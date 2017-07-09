Как это работает. Начальники команд РФПЛ

Должность «начальник команды» появилась в отечественных клубах в середине 1950-х. Но тогда её суть кардинально отличалась от нынешней, привычной в современных реалиях. В 1950-е и позже «начальники команд» занимались совсем другим. Эта должность сменила в клубной структуре позицию «заместитель тренера по политической части», введённую после войны. Основной функцией замполитов была организация политзанятий, составление письменных характеристик на игроков, информирование начальства о морально-политическом состоянии коллектива. Выполняли эту работу отставные офицеры КГБ, армии или флота. Но когда подобный труд потерял актуальность, команды набрали специалистов из других областей, — либо бывших игроков, либо работников хозяйственного профиля. Так появились начальники команды совсем иного профиля. Правда, и здесь за последние лет 20 многое поменялось.
— В 1990-е мы отвечали практически за всё, — вспоминает один из самых опытных начальников команды прошедшего сезона РФПЛ Сергей Краснослободцев, уже 20 лет работающий в «Томи». – Раньше в клубах не было такого большого штаба. На сборы ездили в составе: тренер с помощниками, врач и начальник команды (либо администратор). В Томске, когда мы в 1997 году вышли в высший дивизион, приходилось мыть полы на арендованном стадионе. Ещё на поле того комплекса не было скамеек запасных. Покупали тентовые палатки, как на рынке, натягивали – вот тебе и скамейка, чтобы в случае дождя под навесом быть.
Что такое «начальник команды» сегодня?
Это связующее звено между тренерским штабом, коллективом и руководством клуба. Постоянный контакт с игроками и наставниками вкупе с большим объёмом административной работы требует в первую очередь универсализма.
— Начальник команды — это связь между игроками и клубом в решении различных бытовых и организационных вопросов, — рассказывает Александр Удальцов из «Динамо». — Ты должен быть главным товарищем футболистов, первым помощником в решении личных проблем и проблем их семей. Человеком, позволяющим игрокам сосредоточиться на футболе.
Александр Удальцов после выигрыша малых золотых медалей
В чём основные функции?
Главная функция — порядок во всех внутренних механизмах. В основной круг обязанностей начальника команды входит организация сборов, размещение своей команды на новом месте и помощь в размещении гостей.
— Всё, что касается жизни коллектива, относится к нашим функциям, — говорит Игорь Егоров из «Анжи». — Вовремя взлететь, вовремя поесть, вовремя подать автобус, вовремя встретить судей, проводить их.
В зависимости от профессионального опыта начальника команды клуб задаёт ему некий ориентир в сторону либо тренерского, либо административного штаба.
— В каждом клубе философию и работу выстраивает генеральный директор, — продолжает Игорь Егоров. — Кому-то они говорят: «Твоя задача – делать билеты и чтобы была чистой и выглаженной форма». Но где-то начальнику команды доверяют больше — не просто административную работу, а роль ближайшего сподвижника тренера. У меня полное доверие нашего наставника и президента, потому меня просят, чтобы всё происходящее на скамейке, кромке поля было в моей компетенции.
— Начальник – неотъемлемая часть команды, но думаю, что эта профессия ближе к административной, — добавляет Сергей Краснослободцев из «Томи». — В тренерские дела я не вмешиваюсь, но в занятиях могу поучаствовать: мячи помочь подавать, например. И так почти во всех командах. Ничего зазорного в этом не вижу.
Кого берут в начальники команды?
Чаще всего это футбольные люди: экс-игроки, тренеры и даже бывшие арбитры, как Станислав Сухина («Локомотив») и Игорь Егоров, («Анжи»). А, например, Сергей Якунчиков из ЦСКА перешёл на административную должность после нескольких лет работы массажистом в турецком чемпионате.
— В 2002-м, когда я ушёл из команды «Генчлербирлиги», мне потом позвонил знакомый из Москвы – сотрудник одной из компаний, работающих с футбольными клубами, — вспоминает Якунчиков. — Он предложил мне стать их менеджером – принимать российские команды, приезжающие на сборы в Турцию, помогать им с гостиницами, полями, организовывать матчи. В конце 2003 года на сбор в Турцию приехал ЦСКА. Команду тогда только что принял португалец Артур Жорже. Я встретил «армейцев» и провёл с ними 10 дней. А вскоре мне позвонил начальник команды Александр Стельмах. «Хочешь поработать у нас администратором?» – спросил он. «Конечно, хочу», – ответил я.
Спустя пять лет именно Якунчиков сменил Стельмаха на посту начальника команды ЦСКА и занимает эту должность по настоящее время.
Сергей Якунчиков с тренерским штабом ЦСКА
С какими просьбами обращаются футболисты?
Обычно это бытовые вопросы: помощь в поиске жилья, детских садов и даже в оформлении при покупке новой машины.
— Бывает, просят помочь доехать до местной ГИБДД, когда покупают новую машину, — делится Артём Кашуба, начальник команды в «Уфе». – А так это в основном вопросы жилья и размещения семей, если игроки берут родных на сборы. Как довезти, как встретить – эти вопросы приходится решать.
О взаимоотношениях административного штаба и футболистов рассказал Якунчиков.
— Главное – что мы команда, одно целое. Никто у нас не капризен. Хотя, может быть, я так работаю, что у них не возникает ко мне претензий? А если какие-то заскоки и бывают, порой думаешь: а как бы ты вёл себя на их месте, если бы был звездой? Я спокоен. В конце концов, эти футболисты нас кормят, приносят премиальные в конце сезона. Всё должно быть для футболистов. Не будут они играть – не будет процветать клуб.
Какие сложности возникают при работе с легионерами?
Всё те же вопросы с жильём. Правда, легионеру зачастую бывает гораздо сложнее прижиться на новом месте, чем новичку из России. Одним из таких случаев поделился Сергей Краснослободцев из «Томи»:
– В прошлом году объехали с Огненом Враньешем пять-шесть квартир и никак не могли подобрать ему подходящую: то большая, то маленькая, то лифта нет. Обычно это мелочи, но не для легионеров. Проблему в итоге решили, подобрали жильё рядом со стадионом. Не сказал бы, что это каприз – обычный рабочий момент.
Бывают и другие примеры. Зимой на сборе в Турции к нам присоединился известный в прошлом полузащитник сборной Испании Альберт Риера. Так вот однажды на том сборе он сумел договориться со служащими отеля, чтобы забронировать конференц-зал. Там он собрал всех молодых ребят и довольно долго объяснял им различные футбольные тонкости при игре в защите. Красивый жест со стороны человека, поигравшего на высочайшем уровне.
Есть ли у начальника команды помощники?
Да, нередко люди этой профессии набирают себе штаб помощников для решения бытовых проблем футболистов, чтобы самим сосредоточиться на более важных функциях. Так устроена работа в «Анжи», где Игорь Егоров координирует административную службу, собранную из местных специалистов:
— Я сказал ребятам: «Ты отвечаешь за размещение, ты — за перелёты, а на тебе экипировка». Надо просто распределить обязанности, а не надувать щёки, дескать, без меня здесь крокодил не ловится, не растёт кокос. Но если происходит накладка, то меры для решения проблемы уже принимаешь сам.
Бывший судья, а ныне начальник команды «Анжи» Игорь Егоров – в центре
За какие мероприятия отвечает начальник команды?
Помимо стандартного набора — сборы, игры, тренировки – начальник команды занимается организацией прочих мероприятий, связанных с жизнью коллектива.
— Допустим, праздник 9 Мая, — приводит пример Игорь Худогов из «Тосно». – Обычно возложение венков происходит на мемориальной площади Пискарёвского кладбища либо у аэропорта на территории площади Победы. Информацию об этом мы заранее публикуем на сайте клуба и выдёргиваем кого-то из футболистов для участия в акции. В этом моменте также проявляется профессионализм начальника команды. Ты должен выбрать подходящего человека, понять его настроение и желание. Отталкиваемся от психологии, от особенностей каждого. Для этого нужно быть в коллективе.
Как тренерский штаб влияет на работу начальника команды?
Жизнь команды должна определяться в первую очередь главным тренером и его помощниками. Глазами и руками наставника в бытовых вопросах жизни коллектива является как раз начальник команды.
— Я почти 20 лет тружусь в «Ростове» и скажу, что работа менялась при каждой смене тренера, вспоминает Михаил Пипенко, начальник команды в «Ростове». – Когда пришёл Курбан Бердыев, в команде установился идеальный порядок. Курбан Бекиевич основательно жёсткий человек по отношению к самому себе и персоналу. Он от каждого требует самоотдачи, трудолюбия и своевременного решения задач. Поначалу было непросто, но спустя некоторое время мы поняли все требования Бердыева, и стало легче.
Как часто отдыхают начальники команды?
Футболисты, тренерский штаб и персонал чаще всего живут в одном графике – начало сезона, отпуск, сборы, конец сезона, отпуск. Но начальнику команды зачастую приходится работать и в моменты, когда весь остальной клуб переводит дух.
– В межсезонье, например, нужно заниматься сборами, всё организовывать: согласовывать сроки проведения, перелёты, гостиницы, — продолжает Михаил Пипенко, представляющий «Ростов». — Ещё и отчёты за проведённый сезон отнимают много времени и сил. Нужно считать, пересчитывать по итогам.
Михаил Пипенко и бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула
Каким должен быть идеальный начальник команды?
«Прежде всего должна быть ответственность перед людьми. Я считаю, что если тебе что-то доверили, ты не имеешь никакого морального права подвести других людей. Тут уж либо работай, либо нет. Мне кажется, на подобных должностях должны трудиться только ответственные люди, которые не могут сказать самим себе: «А, ладно, сделаю завтра», — считает Сергей Якунчиков из ЦСКА.
«Нужно быть мастером на все руки. Правильный начальник команды – это коммуникабельный и по-хорошему шустрый человек. Надо знать футбол изнутри, жить им. Понимать все проблемы команды, которые происходят в жизни и в быту, — подводит итог Игорь Худогов из «Тосно».
|Клуб
|Начальник команды
|Возраст
|Работа в клубе
|«Амкар»
|Нет начальника команды
|«Анжи»
|Игорь Егоров
Рахматулла Халимбеков
|48 лет
58 лет
|Известный арбитр. Пришёл в «Анжи» зимой 2017-го.
Стал начальником команды в июне 2017 года
|«Арсенал»
|Евгений Булин
|63 года
|В «Арсенале» (администратор, спортивный директор, начальник команды) с 1993 года.
|«Динамо»
|Александр Удальцов
|32 года
|В «Динамо» с октября 2016 года.
|«Зенит»
|Евгений Кошелев
|37 лет
|Работает начальником команды в «Зените» с 2014 года.
|«Краснодар»
|Александр Ермохин
|34 года
|В команде с 2014 года.
|«Локомотив»
|Станислав Сухина
|48 лет
|Бывший арбитр ФИФА. Начальник команды в «Локомотиве» с февраля 2017 года.
|«Ростов»
|Михаил Пипенко
|60 лет
|Работает в клубе на разных должностях с 2002 года.
|«Рубин»
|Константин Винников
|29 лет
|В команде с 2016 года.
|«Спартак»
|Евгений Дёмин
|48 лет
|Начальник команды с февраля 2016 года. Не так давно был отправлен в отставку.
|«Ахмат»
|Руслан Сербиев
|41 год
|В «Тереке» с 2011 года, а на должности начальника команды – с 2012-го.
|«Тосно»
|Игорь Худогов
|39 лет
|Бывший футболист. В «Тосно» с 2012 года.
|«Урал»
|Нет начальника команды
|«Уфа»
|Артём Кашуба
|38 лет
|Бывший футболист. Работает в «Уфе» с 2013 года.
|ЦСКА
|Сергей Якунчиков
|47лет
|Начальником команды стал в 2008 году. До этого был администратором и массажистом.