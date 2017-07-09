Последние проверки. Обзор дня

Гол Бухарова принёс «Ростову» победу над «Брондбю» в товарищеском матче

«Ростов» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги на сборе в Австрии провёл товарищескую встречу с клубом «Брондбю», который занял второе место в турнирной таблице чемпионата Дании по итогам минувшего сезона.

Российская команда одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте записал на свой счёт форвард «Ростова» Александр Бухаров.



Для ростовчан это уже второй товарищеский матч за сегодняшний день. Ранее команда Леонида Кучука со счётом 0:3 проиграла австрийской команде «Блау-Вайс».

ЦСКА в контрольном матче разгромил команду второго дивизиона Словении

ЦСКА в контрольном матче на сборе в Австрии со счётом 4:1 обыграл «Нафту», выступающую во втором дивизионе словенского футбола.



На 4-й минуте москвичи провели атаку левым флангом, Тимур Жамалетдинов ворвался в штрафную, продавил защитника и технично перебросил мяч через вратаря. Через десять минут Константин Кучаев сделал заброс к штрафной, Аарон Оланаре здорово поборолся, подработал мяч и на исполнение пробил точно в угол.



Ещё до 30-й минуты ЦСКА забил третий и четвёртый мячи. Сначала Кучаев прострелил во вратарскую — защитник опередил Оланаре и срезал мяч в свои ворота. Затем Георги Миланов выполнил подачу с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, откуда Муталип Алибеков поразил нижний угол ворот.



В конце встречи «Нафта» отыграла один мяч и не позволила «армейцам» оформить сухую победу.

«Краснодар» на 90-й минуте упустил победу над пражской «Славией»

«Краснодар» в контрольном матче на сборе в Австрии сыграл вничью со счётом 1:1 с пражской «Славией».



На 21-й минуте счёт открыл 17-летний нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов. На 90-й минуте «Славия» отыгралась усилиями Симона Дели. В составе чешской команды с первых минут на поле вышел бывший хавбек «Зенита» Мигел Данни.



Второй сбор «Краснодара» в Австрии, начавшийся 28 июня, завершится 9 июля. Подопечные Игоря Шалимова закроют подготовку к сезону товарищеским матчем с московским ЦСКА.

«Рубин» со счётом 0:4 проиграл аутсайдеру второй Бундеслиги

«Рубин» в контрольном матче со счётом 0:4 проиграл немецкой «Арминии». Все четыре гола клуб из Билефельда забил в первом тайме.



В минувшем сезоне «Арминия» выступала во второй Бундеслиге, заняла 15-е место из 18 и избежала стыковых матчей.



Контрольный матч

«Рубин» (Казань, Россия) — «Арминия» (Билефельд, Германия) — 0:4 (0:4)

«Рубин» (первый тайм): Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Камболов, Сорокин, Набиуллин, Цакташ, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз, Канунников.

«Рубин» (второй тайм): Рыжиков, Кудряшов, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, М'Вила, Рочина, Сонг, Жемалетдинов, Канунников.

Сарсания: подтвердить приобретение «Зенитом» Кайо не могу, но переговоры ведутся

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал появившуюся в бразильской прессе информацию о приобретении клубом защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо.



«Подтвердить подписание Кайо не могу, но переговоры по футболисту ведутся», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.



Ранее в Бразилии сообщили, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн.



В конце прошлого года российский клуб уже пытался заполучить 23-летнего футболиста. Тогда «Зенит» предложил за него € 14 млн, но «Сан-Паулу» отклонил предложение.



Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провёл 7 матчей.

«Зенит» объявил о переходе Дриусси

Футбольные клубы «Зенит» и «Ривер Плейт» достигли договорённости о трансфере аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Соглашение рассчитано на четыре года.

Себастьян Дриусси родился 9 февраля 1996 года в Буэнос-Айресе. Воспитанник «Ривер Плейта» дебютировал в основной команде в конце 2013-го, провёл 92 матча, забил 25 мячей и отдал 8 результативных передач. Выигрывал чемпионат Аргентины, Южноамериканский кубок, Кубки Либертадорес, Аргентины, банка Суруга и Суперкубок Южной Америки. Дриусси выступал за молодёжные и юношеские сборные страны. Вместе с командами U17 и U20 становился победителем чемпионатов Южной Америки.



В 2013-м стал лучшим игроком континентального чемпионата U-17 среди сборных и лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира в этой же возрастной категории. По итогам 2016-го Себастьян Дриусси вошёл в число 50 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии итальянской La Gazzetta Dello Sport.



Аргентинец может играть на трёх позициях линии атаки: в роли центрального нападающего, на левом фланге и в качестве оттянутого форварда. «Зенит» приветствует Себастьяна Дриусси в Петербурге, желает дальнейшего прогресса и успехов в составе сине-бело-голубых», — информирует официальный сайт «Зенита».

«МЮ» объявил о договорённости с «Эвертоном» по трансферу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договорённости с «Эвертоном» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.



«Клуб рад объявить о достижении договоренности с „Эвертоном“ по сумме трансфера Ромелу Лукаку. Теперь клуб начал обсуждать с Лукаку условия личного контракта, после чего игрок пройдёт процедуру медицинского осмотра. Остальная информация будет оглашена позже», — говорится в заявлении на сайте «МЮ».



Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний бельгиец выступает за «ирисок» с 2013 года.