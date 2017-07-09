Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Обзор первого тура ФНЛ
Фото: fcolympiec.ru
Текст: Антон Михашенок

Особенности национального футбола. ФНЛ вернулась с голом года

Огненная речь Талалаева, бешеный гол Петрова и месседж от игроков “Кубани” — ФНЛ стартует очень бодро.
9 июля 2017, воскресенье. 12:05. Футбол

Матч тура

Добро пожаловать в ФНЛ — место, где центральная по вывеске афиша (обе команды ещё недавно играли в Премьер-Лиге) сводит на одном поле хромые на обе ноги клубы. Один — с многомесячными долгами по зарплате и угрозой бойкота со стороны игроков, другой — с запретом на регистрацию футболистов, который был снят всего за сутки до стартового свистка. В принципе, это более-менее всё, что надо знать о ФНЛ — лига называется футбольной и национальной, но нефутбольного в ней гораздо больше, а под “национальной” подразумеваются некоторые особенности, как в фильмах Рогожкина.

Вся интрига в матче была уничтожена уже к 10-й минуте: собравшаяся вчера “Томь” сразу получила два мяча. Выход один в один, стандарт — и вот уже 0:2. “Кубань” продолжила атаковать, забыв о долгах: даже во втором тайме при счёте 4:1 краснодарцы больше времени атаковали, заставляя свистеть томских болельщиков. Валерий Петраков после игры признал, что чудес не бывает, но это несколько приукрашенная оценка действительности — на самом деле игра “Томи” пока заставляет совсем уж тосковать. Что же касается “Кубани”, то с игрой у Евгения Калешина, одного из самых интересных тренеров ФНЛ, уже сейчас порядок, но сомнения вызывает организация дел в клубе. После матча игроки краснодарской команды передали месседж руководству: каждый из них на коллективной фотографии показывал, за сколько месяцев клуб им должен выплатить зарплату.

Гол тура

Или вот другая особенность национального футбола — нижегородский “Олимпиец” не смог принять курский “Авангард” на своём поле, и встречу пришлось переносить в Дзержинск. В итоге всего 700 (по протоколу, по факту, кажется, меньше) зрителей увидели вживую заявку на гол года. Илья Петров принял мяч в 30 метрах от чужих ворот, не дал ему опуститься и запустил по невероятно высокой дуге в ворота. Ситуацию делает ещё более интересной тот факт, что Петров — нижегородец, а значит, красоту он положил команде из своего города. “Авангард” так впечатлился шикарным ударом, что упустил преимущество в два мяча — в итоге 2:2.

Тренд тура

27 мячей забито в десяти матчах первого тура — очень редко средняя результативность ФНЛ поднимается выше 2,5 мяча, и это именно тот случай. Всё дело в том, что чем дальше будет заходить сезон, тем больше времени команды будут уделять оборонительным стандартам — и такой результативности больше не предвидится. Пока сезон только начался, команды много пропускают с угловых и штрафных по объективным причинам — многие не успели сыграться, набрав по десятку и более новичков за короткое межсезонье. Некоторые пользуются этим — “Шинник” хитрющего Александра Побегалова дома (ну как дома — в Костромской области, потому что стадион ярославцев тоже не готов) за 15 минут реализовал два стандарта, и даже ошибка вратаря Дмитрия Яшина на выходе не испортила чёрно-синее настроение.

Драма тура

Дебют Дмитрия Аленичева в “Енисее” завершился поражением — Красноярск до последней добавленной ко второму тайму минуты имел ничью (а должен был побеждать!), но в итоге пропустил. Ещё драматичнее ситуацию делает тот факт, что победный мяч за петербургское “Динамо” забил Александр Коротаев — футболист, который до зимы играл за “Енисей”, но команде в итоге не подошёл. И снова особенности ФНЛ: здесь очень многие из-за годичных контрактов успели поиграть за своих бывших.

Игрок тура

В “Балтике”, похоже, всерьёз нацелились побороться за попадание в Премьер-Лигу. У Калининграда уже отличный состав (судите сами: вместо травмированного в первые 15 минут защитника выходит Арсений Логашов, который долго находился в “Локомотиве” и “Анжи”), и их работа на рынке, по моим данным, ещё не закончена. Играет “Балтика” тоже ровно так, как должна играть команда с амбициями в ФНЛ — поменьше феерии, побольше прагматизма. Даже против игравшей вдесятером более тайма “Тюмени” самая западная команда лиги много времени проводила в обороне (в последние 15 минут у сибиряков даже вышел навал!), а результат обеспечил арендованный у “Ростова” Дмитрий Скопинцев. В первом тайме он отдал голевую передачу на ивуарийского новичка Себая, а во втором забил сам, и этот мяч стал победным. “Балтика” традиционно бережно относится к арендованной молодёжи (Ланин, Макаров), а потому у Скопинцева после такого перформанса в первом туре все шансы на то, чтобы спокойно развиваться в стартовом составе.

Правильный путь тура

“Ротор”, получивший за месяц 16 новичков и одного нового главного тренера, с треском проиграл “Химкам” 0:3, но это не слишком испортило настроение Валерию Есипову. Он, конечно, признал несыгранность команды (не может быть!), которая привела к индивидуальным ошибкам в первом тайме, но подвёл итог так: “Наверное, немножко мы не оправдали ожидания болельщиков, но, поверьте мне, ребята старались, и было видно, что они на правильном пути”. Ну да, было видно, все успели заметить.

Без комментариев тура

Эмоции ФНЛ тоже не чужды, но жаль, что чаще всего их вызывает судейство. Андрей Талалаев толкнул пламенную речь после поражения в Оренбурге.

ФНЛ
1-й тур

“Томь” – “Кубань” — 1:4 (1:3)
Голы: Лобкарев, 7 (0:1). Марков, 10 (0:2). Соболев, 17 (1:2). Обухов, 45 — с пенальти (1:3). Марков, 63 (1:4).

“Сибирь” – “Спартак-2” — 1:2 (1:2)
Голы: Руденко, 6 (0:1). Самбу, 35 (0:2). Цховребов, 39 (1:2).

“Шинник” – “Зенит-2” — 2:1 (2:0)
Голы: Безлихотнов, 27 (1:0). Чистяков, 43 (2:0). Прудников, 53 (2:1).

“Динамо” СПб – “Енисей” — 2:1 (0:0)
Голы: Чернышов, 47 (1:0). Малоян, 66 (1:1). Коротаев, 90+3 (2:1).

“Тюмень” – “Балтика” — 1:2 (0:1)
Голы: Себай, 4 (0:1). Скопинцев, 60 (0:2). Рябокобыленко, 78 (1:2).
Удаление: Маслов (Тюмень), 38.

“Олимпиец” – “Авангард” — 2:2 (1:2)
Голы: Дашаев, 15 (0:1). Петров, 25 (0:2). Хайруллов, 45+1 (1:2). Аюпов, 87 (2:2).

“Химки” – “Ротор-Волгоград” — 3:0 (2:0)
Голы: Кузьмичев, 12 (1:0). Дворников, 35 (2:0). Малания, 90+2 (3:0).

“Оренбург” – “Тамбов” — 2:1 (2:1)
Голы: Горбатюк, 6 (0:1). Дюриш, 26 (1:1). Георгиев, 36 — с пенальти (2:1).

“Крылья Советов” – “Луч-Энергия” — 2:0 (1:0)
Голы: Самодин, 32 (1:0). Ятченко, 72 — с пенальти (2:0).

“Волгарь” – “Факел” — 0:0

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Кубань Томь ФК Балтика ФК Ротор-Волгоград Андрей Талалаев ФНЛ
Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
15:58 Моуринью: не мог препятствовать желанию Руни вернуться в «Эвертон»
15:45 Руни: завоевание трофеев с «Эвертоном» станет для меня вершиной
15:29 Дани Алвес сыграл свадьбу с испанской моделью на Ибице
15:24 Аке: из Терри получится хороший тренер, он писал конспекты во время тренировок
15:22 «Эвертон» объявил о переходе Руни из «Манчестер Юнайтед»
15:01 Смолов получил травму и может пропустить три недели
14:56 Гол Вандерсона в концовке принёс «Краснодару» ничью в контрольном матче с ЦСКА
14:50 «Арсенал» готов увеличить предложение «Монако» о трансфере Лемара до € 56,5 млн
14:41 Источник: Роналду принял решение остаться в «Реале»
14:24 Лукаку: я не Ибрагимович, поэтому собираюсь придерживаться в «МЮ» своего стиля
14:18 «Казанка» обыграла «молодёжку» «Спартака», Сычёв вышел на замену во втором тайме
13:56 Гризманн прекратил сотрудничество с консультантом после 12 лет совместной работы
13:55 С. Кэмпбелл: готов возглавить любительский клуб и работать за бонусы
13:47 Каррера с женой, новая форма и другие фото с награждения «Спартака» медалями
13:42 Анчелотти: следующий сезон Лиги чемпионов будет самым сложным в истории турнира
13:37 После матча чемпионата Бразилии фаната убили выстрелом в горло
13:35 Абазов: сербы не удивили, «Тосно» проиграл больше из-за своих ошибок
13:09 М. Алонсо: одним из самых сложных соперников для «Челси» стал «Вест Бромвич»
13:09 Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может заменить В. Карвалью в «Спортинге»
12:53 Агент Маноласа: я не хочу говорить о том, что произошло в ситуации с «Зенитом»
12:53 Кркич: любовь фанатов «Стока» очень важна для меня, ведь я иностранец
12:39 «Валенсия» предложила «Зениту» € 5 млн за Нету
12:36 Рюдигер прошёл медосмотр для «Челси»
12:27 Гол и передача Хусти помогли «Чанчунь Ятай» выиграть у «Шанхай СИПГ»
12:26 «СКА-Хабаровск» пополнился украинским защитником Гришко
12:22 Ю. Газзаев: в этом году и «Волгарь» покрепче, и претензий у нас побольше
12:16 Кецбая: игра «Оренбурга» далека от того, чего мы ждём, и у нас кадровые проблемы
11:54 Лукаку: я благодарен Моуринью за второй шанс
11:42 Себальос перейдёт из «Бетиса» в «Реал» за € 18 млн
11:40 Мертенс: буду честен — сам удивился, когда Сарри поставил меня в центр нападения
11:34 «Хоффенхайм» объявил о продлении контракта с Сандро Вагнером до 2020 года
11:20 Улье: Ляказетт точно даст «Арсеналу» голы, это его главный талант
11:16 Шалимов: не могу сказать, что «Краснодар» провёл хорошую игру со «Славией»
11:14 Сарри: если бы я позволил критике влиять на себя, то уже давно бы не тренировал
10:54 Конюхов: капитанскую повязку дали поносить, в «Крыльях» есть люди подостойнее
10:54 «Милан» предлагает дортмундской «Боруссии» за Обамейянга € 60 млн
10:32 «Краснодар» — «Славия» (Прага) — 1:1. Видеообзор контрольного матча
10:16 Нето: конкуренция меня не пугает — в «Ювентусе» моим напарником был Буффон
10:09 Директор «Ромы»: Найнгголан останется, время продаж важных игроков закончилось
10:02 Лукаку: кто может отказать самому большому клубу в мире?
10:02 Шишкин: переход в «Краснодар» для меня — шаг вперёд
09:55 Экс-форвард «Анжи» Будковский продолжит карьеру в Бельгии
09:43 Модрич: связь между «Реалом» и Роналду очень сильна, он останется в клубе
09:40 Хави Гарсия: я не могу сказать ничего плохого про Луческу
09:36 Контрольный матч «Краснодар» — ЦСКА пройдёт в закрытом режиме
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам селекция "Зенита" этим летом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017