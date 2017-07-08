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Роберто Манчини
Фото: http://fc-zenit.ru
Текст: Данила Игнатов

Манчини: перелёт в Хабаровск станет самым длинным в моей карьере

Главный тренер «Зенита» — об итогах двух сборов в Австрии, трансфере Себастьяна Дриусси и готовности к первому туру РФПЛ.
8 июля 2017, суббота. 15:00. Футбол

На второй сбор у Манчини было запланировано всего два контрольных матча. Первый, с венской «Аустрией», прошёл вовремя, а второй, в последний день сбора, не состоялся из-за решения местной полиции. Вместо спарринга с «Кайзерслаутерном» из второй Бундеслиги «Зенит» провёл двухсторонку в 15 минутах езды от своего отеля.

Матч между «синими» и «белыми» закончился со счётом 4:3, но футболисты так часто менялись командами, что разделить их на основной и запасной составы было невозможно. За 90 минут Манчини наигрывал сразу три схемы: 3-4-3, как у Конте, классические 4-4-2 и 4-3-3 с креативным центром Паредес — Кузяев — Ерохин.

Лучшими бомбардирами двухсторонки стали Паредес и Дзюба: аргентинец дважды поразил ворота Лодыгина метров с 25, а Дзюба реализовал пенальти и замкнул навес Шатова. Тем временем во время спарринга «Зенит» объявил о трансфере аргентинца Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейта». Судя по всему, нападающий присоединится к новой команде уже в Петербурге. Теперь в линии нападения у «Зенита» будет бешеная конкуренция: Дзюба, Кокорин, Полоз, Шатов, Жулиано, Дриусси и Джорджевич претендуют на три места в основе.

После матча главный тренер коротко ответил на вопросы журналистов — о сборах, трансфере Дриусси и готовности к РФПЛ.

— Как оцените подготовку за два сбора? — вопрос Мистеру.
— Мы хорошо поработали, все ребята — молодцы! Единственное, что расстроило: мы могли провести больше товарищеских матчей. Но в общем, я очень доволен.

— Футболисты уже понимают ваши требования?
— Понемногу мы улучшаем качество игры и в техническом, и в тактическом плане. Думаю, вскоре «Зенит» будет выглядеть ещё лучше.

— Многие игроки говорили, что не сталкивались с такими нагрузками.
— Сбор — это всегда тяжело, потому что здесь мы закладываем основу на весь сезон. Дальше будет полегче.

— Уже вырисовывается стартовый состав?
— У меня есть первоначальные идеи, но за 10 дней они могут поменяться.

— Только что «Зенит» объявил о трансфере Дриусси.
— Отличное приобретение, этот игрок нам поможет. Ещё есть время для других трансферов, но конкретных имён пока назвать не могу.

— Уже готовы к первому туру РФПЛ и вылету в Хабаровск?
— Будет тяжело, но у нас всё запланировано. Думаю, это самый долгий перелёт на игру в моей карьере.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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