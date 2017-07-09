Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Курбан Бердыев
Фото: РИА Новости
Текст: Марк Бессонов

Папа вернулся! Какие перемены ждут «Рубин» после прихода Бердыева

Представление команд РФПЛ перед сезоном-2017/18 начинаем с двукратного чемпиона России.
9 июля 2017, воскресенье. 13:30. Футбол

Тренер

Испанский этап «Рубина» официально подошёл к концу. Хави Грасия отправился обратно в Испанию, по тем или иным причинам отказавшись от компенсации в 10 млн евро. Однако кашу, заваренную казанским руководством прошлым летом, расхлёбывать придётся ещё долго.

Грасиас, ***! Сколько стоил провальный испанский эксперимент «Рубина»
«Рубин» расторг контракт с Хави Грасией. Период испанца в казанском клубе запомнится только гигантскими тратами на трансферном рынке.

Понятно, что в ближайшее время больших трат в «Рубине» не предвидится. Да и Бердыев редко запрашивает многомиллионные трансферы. Показателен пример Кристиана Нобоа. Эквадорец годами являлся центральной фигурой в командных построениях Бердыева что в «Рубине», что в «Ростове», сам говорил, что не задержится на берегах Дона, если тренер уйдёт. Однако при всей надобности Нобоа в Казани «Рубин» упустил игрока, который в итоге отправился в Санкт-Петербург. Вероятно, важную роль сыграл финансовый аспект. «Рубин» просто не смог тягаться с «Зенитом» по цифрам в контракте. Примерно та же история произошла с Ерохиным и Полозом. Последний так и вовсе говорил о том, что был уверен, что этим летом окажется в Казани.

В общем, в клубе наверняка придётся затянуть пояса. И приглашение одного из лучших тренеров в России, готового работать с не самым звёздным составом, в этом плане показательно.

Возвращение Курбана. Бердыев сменил «Ростов» на «Рубин»
Хорошая новость для «Рубина»: Курбан Бердыев возвращается в Казань. Сегодня тренер и клуб достигли принципиальной договорённости.

Новички

Джанаев, Кудряшов, Гранат вслед за Бердыевым отправились в «Рубин». Ожидается переезд обратно и Сесара Наваса. Солидные по меркам РФПЛ переходы за сравнительно небольшие суммы – фирменный почерк Бердыева. Скорее всего, приход Джанаева означает конец эпохи Сергея Рыжикова как основного вратаря «Рубина». Навас, Кудряшов и Гранат с большой долей вероятности составят костяк новой защитной линии казанцев. А значит, Самбрано, Санчес и другие легионеры вслед за Соломоном Кверквелией с большой долей вероятности покинут команду.

Азмун, Навас или Кудряшов? Кого Бердыев заберёт в «Рубин»
Все новости из «Рубина» о трансфере трёх экс-ростовчан.

Интересно, как разрешится история с М’Вила и Сонгом. Одни из самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ в последний год получали деньги лишь за появление на тренировках и эпизодические выходы на поле. Скорее всего, ни с одним, ни с другим любящий подвижных и активных полузащитников Бердыев работать не будет. Та же судьба, возможно, ожидает и обширную испанскую колонию «Рубина». Саму Гарсия, Котуньо и другие не проявившие себя легионеры уже наверняка получили извещение, что им лучше искать новую команду. То же ожидает и российских игроков — уже точно в футболке «Рубина» на поле не выйдут Динияр Билялетдинов, Инал Гетигежев, Владислав Кулик и Денис Ткачук. И, возможно, этот список пополнится. Есть смысл сделать ставку на Рубена Рочину, который чуть ли не единственный показывал признаки жизни в прошлом сезоне. А вот молодым российским игрокам Ахметову и Жемалетдинову Бердыев наверняка даст шанс проявить себя.

Солидные по меркам РФПЛ переходы за сравнительно небольшие суммы – фирменный почерк Бердыева.

Будет интересно посмотреть на Сердара Азмуна, если его переход в «Рубин» не сорвут «Спартак» или интересующиеся им европейские клубы. При таком раскладе «Рубин» обзаведётся ещё одним сильным форвардом, и как Бердыев будет совмещать их с Жонатасом – большой вопрос.

Пока непонятно, кто заменит Канунникова в атаке, если он всё же окажется в «Спартаке» — казанцам не хватает игрока в атаке похожей формации. Интересно, какое будущее ожидает Максима Лесьтенна, по потенциалу одного из сильнейших игроков лиги, но не сильно дружащего с дисциплиной (приговор в глазах Бердыева). Вполне вероятно, стоит ожидать усиления правого фланга обороны, где не молодеет Кузьмин. Не зря казанцы вели переговоры по защитнику «Порту» Макси Перрейре. В любом случае «Рубину» предстоит оптимизация бюджета, а значит, крупных трансферов ждать не стоит.

Игра

Вероятно, Бердыев будет пропагандировать ту же схему, которая стала палочкой-выручалочкой в «Ростове». Три центральных защитника, два мобильных игрока фланга, опорник-цербер, дирижёр в центре поля и два форварда на острие.

Однако, в отличие от «Ростова», в «Рубине» у Бердыева появится возможность серьёзно тасовать состав, менять тактические схемы и манеру игры исходя от соперника, усиливать игру качественными заменами. Потому сложно представить, в каком образе перед нами предстанет «Рубин» в новом сезоне. Одно можно сказать точно – тренерский почерк Бердыева будет виден невооружённым взглядом. И вновь пробовать играть по лекалам «Барселоны» Курбан Бекиевич решится вряд ли. Бердыев вернулся в дом, который построил сам, и теперь будет расставлять переставленную ранее мебель на свой вкус.

10 вещей, которые точно ждут «Рубин» с Курбаном Бердыевым
Самый простой прогноз межсезонья.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 77
Теги
ФК Рубин Курбан Бердыев
Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
15:58 Моуринью: не мог препятствовать желанию Руни вернуться в «Эвертон»
15:45 Руни: завоевание трофеев с «Эвертоном» станет для меня вершиной
15:29 Дани Алвес сыграл свадьбу с испанской моделью на Ибице
15:24 Аке: из Терри получится хороший тренер, он писал конспекты во время тренировок
15:22 «Эвертон» объявил о переходе Руни из «Манчестер Юнайтед»
15:01 Смолов получил травму и может пропустить три недели
14:56 Гол Вандерсона в концовке принёс «Краснодару» ничью в контрольном матче с ЦСКА
14:50 «Арсенал» готов увеличить предложение «Монако» о трансфере Лемара до € 56,5 млн
14:41 Источник: Роналду принял решение остаться в «Реале»
14:24 Лукаку: я не Ибрагимович, поэтому собираюсь придерживаться в «МЮ» своего стиля
14:18 «Казанка» обыграла «молодёжку» «Спартака», Сычёв вышел на замену во втором тайме
13:56 Гризманн прекратил сотрудничество с консультантом после 12 лет совместной работы
13:55 С. Кэмпбелл: готов возглавить любительский клуб и работать за бонусы
13:47 Каррера с женой, новая форма и другие фото с награждения «Спартака» медалями
13:42 Анчелотти: следующий сезон Лиги чемпионов будет самым сложным в истории турнира
13:37 После матча чемпионата Бразилии фаната убили выстрелом в горло
13:35 Абазов: сербы не удивили, «Тосно» проиграл больше из-за своих ошибок
13:09 М. Алонсо: одним из самых сложных соперников для «Челси» стал «Вест Бромвич»
13:09 Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может заменить В. Карвалью в «Спортинге»
12:53 Агент Маноласа: я не хочу говорить о том, что произошло в ситуации с «Зенитом»
12:53 Кркич: любовь фанатов «Стока» очень важна для меня, ведь я иностранец
12:39 «Валенсия» предложила «Зениту» € 5 млн за Нету
12:36 Рюдигер прошёл медосмотр для «Челси»
12:27 Гол и передача Хусти помогли «Чанчунь Ятай» выиграть у «Шанхай СИПГ»
12:26 «СКА-Хабаровск» пополнился украинским защитником Гришко
12:22 Ю. Газзаев: в этом году и «Волгарь» покрепче, и претензий у нас побольше
12:16 Кецбая: игра «Оренбурга» далека от того, чего мы ждём, и у нас кадровые проблемы
11:54 Лукаку: я благодарен Моуринью за второй шанс
11:42 Себальос перейдёт из «Бетиса» в «Реал» за € 18 млн
11:40 Мертенс: буду честен — сам удивился, когда Сарри поставил меня в центр нападения
11:34 «Хоффенхайм» объявил о продлении контракта с Сандро Вагнером до 2020 года
11:20 Улье: Ляказетт точно даст «Арсеналу» голы, это его главный талант
11:16 Шалимов: не могу сказать, что «Краснодар» провёл хорошую игру со «Славией»
11:14 Сарри: если бы я позволил критике влиять на себя, то уже давно бы не тренировал
10:54 Конюхов: капитанскую повязку дали поносить, в «Крыльях» есть люди подостойнее
10:54 «Милан» предлагает дортмундской «Боруссии» за Обамейянга € 60 млн
10:32 «Краснодар» — «Славия» (Прага) — 1:1. Видеообзор контрольного матча
10:16 Нето: конкуренция меня не пугает — в «Ювентусе» моим напарником был Буффон
10:09 Директор «Ромы»: Найнгголан останется, время продаж важных игроков закончилось
10:02 Лукаку: кто может отказать самому большому клубу в мире?
10:02 Шишкин: переход в «Краснодар» для меня — шаг вперёд
09:55 Экс-форвард «Анжи» Будковский продолжит карьеру в Бельгии
09:43 Модрич: связь между «Реалом» и Роналду очень сильна, он останется в клубе
09:40 Хави Гарсия: я не могу сказать ничего плохого про Луческу
09:36 Контрольный матч «Краснодар» — ЦСКА пройдёт в закрытом режиме
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам селекция "Зенита" этим летом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017