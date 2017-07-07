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«Спартак» — Славен Белупо — 1:1. 7 июля 2017 года. Обзор матча, фото, видео
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Сам шеф здесь. Что увидел Федун в Филлахе

Хозяин «Спартака» увидел дебют Петковича и два гола – по одному в ворота каждой команды. Чемпион России ничьей завершил сбор.
7 июля 2017, пятница. 20:30. Футбол

Персонал гостиницы «Вармбадерхоф» ещё накануне устроил дорогим гостям из России трогательные проводы. После обеда служащие старинного отеля высыпали на ближайшую лужайку на совместное фото со спартаковцами. Картинка получилась умилительная – а-ля прощание графа Калиостро и его свиты с помещиками и крестьянами под Смоленском. Там в центре кадра фигурировали итальянцы — и тут. Только на красно-белом баннере, растянутом за спинами фотографирующихся, уместнее выглядела бы надпись «Счастливого пути» вместо «Добро пожаловать». Впрочем, последнюю можно истолковать и как приглашение на будущее. В прошлом году «Спартак» тоже готовился к сезону в «Вармбадерхофе». Если снова выиграет Премьер-Лигу – 100% вернётся в Филлах летом 2018-го. Да и если не выиграет, всё равно, думаю, вернётся. Условия для работы в умиротворённой австрийской глубинке замечательные.

Перед отлётом домой у красно-белых оставалось только одно незавершённое дельце в Каринтии. А именно – второй и заключительный контрольный матч в Австрии. Сербского середняка по имени «Вождовац» «Спартак» с трудом, но одолел. В пятницу против него вышел седьмой клуб «Хорватии», «Славен Белупо».

Чем же славен этот «Белупо»? Ну, например, голкипером Божовичем. Помните такого? Нет? Не удивлён. От уважаемого болельщика «Торпедо» слышал байку, очень смахивающую на правду: якобы Горана этого ушлые агенты «впарили» «автозаводцам» под видом… нападающего. Не знаю, правда или нет, за что купил – за то продал. Только статистика Божовича с комичной версией вполне стыкуется: в чемпионате России человек не провёл ни минуты. Годик посидел на довольствии в «Торпедо» да и отбыл восвояси. Зато в «Славене» первый номер, один из трёх старейшин команды – мини-клуба «кому за 30». Жаль, увидеть его в деле снова не удалось – место в рамке хорватов занял некто Маркович.

Милосердно отнеслась к чемпионам России и погода. За пару часов до матча небо над окрестными горами исполосовало молниями. Загремело, полило. Тревога оказалась ложной. Или учебной, как вам больше нравится. К началу игры дождь прекратился и немногочисленная публика на единственной трибунке крошечного стадиона приободрилась.

Надо сказать, зрительский состав был в пятницу как никогда представительным. Допускаю, что такого количества высоких гостей импровизированная VIP-ложа провинциальной арены ещё не встречала. Верхушка «Спартака» пожаловала на игру практически в полном составе. И если технического и генерального директоров клуба, соответственно Юхана Гераскина с Сергеем Родионовым, мы и на прошлом спарринге видели, то первое лицо клуба подлетело в Австрию специально под матч. Появление Леонида Федуна не осталось незамеченным несколькими российскими болельщиками. Леонид Арнольдович был благосклонен – никому из желающих ни в автографе, ни в совместном снимке не отказал. Где-то поблизости игру наблюдал Марко Трабукки, тоже личность в футбольных кругах известная, агент и функционер.

В хорошем настроении пребывали и футболисты. Правда, не все они в конкретный день и час были полностью трудоспособны. Сердар Таски, например, смотрел игру зрителем: травма выбила защитника из строя. Александр Самедов не попал в заявку по решению тренера: Каррера дал одному из своих самых опытных бойцов отдохнуть — всё-таки на Кубке конфедераций тот нагрузился капитально. Из тех же соображений «алленаторе» придержал в резерве капитана. На газон он отправился во втором тайме. В обрамлении бегущей по рекламным щитам строки «Глушаков – это похороны» Денис выглядел занятно.

Александр Самедов

Александр Самедов

Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Таким образом, второй раз подряд с повязкой на бицепсе команду вывел на поле Ребров. Два мяча от сербов, включая один курьёзный, веры Массимо в Артёма не поколебали. По всем признакам кредит тренерского доверия вице-капитану по-прежнему высок. Впрочем, иного от Карреры не стоило и ожидать. Не тот он человек, который станет бросаться из крайности в крайность, невзирая на весь свой южный темперамент.

Куда интереснее было, как тренер красно-белых решит возникшую в центре поля поля проблему. Он поставил на связку Кутепов – Боккетти. По флангам курсировали Ещенко с Комбаровым. Интересно, что во время отлучек Дмитрия на чужую половину поля в оборону садился Луис Адриано. Лицезреть кучерявого бомбардира на фланге обороны было достаточно чудно.

Луис Адриано

Луис Адриано

Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Впрочем, большую часть времени Луис занимался своими прямыми обязанностями. Наступательная четвёрка в составе Адриано, Попова, Промеса и Зе Луиша на бумаге выглядела чрезвычайно перспективно. Правда, чтобы вся эта ультратакующая система заработала, понадобился почти тайм разогрева. Первым, как и положено специалисту его профиля, пристрелку начал Зе Луиш. Пластичный центрфорвард дважды эффектно атаковал цель – раз ногой в падении через себя, раз головой в высоченном баскетбольном прыжке. Но оба раза тщетно. Первый удар эффектно парировал хорватский кипер, второй сам по себе вышел «бракованным».

После отдыха Каррера наполовину обновил оборону. Точно по заказу коллеги Черчесова итальянец воссоздал в центре сугубо российскую связку Кутепов – Джикия. Кроме того, показал начальству единственного – пока – летнего новичка (всё же Тигиева после полугодичной аренды в клубе таковым назвать сложно). Петкович вышел на ближний к ложе почётных гостей фланг и с ходу взялся за демонстрацию своих игровых достоинств. Последние обнаружились незамедлительно – хорошая тактическая выучка, неуступчивость в единоборствах, нацеленность на чужие ворота. Марко и свою работу выполнять успевал, и товарищей страховать. В общем, понравился.

Луис Адриано был не так заметен на поле. От него никто и не требует отработки на каждом квадратном метре, в его профессии ценится умение найти и решить эпизод, нередко единственный. С этой миссией Адриано справился превосходно. Его стеночка с Промесом была сколь изящной, столь и эффективной. Отмечу участие в атаке молодого Бакаева. Сделав своё дело, Луис с чувством выполненного долга удалился. Мельгарехо, напротив, в процесс включился. Кроме парагвайца возможность показать себя получил молодой Нимели.

Ход игры во втором тайме вроде бы располагал к многочисленным заменам и экспериментам: «Спартак» достаточно уверенно контролировал ситуацию. Тем неожиданнее оказался пропущенный гол. Его красно-белые получили чуть ли не после единственной толковой атаки противника во втором тайме. Неприятность к чемпиону России пришла с левого края обороны. Ребров против удара в дальний угол оказался бессилен. Занятная деталь: все три мяча в Филлахе москвичи получили в одни и те же ворота.

Больше голов зрители не дождались. Но, судя по достаточно дружным аплодисментам, увиденным они остались довольны.

«Спартак» летит домой. В субботу – награждение.

Отдельная благодарность пресс-атташе «Спартака» Леониду Трахтенбергу за всестороннее содействие в подготовке материалов «австрийского» цикла.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Зе Луиш Квинси Промес Леонид Федун Луис Адриано Массимо Каррера
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