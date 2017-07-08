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Ромелу Лукаку
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Рекордный Лукаку. 10 самых дорогих трансферов внутри АПЛ

Трансфер нападающего Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» установит рекорд Премьер-лиги. Изучим самые дорогие переходы внутри АПЛ.
8 июля 2017, суббота. 22:30. Футбол
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10. Димитар Бербатов, £ 32 млн

Перед самым закрытием летнего трансферного окна 2008 года «Манчестер Юнайтед» договорился с «Тоттенхэмом» о покупке болгарского нападающего примерно за £ 32 млн. Бербатов отыграл за манкунианцев четыре сезона, забил 56 голов в 149 матчах в разных турнирах. Наверное, Димитар мог бы и успешнее действовать в легендарном английском клубе, тем не менее два чемпионских титула он всё-таки выиграл. «Я покидал «МЮ» с высоко поднятой головой», — говорил болгарин уже после перехода в «Фулхэм» за £ 4,25 млн.

9. Энди Кэрролл, £ 34 млн

«Ливерпуль» возлагал большие надежды на 22-летнего нападающего, купив его зимой 2011-го у «Ньюкасла» за £ 34 млн. Однако у Кэрролла не пошло на новом месте. Центральный нападающий забил за красных всего 11 голов в 58 матчах. Через полтора года «Ливерпуль» отдал дорогого новичка в аренду «Вест Хэму», а затем продал его этому клубу за £ 14,88 млн. «Энди — это коробка шоколадных конфет из «Форреста Гампа». Никогда не знаешь, что внутри», — метко выразился про Кэрролла тренер Славен Билич.

8. Садио Мане, £ 35 млн

Прошлым летом тот же «Ливерпуль» не пожалел £ 35 млн за форварда «Саутгемптона» Мане. Год спустя Юрген Клопп и руководители английского клуба вряд ли жалеют о трансфере сенегальца, тем более что немецкий тренер хотел заполучить Садио ещё в период работы с дортмундской «Боруссией». По итогам сезона-2016/17 Мане был признан лучшим игроком красных. В Премьер-лиге сенегальский форвард забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач в 27 матчах. Только концовку чемпионата он пропустил из-за травмы колена.

7. Хуан Мата, £ 38 млн

История Маты напоминает историю Лукаку тем, что во время выступлений за «Челси» его отношения с Жозе Моуринью оставляли желать лучшего, но футбольная судьба снова свела их вместе в «Манчестер Юнайтед». А зимой 2014-го испанец перебрался из Лондона в Манчестер за £ 38 млн. Хуан достаточно полезен. В частности, за эти годы он с манкунианцами завоевал Кубок Англии и стал победителем Лиги Европы. Сыграл 146 матчей, забил 36 голов и стал автором 26 голевых передач. «Мои отношения с Моуринью хороши, а многое написанное о нас было неправдой», — уверяет Мата.

6. Рио Фердинанд, £ 39 млн

Кажется, Фердинанд сто лет играл за «Манчестер Юнайтед», однако на самом деле он перебрался на «Олд Траффорд» летом 2002 года. В общем, с учетом бонусов, манкунианцы выплатили за защитника £ 39 млн. На тот момент это был самый дорогой трансфер внутри английской Премьер-лиги. Но Рио сполна отработал вложенные в него деньги. Он стал шестикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов. За 12 сезонов Фердинанд сыграл более 400 матчей в составе «Манчестер Юнайтед». Признанием его заслуг стала и капитанская повязка в сборной.

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5. Кристиан Бентеке, £ 39 млн

Этот трансфер «Ливерпуля» так же сложно назвать успешным, как и сделку по Кэрроллу. В июле 2015-го красные приобрели бельгийского нападающего у «Астон Виллы» за £ 39 млн, а через год продали Бентеке в «Кристалл Пэлас» за £ 26 млн. За сезон Кристиан отметился 10 голами в 42 матчах в разных турнирах. «Люди смеются надо мной и говорят, что я забил «Ливерпулю» больше, чем за него. Но у меня не было особого шанса проявить себя, чтобы называть тот мой переход ошибкой», — считает Бентеке.

4. Джон Стоунс, £ 47 млн

Предыдущим летом 22-летний игрок «Эвертона» стал официально более дорогим защитником, чем полтора десятка лет назад был Фердинанд. «Манчестер Сити» заплатил за Стоунса потрясающую воображение сумму — £ 47 млн. Однако было бы преувеличением сказать, что в Манчестере у Джона всё складывается, как того ждали. В минувшем чемпионате Англии он сыграл 27 матчей, но иногда оставался на скамейке запасных. «Я всегда считал Стоунса средним игроком, его переоценили», — такими словами выражает мнение об игроке бывший защитник сборной Англии Тони Адамс.

3. Фернандо Торрес, £ 49 млн

Переход испанского нападающего из «Ливерпуля» в «Челси» наделал много шума зимой 2011 года. Болельщики красных сильно обиделись на своего вчерашнего кумира, даже несмотря на то что их клуб заработал на трансфере около £ 50 млн. Лондонский этап карьеры Торреса сложился значительно хуже, нежели ливерпульский. Испанец забил 48 голов в 182 матчах за «Челси», тогда как в новой команде надеялись всё-таки на более высокую результативность Фернандо. Зато Торрес выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

2. Рахим Стерлинг, £ 53 млн

Чтобы приобрести 20-летнего флангового нападающего, «Манчестер Сити» не пожалел в июле 2015-го рекордную для внутреннего английского рынка сумму. С учётом бонусов стоимость трансфера Стерлинга выросла на сегодняшний день до £ 53 млн. За два сезона в рядах «горожан» Рахим сыграл 94 матча, забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу. Тяжёлый первый год в «Ман Сити» Стерлинг вспоминает без восторга: «В команде Пеллегрини все были королями двух касаний. Тренировки строились конкретно на этом навыке, поэтому у меня не было возможности вести мяч. Но я люблю обыгрывать соперников».

1. Ромелу Лукаку, £ 75 млн

«Манчестер Юнайтед» подтвердил договорённость с «Эвертоном» относительно трансфера Лукаку, а значит, рекорд побит. По данным британских СМИ, манкунианцы заплатят ливерпульскому клубу £ 75 млн. Кроме того, ещё £ 15 млн фунтов будут прописаны в качестве возможных дополнительных выплат. Самые дорогие игроки мира (Поль Погба) и внутреннего английского рынка (Лукаку) теперь выступают в одном клубе. Лукаку предстоит опровергнуть мнение скептиков, утверждающих, что он недостаточно хорош для топовой команды и больших матчей.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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