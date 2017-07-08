Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Федун, Зобнин, Промес, Каррера, Ребров и другие спартаковцы на награждении
Фото: instagram.com/fcsm_official
Текст: Иван Карпов

«Трезвых нет». Как спартаковцам вручали золотые медали

В центре Москвы прошло награждение «Спартака» золотыми медалями и презентация новой формы красно-белых.
8 июля 2017, суббота. 21:00. Футбол

«Спартак» стал чемпионом еще 7 мая. Спустя два месяца красно-белым вручили золотые медали на Цветном бульваре в концертном зале «Мир». На мероприятие было приглашено множество людей, имеющих отношение к «Спартаку». Были и те, кто нейтрально относится к действующим чемпионам, — например, президент РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин, ведущая Виктория Лопырева. Впрочем, посол ЧМ-2018 была в «правильных» цветах – в белом платье с красным поясом и красных туфлях.

Не пускали на церемонию обычных болельщиков. Оно и понятно. Во-первых, зала явно не хватило бы, во-вторых, для фанатов вечеринка уже состоялась. Помнится, спартаковский стадион не унесли по кусочкам.

И целого поля мало. Как «Спартак» отмечал чемпионство с фанатами
«Спартак» в последнем домашнем матче сезона разгромил «Терек» и получил кубок РФПЛ. Яркие кадры из Тушино – в нашей фотоленте.

Москва всё ещё не в курсе, что такое лето. На улице 8 градусов и непрекращающиеся дожди. Поэтому не совсем удался светский проход по красной ковровой дорожке. Если звезды Голливуда по 10 минут позируют фотографам и раздают комментарии журналистам, то здесь все старались скорее зайти в помещение. Наибольший ажиотаж у болельщиков вызвал Квинси Промес — он остановился и сфотографировался с поклонниками, несмотря на непогоду.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

Телевизионщица отловила на красной дорожке Артёма Реброва и задала ему несколько вопросов, в том числе «Как вам работается с новым главным тренером Каррерой?» Несколько человек рядом поперхнулись при слове «новый», но доброжелательный голкипер не стал на это обращать внимание, ответил «замечательно» и пошёл дальше.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

Восстанавливающийся Роман Зобнин прилетел из итальянской клиники «Вилла Стюарт». На церемонию он пришёл без костылей. Хотя прихрамывал и, показалось, немного держался за супругу, поднимаясь по ступенькам. На вопрос корреспондента «Чемпионата» о самочувствии ответил, что всё супер.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

Зобнин: Черчесов раздал всем спартаковцам по маленькой шоколадке
Полузащитник Роман Зобнин стал гостем редакции «Чемпионата» и раскрыл секреты чемпионского успеха «Спартака».

Тем временем в помещении Леонид Федун встретил Виталия Мутко со словами: «Без вас не начинаем», а затем отчитался: «Докладываю: трезвых нет». Шутка вызвала всеобщий смех.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

Началась церемония. На сцену пригласили сначала административный штаб, потом игроков, затем тренеров и руководство клуба. Слово взял главный тренер Массимо Каррера, который сделал символичный жест – показательно снял медаль, скрутил вокруг нее ленточку и положил во внутренний карман со словами: «Вот это мы убираем в ящик, потому что через неделю у нас важный матч». Вот полная версия выступления Карреры.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

Виталий Мутко воспользовался случаем и выразил надежду, что сборная России успешно выступит на ЧМ-2018.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

А Станислав Черчесов напомнил, что наставник сборной России зависит от клубных тренеров.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

Когда все желающие высказались, представили форму, в которой красно-белые проведут сезон-2017/18. Футболисты выходили на сцену в новой экипировке, держа руки за спиной, чтобы не закрывать логотипы спонсоров на груди.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

Кажется, это было последнее мероприятие, посвящённое победе «Спартака» в сезоне-2016/17. Сегодня она уже стала историей.

Еще о «Спартаке»:

Федун: в ЛЧ я хочу англичан, а Каррера мечтает о «Челси»
Главный босс «Спартака» Леонид Федун – о порадовавшем его Каррере, бонусах игрокам «Спартака» и желательном сопернике в Лиге чемпионов.
Сам шеф здесь. Что увидел Федун в Филлахе
Хозяин «Спартака» увидел дебют Петковича и два гола – по одному в ворота каждой команды. Чемпион России ничьей завершил сбор.
Мельгарехо: полюбил красный борщ, а водку не переношу
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо – о методах Карреры, новом меню команды, своём первом титуле и грядущей Лиге чемпионов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 1
Теги
ФК Спартак Леонид Федун Видео
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
21:09 Конюхов продлил до 1239 минут рекордную сухую серию в ФНЛ
20:58 «Краснодар» на 90-й минуте упустил победу над пражской «Славией»
20:50 Лукаку в октябре предстанет перед судом из-за шумной вечеринки в Беверли-Хиллз
20:47 Глушаков — про медаль за победу в РФПЛ: золото — в сервант!
20:39 Дефо – о смерти Брэдли Лоури: ты никогда не узнаешь, как сильно на меня повлиял
20:39 «Ювентус» отдал 20-летнего вратаря Аудеро в аренду команде Ф. Индзаги
20:29 «Вольфсбург» объявил о переходе из «Малаги» полузащитника Камачо
20:09 «МЮ» продлил контракт с 21-летним португальским голкипером Перейрой
20:02 Каррера: «Спартаку» нужно усиление, сейчас мы оцениваем, что у нас есть
19:56 «Крылья Советов» победили «Луч-Энергию» в первом матче под руководством Тихонова
19:56 Федун: сказал игрокам, что основные бонусы они получат за выход из группы ЛЧ
19:50 Федун: Каррера зациклен на результате, таким и должен быть главный тренер
19:48 Петраков – о поражении «Томи»: тяжело выстроить игру за неделю, чудес не бывает
19:48 Федун: с чего вы взяли, что «Спартак» возьмёт Смолова?
19:39 Черчесов: как тренер сборной, желаю, чтобы «Спартак» удачно выступил в ЛЧ
19:36 Мутко: хочется, чтобы в новом сезоне «Спартак» не разочаровал своих болельщиков
19:26 «Спартак» представил форму на сезон-2017/18
19:22 Хавбека «Аякса» эвакуировали с поля на вертолёте во время товарищеской игры
19:14 Игрокам, тренерам и персоналу «Спартака» вручили золотые медали РФПЛ-2016/17
19:10 Федун: к сожалению, не смогли собрать болельщиков на церемонию награждения
19:05 Каррера: золотые медали — уже история, через неделю у «Спартака» важный матч
18:59 Мутко пообщался с футболистами «Спартака» перед церемонией награждения
18:59 «Оренбург» стартовал в ФНЛ с волевой победы над «Тамбовом»
18:52 ЦСКА в контрольном матче разгромил команду второго дивизиона Словении
18:47 Президент «Сан-Паулу»: если «Зенит» выкупит Кайо, нам останется только горевать
18:42 «Краснодар» объявил стартовый состав на контрольный матч с пражской «Славией»
18:36 Давыдов: выход на матч с «Шинником» был для игроков «Зенита-2» большим шоком
18:34 Гунько: на таком поле, как в Новосибирске, проявить свои качества было непросто
18:33 Е. Калешин: думаю, игроки «Кубани» не будут бойкотировать матчи из-за долгов
18:20 Руни прибыл на тренировочную базу «Эвертона»
18:20 Слуцкий: игры с «Бенфикой», «Нантом» и «Аяксом» помогут понять уровень «Халла»
18:10 Федун: конечно, сегодня особенный день
18:10 «Рубин» со счётом 0:4 проиграл аутсайдеру второй Бундеслиги
18:00 Ребров: «Спартаку» надо подтверждать свою победу в чемпионате России
17:54 «Химки» разгромили «Ротор-Волгоград», «Олимпиец» сыграл вничью с «Авангардом»
17:49 Сарсания: подтвердить приобретение «Зенитом» Кайо не могу, но переговоры ведутся
17:44 На Азмуна претендуют «Спартак», «Лацио» и «Бешикташ»
17:43 Источник: Маурисио ведёт переговоры о расторжении контракта с «Зенитом»
17:36 Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это слово
17:34 Погба выложил видео с Лукаку после перехода бельгийца в «МЮ»
17:29 В Бразилии утверждают, что «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн
17:24 Игроки «Кубани» на пальцах показали, сколько времени клуб не платит им зарплату
16:57 В Саранске запустили часы обратного отсчёта до ЧМ-2018
16:55 «Енисей» проиграл «Динамо СПб» в первом матче под руководством Аленичева
16:53 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» близок к покупке форварда «Кёльна» Модеста за € 35,7 млн
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам селекция "Зенита" этим летом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017