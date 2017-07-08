Мельгарехо: полюбил красный борщ, а водку не переношу

У него не сразу задалось в «Спартаке». Травмы и высокая конкуренция осложнили интеграцию в новый, красно-белый коллектив. Мельга грустил, копался в себе. Главное, что не скис, руки не опустил. И заслужил-таки тренерское расположение. Сегодня улыбка снова играет на смуглом открытом челе спартаковского парагвайца. Он опять чувствует себя нужным, и это его окрыляет.

«Чувствую себя готовым на 100 процентов»

— Несколько дней в Австрии вы занимались отдельно от основной группы. Что стряслось?

— Возник небольшой дискомфорт в левой ноге. Ничего серьёзного, но медики решили, что лучше немного сбавить обороты, перестраховаться.



— Как сейчас себя чувствуете?

— Супер. Два-три дня назад возобновил тренировки с партнёрами и очень этим доволен.



— К старту сезона успеваете набрать кондиции?

— Я уже чувствую себя готовым на 100 процентов. Да и вся команда в хорошей форме подходит к Суперкубку и началу чемпионата.



— Как вам понравился Филлах?

— Прекрасное место – чистый воздух, живописные пейзажи, тишина и покой. Последний фактор особенно важен – ничто и никто не отвлекает от работы, концентрация была близкой к максимальной.



— Термы посещали?

— Время от времени плавал в бассейне, чтобы быстрее восстановиться после физических нагрузок.



— Насколько я понимаю, Каррера не возражал против присутствия на сборе, только не в одном отеле с командой, жён игроков и тренеров. Почему вашей супруги не было?

— Мария осталась в Москве, так как некому было присмотреть за нашей дочуркой. Няня – она, кстати, тоже из Парагвая – отлучилась домой, но скоро снова к нам присоединится.

Лоренсо Мельгарехо на тренировочном сборе «Спартака» Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

«Каррера не суровый – требовательный»

— В команде удвоилось число итальянских тренеров. Что скажете о новоприбывших?

— Два сильных специалиста, глубоко разбираются в футболе. Уверен, что их приход пойдёт на пользу «Спартаку».



— Новый спец по физподготовке Джорджио пользуется большим авторитетом на родине. Нагрузки возросли?

— По-моему, бегать стали ещё больше, чем раньше. (Улыбается.) Ничего страшного, все нормально переносят нагрузки и добросовестно работают. По себе чувствую: прилично прибавил физически.



— Программа подготовки претерпела изменения?

— Если только незначительные. Мы достаточно хорошо изучили требования тренера. Знаем, чего он хочет. Межсезонная работа рутинная по своему характеру, но это необходимая рутина. Она приносит плоды в сезоне.



— Каррера суров в работе?

— Он не суровый – требовательный. Большое внимание уделяет дисциплине, и это плюс для команды. Прошлый сезон показал, насколько важна эта составляющая. Во многом благодаря собранности, сплочённости, дисциплине «Спартак» стал чемпионом.

Во многом благодаря собранности, сплочённости, дисциплине «Спартак» стал чемпионом.

— Ваш тренер практически не разговаривает с журналистами. Для игроков он более открыт?

— Коммуникация между игроками и тренером хорошая. Он достаточно много общается с нами.



— Индивидуальные беседы практикует?

— Иногда бывает. Но в основном общение протекает на поле, в процессе работы. На тренировках Каррера постоянно подсказывает, как правильно располагаться на газоне, контролировать мяч. Для него не существует мелочей. Неточный удар в двусторонке, и тот имеет значение.



— Самое популярное слово в лексиконе Массимо – «браво»?

— Да, точно! Тренер не скупится на похвалу, когда игрок её заслуживает – голом, удачной передачей или подкатом. Такая моральная поддержка вдохновляет.



— «Браво, Мельга» часто звучит?

— Постоянно. Но он не только меня – каждого игрока таким образом мотивирует.



— Может прикрикнуть в раздевалке?

— Как бы мы ни играли, хорошо или плохо, тренер не срывается на крик. Непродуктивному ору предпочитает нормальный, конструктивный разговор. От него больше толку.

«Кто не хочет работать – выход там!» Как Каррера укрепляет дисциплину Массимо Каррера приоткрыл прежде закрытые спартаковские двери в Филлахе перед «Чемпионатом» — и вот что наш спецкор увидел/услышал/заснял.

— Когда последний раз Каррера был сильно вами недоволен?

— Вне зависимости от результата Каррера старается сохранять спокойствие. Понятно, что он нервничает, переживает за результат, но пытается не подавать виду. Игрокам важно видеть, чувствовать уверенность тренера.

«В меню много пасты. Сладости – под запретом»

— Итальянский и испанский языки во многом похожи.

— Похожи, да не совсем. Например, я понимаю по-итальянски, но не говорю.



— На бытовом-то уровне можете поддержать беседу с Боккетти?

— С Боккетти – без проблем, потому что Сальва… говорит по-испански. (Смеётся.)



— Кто ещё?

— Только Хави, тренер по физподготовке. Испаноязычных нас всего трое в «Спартаке». Но, допустим, с Фернандо и Луисом Адриано могу объясниться по-португальски. Им я гораздо лучше владею, чем итальянским.



— Итальянский диетолог Сара значительно изменила меню команды?

— Это её работа – следить за питанием, составлять индивидуальные диеты для игроков. Тоже важный компонент в спорте. Да, кое-что Сара в рационе поменяла, но хуже он от этого не стал. Мне всё по вкусу.



— Налегаете на пиццу и пасту?

— Пиццу не едим, а пасты в меню достаточно. Добавились ещё кое-какие продукты, традиционные для Италии. О некоторых я даже не знал раньше, но, распробовав, полюбил.



— Сладости – под запретом?

— На данный момент – под полным.

«А в канализации трое сидят. Мёртвые…» Линия жизни главврача «Спартака» В «прошлой жизни», до футбола, врач «Спартака» Михаил Вартапетов спасал жертв катастроф и терактов. Почитайте – страшно… и интересно.

— На «кока-колу», фастфуд — табу по умолчанию?

— Мне кажется, профессионал в принципе не должен употреблять это.



— Какое, кстати, ваше любимое блюдо русской кухни?

— Красный борщ! С удовольствием его ем.



— В парагвайской кухне существует аналог?

— Есть похожий суп – с томатами, мясом, но без капусты.

«России дорого стоила ошибка вратаря»

— По вашим ощущениям, команда прибавила по сравнению с прошлым годом?

— Мне кажется, мы стали сильнее. Улучшились сыгранность, взаимопонимание. Мы достаточно много времени работаем вместе, поэтому хорошо изучили возможности и игровую манеру друг друга.

— Против «Чертаново» вы вышли в атаку в паре с Луисом Адриано. Удобно было действовать в связке?

— Вполне. Никаких проблем ни с Луисом, ни с Зе не испытываю. Оба отличные нападающие. По-моему, неплохо ладим.



— На какой всё-таки позиции вам удобнее?

— В центре или слева в атаке. Но если я необходим команде в другом качестве, без проблем выйду и сыграю.



— В «Бенфике» и «Кубани» вы исполняли латераля.

— В Лиссабоне я только слева и играл. А в «Кубани» недолго пробыл защитником – в нападающего переквалифицировали.



— Новый сезон обещает быть сложнее предыдущего?

— В России вообще нелегко играть. Трудный турнир. Но мы сделаем всё возможное, чтобы снова быть первыми. Цель «Спартака» неизменна: стать чемпионом.



— То, что пятеро «сборников» пропустили значительную часть сбора, а шестой, Зобнин, целиком – не сыграет на руку конкурентам?

— Потеря Зобнина для нас достаточно болезненна. Роман классный футболист, приносящий массу пользы команде, к тому же русский, что немаловажно в контексте лимита. Заменить его будет непросто.



— А Таски? Он тоже не помощник «Спартаку» в первых матчах сезона.

— Когда Сердар здоров, играет почти всегда. Но у нас есть квалифицированные защитники, способные заменить его.



— За Кубком конфедераций следили?

— Почти все игры смотрел. Болел за Чили. В футболе подчас всё решает одна ошибка. Жаль, что её в финале допустили именно чилийцы.



— Как вам российская сборная?

— Неплохо. Даже в такой тяжёлой группе Россия выглядела достойно. Ваши соотечественники до последнего претендовали на выход в полуфинал. Мало того, должны были выходить! Считаю, в последнем туре русские играли значительно лучше мексиканцев. Удача отвернулась. Команде слишком дорого стоила ошибка вратаря.

Лоренсо Мельгарехо Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

«В один год с «Бенфикой» упустили три титула!»

— В апреле вы называли своей главной мотивацией возможность выиграть золото. Теперь, когда мечта сбылась, где черпать новые стимулы?

— О, их у меня ещё достаточно! Хочу продолжать выигрывать. Суперкубка и Кубка России в моей коллекции ещё не было. Но главная цель – снова стать чемпионом. И, конечно, такой большой клуб, как «Спартак», должен стремиться к выходу из группы в Лиге чемпионов.



— Нынешний титул, если не ошибаюсь, вообще первый в вашей карьере?

— Это правда. В «Бенфике» нам ужасно не повезло – в один год были близки к трём титулам и все упустили! В чемпионате заняли второе место, всего на очко отстав от «Порту». Вдобавок проиграли два финала – Кубка Португалии и Лиги Европы.



— Предвижу ответ, но всё же уточню: кому посвятили первый титул?

— Жене, дочери, родителям и всей семье. Я всегда ощущал её поддержку. Она для меня много значит.

— На родине заметили успех земляка в далёкой России?

— Звонков и поздравительных сообщений было море – стало быть, заметили. Это было очень трогательно.



— Фирменного напитка Глушакова на чемпионских торжествах пригубили?

— Не довелось. Я вообще водку в чистом виде пробовал один раз в жизни – с месяц, наверное, назад.



— И как?

— Б-р-р-р, — Мельгарехо поёживается, словно только что опрокинул стопку 40-градусной. – Очень крепкий напиток, не по мне. Одну рюмку всего осилил – и то внутри всё горело!

Водка – очень крепкий напиток, не по мне. Одну рюмку всего осилил – и то внутри всё горело!

— Что предпочитаете?

— Я вообще не большой любитель выпить. После одного бокала становится дурно. Лучше что-то безалкогольное.



— У вас не всё поначалу ладилось в «Спартаке». Теперь счастливы?

— Абсолютно. Я полностью освоился в команде. Мне по душе страна, город. Не вижу ни одной причины что-то менять в своей жизни.



— Даже московские пробки не напрягают?

— Трафик – это, конечно, нечто. Но я уже привык.

«Конкуренты те же – «Зенит» и ЦСКА»

— Для «Спартака» принципиально важно начать новый сезон с ещё одного трофея?

— Для нас это серьёзная мотивация. Чемпионат чемпионатом, но сейчас все мысли связаны с Суперкубком. Надеюсь, удастся его добыть. Это было бы замечательным подспорьем перед стартом Премьер-Лиги.



— Кто будет главным конкурентом «Спартака» в сезоне?

— Думаю, «Зенит». Он серьёзно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со «Спартаком» за золото.



— Необходимость сражаться на трёх фронтах существенно осложняет решение генеральной задачи?

— Конечно, сложно играть каждые три-четыре дня. Это требует отличной физической и психологической подготовки. Но я не вижу тут неразрешимой проблемы. Мы качественно потрудились на сборе и должны выдержать темп.



— Лигу чемпионов с нетерпением ожидаете?

— Спрашиваете! Кто не мечтает играть в лучшей лиге мира? Я не исключение.



— Вы уже слышали гимн Лиги чемпионов с поля.

— Да-да, и это было очень волнительно. Когда стоишь на поле под гимн Лиги чемпионов, такие чувства накатывают – не передать словами. После этого никакие накачки не нужны – всего себя отдаёшь игре, без остатка.

«Запомнил Комбарова и Ари…»

— Помните встречи со «Спартаком» в Лиге чемпионов?

— Как будто вчера было. «Лужники», верно? Там ещё синтетическое поле было – ух… Было холодно, сыпал снег. Мы проиграли – 1:2. Зато в Лиссабоне взяли реванш – 3:1.

«Лужники», верно? Там ещё синтетическое поле было – ух… Было холодно, сыпал снег. Мы проиграли – 1:2.

— Кого-то из нынешних одноклубников запомнили по тем матчам? Подсказка: их было трое.

— Комбарова помню! Он тогда тоже левого латераля исполнял.



— А Реброва, Джано?

— Не буду обманывать – их не помню. Обратил ещё внимание на бразильского нападающего. В «Локомотиве» сейчас.

— Ари?

— Точно, Ари. Больше никого не помню.



— С кем хотелось бы теперь сразиться в Лиге чемпионов?

— Предпочтений нет. В Лиге чемпионов кого ни возьми – все сильны. Откровенно слабых соперников нет. Поэтому каждую игру нужно воспринимать как финал.