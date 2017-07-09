Особенности национального футбола. ФНЛ вернулась с голом года

Матч тура

Добро пожаловать в ФНЛ — место, где центральная по вывеске афиша (обе команды ещё недавно играли в Премьер-Лиге) сводит на одном поле хромые на обе ноги клубы. Один — с многомесячными долгами по зарплате и угрозой бойкота со стороны игроков, другой — с запретом на регистрацию футболистов, который был снят всего за сутки до стартового свистка. В принципе, это более-менее всё, что надо знать о ФНЛ — лига называется футбольной и национальной, но нефутбольного в ней гораздо больше, а под “национальной” подразумеваются некоторые особенности, как в фильмах Рогожкина.

Вся интрига в матче была уничтожена уже к 10-й минуте: собравшаяся вчера “Томь” сразу получила два мяча. Выход один в один, стандарт — и вот уже 0:2. “Кубань” продолжила атаковать, забыв о долгах: даже во втором тайме при счёте 4:1 краснодарцы больше времени атаковали, заставляя свистеть томских болельщиков. Валерий Петраков после игры признал, что чудес не бывает, но это несколько приукрашенная оценка действительности — на самом деле игра “Томи” пока заставляет совсем уж тосковать. Что же касается “Кубани”, то с игрой у Евгения Калешина, одного из самых интересных тренеров ФНЛ, уже сейчас порядок, но сомнения вызывает организация дел в клубе. После матча игроки краснодарской команды передали месседж руководству: каждый из них на коллективной фотографии показывал, за сколько месяцев клуб им должен выплатить зарплату.

Гол тура

Или вот другая особенность национального футбола — нижегородский “Олимпиец” не смог принять курский “Авангард” на своём поле, и встречу пришлось переносить в Дзержинск. В итоге всего 700 (по протоколу, по факту, кажется, меньше) зрителей увидели вживую заявку на гол года. Илья Петров принял мяч в 30 метрах от чужих ворот, не дал ему опуститься и запустил по невероятно высокой дуге в ворота. Ситуацию делает ещё более интересной тот факт, что Петров — нижегородец, а значит, красоту он положил команде из своего города. “Авангард” так впечатлился шикарным ударом, что упустил преимущество в два мяча — в итоге 2:2.

Тренд тура

27 мячей забито в десяти матчах первого тура — очень редко средняя результативность ФНЛ поднимается выше 2,5 мяча, и это именно тот случай. Всё дело в том, что чем дальше будет заходить сезон, тем больше времени команды будут уделять оборонительным стандартам — и такой результативности больше не предвидится. Пока сезон только начался, команды много пропускают с угловых и штрафных по объективным причинам — многие не успели сыграться, набрав по десятку и более новичков за короткое межсезонье. Некоторые пользуются этим — “Шинник” хитрющего Александра Побегалова дома (ну как дома — в Костромской области, потому что стадион ярославцев тоже не готов) за 15 минут реализовал два стандарта, и даже ошибка вратаря Дмитрия Яшина на выходе не испортила чёрно-синее настроение.

Драма тура

Дебют Дмитрия Аленичева в “Енисее” завершился поражением — Красноярск до последней добавленной ко второму тайму минуты имел ничью (а должен был побеждать!), но в итоге пропустил. Ещё драматичнее ситуацию делает тот факт, что победный мяч за петербургское “Динамо” забил Александр Коротаев — футболист, который до зимы играл за “Енисей”, но команде в итоге не подошёл. И снова особенности ФНЛ: здесь очень многие из-за годичных контрактов успели поиграть за своих бывших.

Игрок тура

В “Балтике”, похоже, всерьёз нацелились побороться за попадание в Премьер-Лигу. У Калининграда уже отличный состав (судите сами: вместо травмированного в первые 15 минут защитника выходит Арсений Логашов, который долго находился в “Локомотиве” и “Анжи”), и их работа на рынке, по моим данным, ещё не закончена. Играет “Балтика” тоже ровно так, как должна играть команда с амбициями в ФНЛ — поменьше феерии, побольше прагматизма. Даже против игравшей вдесятером более тайма “Тюмени” самая западная команда лиги много времени проводила в обороне (в последние 15 минут у сибиряков даже вышел навал!), а результат обеспечил арендованный у “Ростова” Дмитрий Скопинцев. В первом тайме он отдал голевую передачу на ивуарийского новичка Себая, а во втором забил сам, и этот мяч стал победным. “Балтика” традиционно бережно относится к арендованной молодёжи (Ланин, Макаров), а потому у Скопинцева после такого перформанса в первом туре все шансы на то, чтобы спокойно развиваться в стартовом составе.

Правильный путь тура

“Ротор”, получивший за месяц 16 новичков и одного нового главного тренера, с треском проиграл “Химкам” 0:3, но это не слишком испортило настроение Валерию Есипову. Он, конечно, признал несыгранность команды (не может быть!), которая привела к индивидуальным ошибкам в первом тайме, но подвёл итог так: “Наверное, немножко мы не оправдали ожидания болельщиков, но, поверьте мне, ребята старались, и было видно, что они на правильном пути”. Ну да, было видно, все успели заметить.

Без комментариев тура

Эмоции ФНЛ тоже не чужды, но жаль, что чаще всего их вызывает судейство. Андрей Талалаев толкнул пламенную речь после поражения в Оренбурге.

ФНЛ

1-й тур



“Томь” – “Кубань” — 1:4 (1:3)

Голы: Лобкарев, 7 (0:1). Марков, 10 (0:2). Соболев, 17 (1:2). Обухов, 45 — с пенальти (1:3). Марков, 63 (1:4).

“Сибирь” – “Спартак-2” — 1:2 (1:2)

Голы: Руденко, 6 (0:1). Самбу, 35 (0:2). Цховребов, 39 (1:2).



“Шинник” – “Зенит-2” — 2:1 (2:0)

Голы: Безлихотнов, 27 (1:0). Чистяков, 43 (2:0). Прудников, 53 (2:1).

“Динамо” СПб – “Енисей” — 2:1 (0:0)

Голы: Чернышов, 47 (1:0). Малоян, 66 (1:1). Коротаев, 90+3 (2:1).

“Тюмень” – “Балтика” — 1:2 (0:1)

Голы: Себай, 4 (0:1). Скопинцев, 60 (0:2). Рябокобыленко, 78 (1:2).

Удаление: Маслов (Тюмень), 38.

“Олимпиец” – “Авангард” — 2:2 (1:2)

Голы: Дашаев, 15 (0:1). Петров, 25 (0:2). Хайруллов, 45+1 (1:2). Аюпов, 87 (2:2).

“Химки” – “Ротор-Волгоград” — 3:0 (2:0)

Голы: Кузьмичев, 12 (1:0). Дворников, 35 (2:0). Малания, 90+2 (3:0).

“Оренбург” – “Тамбов” — 2:1 (2:1)

Голы: Горбатюк, 6 (0:1). Дюриш, 26 (1:1). Георгиев, 36 — с пенальти (2:1).

“Крылья Советов” – “Луч-Энергия” — 2:0 (1:0)

Голы: Самодин, 32 (1:0). Ятченко, 72 — с пенальти (2:0).

“Волгарь” – “Факел” — 0:0