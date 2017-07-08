Делать новых людей. Что больше всего бесит в трансферах ФНЛ

Начинается новый сезон самой беспощадной лиги мира – ФНЛ готова вновь пугать своими запланированными смертями, смешить нереалистичными задачами и удивлять аномальными решениями. Всё будет как всегда, поэтому делать какое-то превью бессмысленно – это переписывание слов, которые уже не раз сказаны. Оставим их тренерам для крайне оригинальных пресс-конференций, а я скажу о том, что меня больше всего бесит.

Волгоградский «Ротор», нижегородский «Олимпиец», курский «Авангард» и «Динамо» из Санкт-Петербурга пополнили ФНЛ. Наверное, их нужно поздравить. Но кого поздравлять? За полтора месяца между последним матчем во второй лиге и первой игрой в ФНЛ эти клубы суммарно подписали 56 футболистов (19 – «Авангард», 16 – «Ротор», 13 – «Динамо» и (всего лишь!) 8 – «Олимпиец»). 48 футболистов покинули эти клубы – в среднем по целому основному составу и одному запасному. Таким образом, состав команды за полтора месяца после подъёма из ПФЛ меняется почти полностью – не особо следивший за межсезоньем болельщик просто не узнает свою команду, придя на первую домашнюю игру.

За полтора месяца между последним матчем во второй лиге и первой игрой в ФНЛ новички суммарно подписали 56 футболистов.

Необходимо чётко обозначить два момента. Первый: такое в ФНЛ происходит ежегодно. Вот доказательство: ровно два года назад я писал о похожей проблеме (там, правда, речь о лиге в целом – это плохо, но не так возмутительно, как конкретно у новичков. Дальше я объясню почему).

Кто все эти люди? Зачем клубам ФНЛ столько новичков 115 заигранных новичков на 18 команд — полуторамесячную паузу между сезонами клубы ФНЛ заполнили поиском новых игроков.

Второй момент: в цивилизованных футбольных странах такого не происходит. Вот как проводят это лето новички Чемпионшипа: «Миллуолл» — пять игроков, «Болтон» — шесть, «Шеффилд Юнайтед» — пять. О'кей, в Англии традиционно позднее наполнение клубов новыми игроками, поэтому посмотрим на Германию, где клубы редко выходят на рынок после середины июля: шесть новичков у «Дуйсбурга», столько же – у «Киля» и «Регенсбурга». Закрепим это Испанией: «Альбасете» — четыре, «Культураль Леонеса» — три, «Барселона Б» — три, «Лорка» — один (ха-ха, они вообще что-то жизни там знают?).



Пять-шесть новичков для повысившейся в классе команды – норма для Европы. Даже если всех их моментально впихнуть на поле, всё равно половина команды окажется прежней. То, что происходит при подъёме в ФНЛ – невероятная, беспримерная дикость по нескольким причинам.

Оставь тех ребят, которые буквально умирали за твой клуб весь сезон ПФЛ, ещё на год, разбавь их тремя-четырьмя опытными мастерами и увидишь, что результат будет не хуже, чем с двумя десятками новичков.

Во-первых, сводится в беспросветное ничто сам принцип лестницы лиг. Люди, которые зарабатывали тебе путёвку наверх, сами туда не поднимаются. На что это влияет? На мотивацию игроков, потому что в 90% клубов ПФЛ нет задачи подняться выше, а в тех 10%, где такая задача есть, футболисты понимают, что будут вышвырнуты из команды на следующее утро после победного корпоратива. На циркуляцию игроков между лигами, которая должна делать футбольную систему здоровой. Наконец, на основы профессиональной конкуренции, которые подрываются при отсутствии циркуляции – не все находятся в равных условиях изначально.

Во-вторых, ничто не делает человека таким лояльным, как победы. Такое ощущение, что руководители российских клубов со своим священным словом «задача» забывают об этой очень простой вещи. Оставь тех ребят, которые буквально умирали за твой клуб весь сезон ПФЛ, ещё на год, разбавь их тремя-четырьмя опытными мастерами и увидишь, что результат будет не хуже, чем с двумя десятками новичков. Люди поймут, что в них верят, а когда в тебя верят, тебе становится стыдно снижать к себе требования. Эти люди, как бы к ним ни относились, — спортсмены по характеру, они хотят знать и верить в то, что победа – это нечто большее, чем тот самый корпоратив после успеха в ПФЛ. Оставляя победителей в той лиге, которую они уже выиграли, наша футбольная система руками своих эффективных менеджеров сама вытряхивает из игроков характер спортсменов и превращает их в банковские карты, монетизировавшие своё умение сносно пинать мяч.

В-третьих, тренеру приходится начинать всё с нуля (при условии, что тренера и самого не поменяли в межсезонье после победного года, как это произошло в «Роторе»). Что я имею в виду под работой с нуля, объясняю на примере курского «Авангарда». Тренер Игорь Беляев – известный для города футбольный человек, но никогда выше ПФЛ он не тренировал. Даже учитывая, что в числе 19 новичков есть пара курских ребят, подавляющее большинство новых игроков – иногородние, и для них (таковы реалии современного российского футбола) авторитет их тренера примерно равен нулю. Первая же серия поражений сделает ситуацию взрывоопасной и приведёт к неизбежной смене наставника. Я не поддерживаю самоуправство игроков и часто выступаю против этого, но просто констатирую – в современной футбольной России, с её жёсткой кастовостью, такое случалось не раз и наверняка будет происходить постоянно.



И в-четвёртых, когда команда проваливается и вылетает из ФНЛ, её руководители с глазами, которым позавидовали бы все святые мира, пафосно выдыхают: «Что ж, ставка на иногородних футболистов не оправдалась, теперь рассчитываем только на своих, местных ребят». Проходит два года, команда близка к выходу в ФНЛ, и на те заявления руководители уже забили. Плевать руководители хотели, что зрители – не дураки и давно поняли, что это наёмники на один год и никаких ассоциаций с эмблемой на груди или городом у них нет. У них даже истории побед с этим клубом нет – те, у кого она есть, остались вышвырнутыми на морозный воздух ПФЛ. Всё это приводит к тому, что ФНЛ привлекает всё меньше зрителей и в долгосрочной перспективе больше отталкивает от себя людей, чем привлекает.



Но разве это волнует руководителей клубов, перед которыми стоит магическая «задача»?