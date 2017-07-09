Папа вернулся! Какие перемены ждут «Рубин» после прихода Бердыева

Тренер

Испанский этап «Рубина» официально подошёл к концу. Хави Грасия отправился обратно в Испанию, по тем или иным причинам отказавшись от компенсации в 10 млн евро. Однако кашу, заваренную казанским руководством прошлым летом, расхлёбывать придётся ещё долго.

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Понятно, что в ближайшее время больших трат в «Рубине» не предвидится. Да и Бердыев редко запрашивает многомиллионные трансферы. Показателен пример Кристиана Нобоа. Эквадорец годами являлся центральной фигурой в командных построениях Бердыева что в «Рубине», что в «Ростове», сам говорил, что не задержится на берегах Дона, если тренер уйдёт. Однако при всей надобности Нобоа в Казани «Рубин» упустил игрока, который в итоге отправился в Санкт-Петербург. Вероятно, важную роль сыграл финансовый аспект. «Рубин» просто не смог тягаться с «Зенитом» по цифрам в контракте. Примерно та же история произошла с Ерохиным и Полозом. Последний так и вовсе говорил о том, что был уверен, что этим летом окажется в Казани.

В общем, в клубе наверняка придётся затянуть пояса. И приглашение одного из лучших тренеров в России, готового работать с не самым звёздным составом, в этом плане показательно.

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Новички

Джанаев, Кудряшов, Гранат вслед за Бердыевым отправились в «Рубин». Ожидается переезд обратно и Сесара Наваса. Солидные по меркам РФПЛ переходы за сравнительно небольшие суммы – фирменный почерк Бердыева. Скорее всего, приход Джанаева означает конец эпохи Сергея Рыжикова как основного вратаря «Рубина». Навас, Кудряшов и Гранат с большой долей вероятности составят костяк новой защитной линии казанцев. А значит, Самбрано, Санчес и другие легионеры вслед за Соломоном Кверквелией с большой долей вероятности покинут команду.

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Интересно, как разрешится история с М’Вила и Сонгом. Одни из самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ в последний год получали деньги лишь за появление на тренировках и эпизодические выходы на поле. Скорее всего, ни с одним, ни с другим любящий подвижных и активных полузащитников Бердыев работать не будет. Та же судьба, возможно, ожидает и обширную испанскую колонию «Рубина». Саму Гарсия, Котуньо и другие не проявившие себя легионеры уже наверняка получили извещение, что им лучше искать новую команду. То же ожидает и российских игроков — уже точно в футболке «Рубина» на поле не выйдут Динияр Билялетдинов, Инал Гетигежев, Владислав Кулик и Денис Ткачук. И, возможно, этот список пополнится. Есть смысл сделать ставку на Рубена Рочину, который чуть ли не единственный показывал признаки жизни в прошлом сезоне. А вот молодым российским игрокам Ахметову и Жемалетдинову Бердыев наверняка даст шанс проявить себя.

Солидные по меркам РФПЛ переходы за сравнительно небольшие суммы – фирменный почерк Бердыева.

Будет интересно посмотреть на Сердара Азмуна, если его переход в «Рубин» не сорвут «Спартак» или интересующиеся им европейские клубы. При таком раскладе «Рубин» обзаведётся ещё одним сильным форвардом, и как Бердыев будет совмещать их с Жонатасом – большой вопрос.



Пока непонятно, кто заменит Канунникова в атаке, если он всё же окажется в «Спартаке» — казанцам не хватает игрока в атаке похожей формации. Интересно, какое будущее ожидает Максима Лесьтенна, по потенциалу одного из сильнейших игроков лиги, но не сильно дружащего с дисциплиной (приговор в глазах Бердыева). Вполне вероятно, стоит ожидать усиления правого фланга обороны, где не молодеет Кузьмин. Не зря казанцы вели переговоры по защитнику «Порту» Макси Перрейре. В любом случае «Рубину» предстоит оптимизация бюджета, а значит, крупных трансферов ждать не стоит.

Игра

Вероятно, Бердыев будет пропагандировать ту же схему, которая стала палочкой-выручалочкой в «Ростове». Три центральных защитника, два мобильных игрока фланга, опорник-цербер, дирижёр в центре поля и два форварда на острие.

Однако, в отличие от «Ростова», в «Рубине» у Бердыева появится возможность серьёзно тасовать состав, менять тактические схемы и манеру игры исходя от соперника, усиливать игру качественными заменами. Потому сложно представить, в каком образе перед нами предстанет «Рубин» в новом сезоне. Одно можно сказать точно – тренерский почерк Бердыева будет виден невооружённым взглядом. И вновь пробовать играть по лекалам «Барселоны» Курбан Бекиевич решится вряд ли. Бердыев вернулся в дом, который построил сам, и теперь будет расставлять переставленную ранее мебель на свой вкус.