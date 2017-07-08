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Леонид Федун
Фото: РИА «Новости»
Текст: Иван Карпов

Федун: в ЛЧ я хочу англичан, а Каррера мечтает о «Челси»

Главный босс «Спартака» Леонид Федун – о порадовавшем его Каррере, бонусах игрокам «Спартака» и желательном сопернике в Лиге чемпионов.
8 июля 2017, суббота. 20:25. Футбол
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После церемонии награждения игроков и тренеров «Спартака» золотыми медалями наш корреспондент Иван Карпов записал интервью с боссом красно-белых – Леонидом Федуном. О Каррере, новом сезоне и Лиге чемпионов.

Массимо Каррера на церемонии награждения сделал символичный жест — убрал медаль в карман. Мол, это прошлое, а надо жить настоящим и будущим.
— Массимо — профессионал. Он весь в работе. Это у меня праздник продолжается, а ему 14 июля предстоит бороться за очередной титул.

— Глушаков тоже снял медаль, но убирать в карман не стал…
— Слушайте, давайте о чем-нибудь другом (улыбается).

Ребятам уже сказал, что основные бонусы они получат, если преодолеют групповую стадию Лиги чемпионов

— Хорошо. Эмоции от прошлого сезона уходят. А каким вам видится новый сезон?
— Очень тяжелым. Думаю, на 10 трудных игр в нем будет больше. До декабря мы будем играть примерно в таком же ритме, в каком выступают команды Английской футбольной Премьер-лиги.

— Для «Спартака» это хорошо?
— Мы никогда в таком режиме не играли. Наши футболисты к этому не привыкли. И в этом будет основная сложность.

— Чемпионат «Спартак» выиграл. Теперь хочется пошуметь в Лиге чемпионов?
— Футбол – такая вещь, что хочется побеждать в каждом матче (улыбается).

— Но услышать гимн Лиги чемпионов на «Открытии» — особое чувство?
— Давайте откровенно: чтобы достойно играть в Лиге чемпионов, надо иметь совсем другой уровень игроков. Но мы постараемся быть конкурентоспособными. Я ребятам уже сказал, что основные бонусы они получат, если преодолеют групповую стадию турнира.

— За третье место в группе не получат?
— За второе! Минимум!

— Как думаете, в чём фишка Карреры, почему он смог добиться результата, а другие — нет?
— Вы же сегодня всё видели. Он профессионал. Причём с большой буквы.

— Вы, опять-таки, про момент с медалью? Вас «зацепил» его жест?
— Для меня это не жест. Это его сущность. Он целиком и полностью зациклен на результате. Так и должен себя вести нормальный главный тренер.

— Вам всё равно, с кем играть в Лиге чемпионов, или есть предпочтения?
— Хотелось бы получить в соперники какую-нибудь английскую команду.

— Какую — «Ливерпуль», тоже красно-белую?
— Каррера мечтает о «Челси». Что ж, посмотрим, кто нам достанется.

Каррера целиком и полностью зациклен на результате. Так и должен себя вести нормальный главный тренер

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Леонид Федун Массимо Каррера
Новости. Футбол
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