оланаре, Гордюшенко. А даже большинство легионеров уже давно приросли к клубу. Фернандес даже российский паспорт получил, 5 лет он в «армейском» клубе. Столько же находится в Москве и Понтус Вернблум. Без малого 10 лет красно-синие футболки надевают Дзагоев, Щенников и Набабкин. 7 лет отыграл Зоран Тошич, только что завершивший свою миссию в российской столице. Так что свой статус ЦСКА заслужил по праву.

Алексей Березуцкий в главной команде ЦСКА уже 16 лет, его брат Василий — 15, Акинфеев — 14, а Игнашевич — 13.

Другое дело, даже в таком компоненте, как стабильность, не должно быть перегибов. Омоложение состава должно происходить постепенно. Впрочем, никаких упрёков в адрес руководства ЦСКА. Даже лондонский «Арсенал» с его доходами во время строительства арены, мягко говоря, не шиковал. Стадионом «армейцы» обзавелись, и теперь можно заняться укреплением состава, его балансировкой. Свои же победы на протяжении долгих лет красно-синие завоёвывали как раз за счёт единства рядов. Костяк должен быть, это непреложная истина.

Каким мы запомним Зорана Тошича
Накануне «Чемпионат» сообщил об уходе Зорана Тошича из ЦСКА. Сегодня об этом официально заявили в клубе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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