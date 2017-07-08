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Смолов, Месси, Черышев — в обзоре главных новостей дня
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Месси заплатит € 252 тыс. вместо тюрьмы. Главное — в обзоре дня

Месси избежал тюрьмы, «Спартак» сыграл вничью с седьмой командой Хорватии, Смолов попросил Галицкого отпустить его — главные события дня.
8 июля 2017, суббота. 00:00. Футбол

«Спартак» сыграл вничью с седьмой командой чемпионата Хорватии

«Спартак» в контрольном матче сыграл вничью с хорватским клубом «Славен Белупо», который финишировал на седьмом месте во внутреннем первенстве по итогам минувшего сезона. Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 1:1.

В начале второго тайма Зелимхан Бакаев сделал передачу к штрафной на Луиса Адриано, бразилец сыграл в стенку с Квинси Промесом и метров с 10 поразил ворота хорватского клуба. На 79-й минуте красно-белые потеряли мяч на своей половине поля, тут же последовала передача вперёд, Бруно Богожевич ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол.

Товарищеские матчи (клубы)
07 июля 2017, пятница. 18:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1 : 1
Славен Белупо
Копривница, Хорватия
1:0 – Адриано – 54, 1:1 – Богожевич – 79
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Федун прибыл в Австрию на контрольный матч «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл в Австрию, где красно-белые проводят тренировочный сбор. 61-летний функционер на стадионе посмотрел контрольный матч московской команды с хорватским клубом «Славен Белупо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. На арене также присутствовали технический директор «Спартака» Юхан Гераскин и агент Марко Трабукки.

В первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги действующий чемпион «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдёт 18 июля.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Зенит» сообщил, что Мак в сезоне-2017/18 будет выступать за ПАОК

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак продолжит карьеру в Греции. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба. Руководство сине-бело-голубых достигло договорённости о переходе 26-летнего футболиста в ПАОК.

В греческой команде Роберт Мак будет играть на правах аренды до конца сезона-2017/18. Полузащитник присоединился к сине-бело-голубым в 2016 году. Словак принял участие в 27 официальных матчах за «Зенит», в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Контракт Роберта Мака с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

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Смолов отказался перейти в «Зенит» и попросит Галицкого о трансфере в «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отказался от перехода в «Зенит». Именно с этим связаны комментарии спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании о том, что клуб не интересуется Смоловым.

Фёдор хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. Предметный интерес к нападающему при этом проявляет «Спартак». 6 июля нападающий присоединился к «Краснодару» на предсезонном сборе в Австрии.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может обменять Смолова в «Зенит» на Александра Кокорина, но сегодня такой сценарий не выглядит реалистичным.

«Спартак» начал активно интересоваться Смоловым ещё зимой, это сам игрок подтвердил в интервью «Чемпионату» перед Кубком конфедераций.

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Матч за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» будет судить Безбородов

Назначены судьи матча за Суперкубок России, в котором сыграют московские «Спартак» и «Локомотив». Главным рефери встречи будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба РФС. Игра состоится 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Мосякин (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей Сухой (Люберцы), резервный судья – Валерий Данченко (Уфа).

Суд утвердил штраф в размере € 252 тыс. для Месси вместо тюремного заключения

Испанский суд утвердил смену наказания для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, предусматривавшего тюремное заключение сроком на 21 месяц, денежным штрафом в размере € 252 тыс., сообщает Marca. Отец футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси в свою очередь должен заплатить штраф в размере € 180 тыс.

Футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму € 4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идёт о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своих имиджевых прав. Этот приговор не предполагал нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

Дм. Черышев: из-за несогласованности врачей Денису стали колоть гормон роста

Бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев рассказал, в каком функциональном состоянии находится его сын Денис Черышев, ныне выступающий за «Вильярреал».

«Денис в прошлом году подписал контракт с «Вильярреалом» на пять лет. Он получил травму, и из-за несогласованности докторов ему стали колоть гормон роста. Это делали для того, чтобы Денис быстрее восстановился. Сам шовчик быстро восстановился, но не восстановилась мышца, она была слабенькая. Ни в коем случае нельзя было торопиться.

Как только Денис начал тренироваться в полную силу, эта травма снова дала о себе знать. То есть случился рецидив на рецидиве. Сейчас Денису дали время для того, чтобы он восстановил и подготовил мышцы. Не швы, а именно мышцы. Он сейчас уже занимается по индивидуальному графику, а с 6 июля должен начать тренироваться по полной программе в общей группе.

Пока все были в отпусках, Денис в двухразовом режиме тренировался и ему делали массаж. Времени было достаточно для того, чтобы подготовиться к чемпионату», — цитирует Черышева «Спорт уик-энд».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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