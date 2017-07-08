«Трезвых нет». Как спартаковцам вручали золотые медали

«Спартак» стал чемпионом еще 7 мая. Спустя два месяца красно-белым вручили золотые медали на Цветном бульваре в концертном зале «Мир». На мероприятие было приглашено множество людей, имеющих отношение к «Спартаку». Были и те, кто нейтрально относится к действующим чемпионам, — например, президент РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин, ведущая Виктория Лопырева. Впрочем, посол ЧМ-2018 была в «правильных» цветах – в белом платье с красным поясом и красных туфлях.

Не пускали на церемонию обычных болельщиков. Оно и понятно. Во-первых, зала явно не хватило бы, во-вторых, для фанатов вечеринка уже состоялась. Помнится, спартаковский стадион не унесли по кусочкам.

И целого поля мало. Как «Спартак» отмечал чемпионство с фанатами «Спартак» в последнем домашнем матче сезона разгромил «Терек» и получил кубок РФПЛ. Яркие кадры из Тушино – в нашей фотоленте.

Москва всё ещё не в курсе, что такое лето. На улице 8 градусов и непрекращающиеся дожди. Поэтому не совсем удался светский проход по красной ковровой дорожке. Если звезды Голливуда по 10 минут позируют фотографам и раздают комментарии журналистам, то здесь все старались скорее зайти в помещение. Наибольший ажиотаж у болельщиков вызвал Квинси Промес — он остановился и сфотографировался с поклонниками, несмотря на непогоду.

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Телевизионщица отловила на красной дорожке Артёма Реброва и задала ему несколько вопросов, в том числе «Как вам работается с новым главным тренером Каррерой?» Несколько человек рядом поперхнулись при слове «новый», но доброжелательный голкипер не стал на это обращать внимание, ответил «замечательно» и пошёл дальше.

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Восстанавливающийся Роман Зобнин прилетел из итальянской клиники «Вилла Стюарт». На церемонию он пришёл без костылей. Хотя прихрамывал и, показалось, немного держался за супругу, поднимаясь по ступенькам. На вопрос корреспондента «Чемпионата» о самочувствии ответил, что всё супер.

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Зобнин: Черчесов раздал всем спартаковцам по маленькой шоколадке Полузащитник Роман Зобнин стал гостем редакции «Чемпионата» и раскрыл секреты чемпионского успеха «Спартака».

Тем временем в помещении Леонид Федун встретил Виталия Мутко со словами: «Без вас не начинаем», а затем отчитался: «Докладываю: трезвых нет». Шутка вызвала всеобщий смех.

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Началась церемония. На сцену пригласили сначала административный штаб, потом игроков, затем тренеров и руководство клуба. Слово взял главный тренер Массимо Каррера, который сделал символичный жест – показательно снял медаль, скрутил вокруг нее ленточку и положил во внутренний карман со словами: «Вот это мы убираем в ящик, потому что через неделю у нас важный матч». Вот полная версия выступления Карреры.

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Виталий Мутко воспользовался случаем и выразил надежду, что сборная России успешно выступит на ЧМ-2018.

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А Станислав Черчесов напомнил, что наставник сборной России зависит от клубных тренеров.

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Когда все желающие высказались, представили форму, в которой красно-белые проведут сезон-2017/18. Футболисты выходили на сцену в новой экипировке, держа руки за спиной, чтобы не закрывать логотипы спонсоров на груди.

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Кажется, это было последнее мероприятие, посвящённое победе «Спартака» в сезоне-2016/17. Сегодня она уже стала историей.

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