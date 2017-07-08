Красота дня. Новая девушка Фёдора Смолова

Несколько дней назад 26-летняя Юлия Левченко попала на первые полосы многих женских журналов. Причина – фотография в «инстаграме» Фёдора Смолова из отпуска, на которой футболист был запечатлён вместе с ней.

Примечательно, что Юлия из Новочеркасска, города в Ростовской области. А из самого Ростова-на-Дону бывшая возлюбленная Смолова – Виктория Лопырёва.

Фёдор и Юлия выложили совместные фотографии всего несколько дней назад, но встречаются они уже не один месяц. Во время первого матча сборной России на Кубке конфедераций Левченко уже болела за возлюбленного с трибуны.



Юлия – преданная болельщица не только сборной России, но и «Краснодара». Одну из своих фотографий на красавце-стадионе она подписала так: «90th level». Неудивительно, ведь именно такой номер у Смолова в краснодарской команде.

При этом Левченко интересуется не только футболом. Например, машине она предпочитает велосипед, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Или лошадей.

Но больше всего девушка любит путешествия. Она побывала уже во многих городах мира, но её самое любимое место – в Париже у Эйфелевой башни.

Больше осмотра главных достопримечательностей Европы Юлию привлекает только пляжных отдых. И это прекрасно, ведь в купальнике она выглядит просто сногсшибательно.

С такой девушкой Фёдор Смолов после совместного отдыха точно задумается о свадьбе.

Да и Юлия уже подобрала подходящее для церемонии платье.

А пока Смолов радует свою возлюбленную цветочными букетами в постели. После такого устоять перед лучшим нападающим России уж точно не получится.