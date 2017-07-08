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Джермейн Дефо и Брэдли Лоури
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

«Он был настоящим». Чему учит история Брэдли Лоури

Главный герой английского футбола последних месяцев скончался после продолжительной борьбы с раком.
8 июля 2017, суббота. 14:30. Футбол

17 мая Брэдли праздновал свой шестой день рождения. Вокруг не было ни стен родного дома, ни сверстников в конусообразных колпаках, ни праздничного торта. Рядом только капельница и телефон, разрывающийся от сообщений с поздравлениями.

Через несколько дней Брэдли стало легче, родители пригласили в больницу жонглёров, факиров и цирковых артистов. Но больше всего он ждал одного человека…

Они познакомились с Джермейном Дефо, когда АПЛ запустила акцию в поддержку маленького болельщика «Сандерленда», смертельно больного нейробластомой, крайне агрессивной формой рака, для поддержания жизни при которой нужны сотни тысяч фунтов стерлингов.

Когда Брэдли ещё не лежал в больнице, перед матчем чемпионата Англии между «Челси» и «Сандерлендом» ему дали пробить пенальти Асмиру Беговичу. После нескольких советов Диего Косты он отправил мяч в сетку. Болельщики признали тот гол лучшим в декабре.

Но именно с Джермейном Дефо у мальчика сложились особые отношения. Отец Брэдли болел за «Сандерленд», а Брэдли особо любил форварда «чёрных котов». В марте Дефо вывел Брэдли на матч отбора к ЧМ-2018 и с тех пор был постоянно на связи с семьёй ребёнка. «Я с трудом сдерживал тогда слёзы», — признался Дефо, который в том же матче забил гол. Брэдли Лоури стал символом объединения английского футбола – он открывал матчи АПЛ, выходил на поле с футболистами разных клубов. В поддержку мальчика болельщики со всего мира выслали 28 тысяч рождественских открыток, даже из Австралии и Новой Зеландии.

Несмотря на все пожертвования, в начале лета Брэдли стало хуже и его госпитализировали. Волна известности пошла на спад, но был один человек, который находился рядом, когда мог. Джермейн Дефо навещал Брэдли в больнице каждую неделю и старался скрасить последние дни жизни маленького болельщика. Когда вся команда подарила мальчику подарки и собиралась уходить, Брэдли попросил Дефо остаться с ним ещё немного. Джермейн, не раздумывая, согласился. Он лёг на кушетку вместе с ребёнком, тот обнял футболиста и уснул с улыбкой на лице. Дефо пробыл с ним в больнице всю ночь. Дефо был кумиром Брэдли, но в последние месяцы стал для него самым близким другом.

«Я каждый день думаю о маленьком Брэдли, потому что его любовь настоящая, я вижу это по его глазам. Это нечто особенное», — напишет Джермейн в своём «твиттере». «Он – мой лучший друг», — расскажет Брэдли, уже находясь в больничной палате.

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Лишь 6 нападающих в истории английской Премьер-лиги забивали больше, чем Джермейн Дефо. Но про него всё равно почти не говорят.

Сам Дефо знает, что такое семейная трагедия. Он рано потерял двух братьев и сестру, затем скончался его отец. Джермейн прошёл через всё это, сумел построить карьеру футболиста, воплотить свою мечту в реальность и при этом старался помогать окружающим, находящимся в беде.

Дефо – тот человек, который запустил волну поддержки Брэдли Лоури. Человек, помогший собрать более миллиона фунтов на лечение. Человек, объединивший всю Англию вокруг малыша, борющегося со смертельной болезнью.

7 июля Брэдли не стало. Он умер в госпитале в окружении своей семьи.

«Наш смелый мальчик сегодня отправился к ангелам. Он был нашим маленьким супергероем и дал настоящий бой, но где-то он оказался нужнее», — написали родители в соцсетях.

Сам Дефо знает, что такое семейная трагедия – он рано потерял двух братьев и сестру, затем скончался его отец.

За неделю до этого, когда стало известно, что у Лоури нет шансов в борьбе с болезнью, Дефо приехал в больницу, чтобы попрощаться.

Фото: facebook.com/BradleyLowerysFightAgainstNeuroblastoma

«Я старался быть сильным, но не знаю, как словами выразить то, что я чувствую. Когда я впервые встретил его, не мог поверить, что он болен раком. С этого момента была невероятная связь. Было тяжело видеть, как он страдает. Не было ни дня, чтобы я не проснулся и не проверил телефон или не подумал о маленьком Брэдли. Его любовь настоящая», — говорил Дефо.

Очень хочется верить, что история Брэдли Лоури станет поучительной для множества людей по всему миру. Таких мальчиков тысячи на планете, и каждому нужна помощь. Многие из них, как и мы, любят футбол. Многие мечтают победить болезнь и стать спортсменами, космонавтами, актёрами. Как говорит Джермейн Дефо, они – настоящие. И каждый из них заслуживает хотя бы толики той любви, которую в последние месяцы жизни получил самый храбрый фанат «Сандерленда» в истории.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сандерленд Джермейн Дефо
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8 июля 2017, суббота
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