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Ромелу Лукаку
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Лукаку на замену Руни. Обзор трансферов в Европе за неделю

«Манчестер Юнайтед» потряс трансферный рынок покупкой Ромелу Лукаку, а «Милан» сделал уже седьмое приобретение нынешним летом.
9 июля 2017, воскресенье. 15:00. Футбол
Рекордный Лукаку. 10 самых дорогих трансферов внутри АПЛ
Трансфер нападающего Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» установит рекорд Премьер-лиги. Изучим самые дорогие переходы внутри АПЛ.

Англия

Главным событием недели в европейском футболе стал переход нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед». В субботу манкунианцы официально подтвердили договорённость по поводу покупки бельгийца. Трансфер Лукаку установит рекорд на внутреннем рынке Англии: «МЮ» заплатит 75 млн фунтов стерлингов, а ещё 15 млн ливерпульский клуб может получить в качестве бонусов.

Тем временем сам «Эвертон» продолжает приобретать новичков в преддверии нового сезона. В рамках трансфера Лукаку вот-вот должно официально состояться возвращение Уэйна Руни. Кроме того, на неделе игроками «ирисок» стали нападающий «Малаги» Сандро Рамирес и защитник «Бёрнли» Майкл Кин. Испанец обойдётся «Эвертону» в 6 млн евро, а англичанин – в сумму до 30 млн фунтов стерлингов.

«Арсенал» оформил переход звезды французской Лиги 1 Александра Ляказетта. 26-летний нападающий «Лиона» подписал пятилетний контракт, а его стоимость составила 53 млн евро. Ещё одна сделка между французским и английским клубами связана с «Хаддерсфилд Таун». Новичок АПЛ установил собственный трансферный рекорд, заплатив за форварда «Монпелье» Стива Мунье 13 млн евро. Наконец, хорошее усиление в середину поля получил «Лестер». Экс-чемпионы Англии выкупили у «Севильи» права на полузащитника Висенте Иборру за 15 млн евро.

Пара любопытных трансферов, мимо которых никак нельзя пройти, состоялась и в Чемпионшипе. Покинувший «Челси» Джон Терри на правах свободного агента подписал однолетний контракт с «Астон Виллой», а «Вулверхэмптон» купил у «Порту» 20-летнего полузащитника Рубена Невеша. Самый молодой капитан в истории «драконов» стоит 17 млн евро.

Испания

По информации испанских СМИ, «Реал» договорился с Килианом Мбаппе и продолжает переговоры с «Монако» относительно деталей трансфера нападающего. Пока же мадридский клуб подтвердил переход защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса. За 19-летнего француза, выступавшего в минувшем сезоне на правах аренды за «Алавес», будет заплачено 30 млн евро.

Киллиан Мбаппе

Киллиан Мбаппе

Фото: Reuters

Активна на рынке «Севилья». На неделе новичками команды стали полузащитник «Интера» Эвер Банега и нападающий «Сампдории» Луис Мурьель. Трансфер 29-летнего аргентинца стоил 9 млн евро, а за 26-летнего колумбийца придётся отдать 20 млн евро плюс бонусы и процент от последующей продажи Мурьеля.

Два игрока пополнили и состав другого севильского клуба – «Бетиса». За нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо «Бетис» заплатит 4 млн евро, а за мексиканского полузащитника ПСВ Андреса Гуардадо – 2 млн. Напомним, в ходе межсезонья Тельо, как и Мурьель, назывался трансферной целью «Зенита».

В «Валенсии» продолжит карьеру голкипер «Ювентуса» Нето. «Летучие мыши» купили 27-летнего бразильца за 7 млн евро и прописали в его контракте мощные отступные в размере 80 млн евро.

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Италия

«Милан» этим летом довольно агрессивен на рынке. Состав команды пополнили два новых футболиста – защитник Андреа Конти из «Аталанты» и полузащитник Хакан Чалханоглу из «Байера». Стоимость трансфера игрока «Аталанты» составила 25 млн евро, а за полузащитника «Милан» выложит 20 млн евро, не считая бонусов.

«Аталанта» потеряла Конти и не сумела завершить переход его потенциального сменщика — защитника «Гента» Томаса Фоке. У бельгийца, которым также интересовался «Спартак», в ходе медосмотра обнаружили проблемы с сердцем. Впрочем, «Аталанта» всё-таки усилилась одним новичком: в клуб из Бергамо за 5,5 млн евро перешёл полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич.

Помимо этих сделок обращают на себя внимание ещё несколько трансферов за неделю в Серии А. «Интер» выкупил за 23 млн евро словацкого защитника «Сампдории» Милана Шкриньяра. «Рома» объявила о переходе полузащитника «Лиона» Максима Гоналона, чья стоимость – 5 млн евро. «Наполи» перехватил у «Зенита» 20-летнего полузащитника Адама Уна, заплатив «Бордо» 10 млн евро.

Андреа Конти

Андреа Конти

Фото: twitter.com/acmilan

Германия, Франция, Португалия, Турция и Греция

В немецкой Бундеслиге всё спокойно, неделя прошла без сумасшедших трансферов. Неплохое приобретение сделал «Вольфсбург», купивший у «Малаги» полузащитника Игнасио Камачо за 15 млн евро. Юный нападающий «ПСЖ» Жан-Кевин Огустен ушёл в «РБ Лейпциг»: немцы не пожалели 13 млн евро. Бывший хавбек «Наполи» Джонатан де Гузман на правах свободного агента подписал контракт с «Айнтрахтом».

Во французской Лиге 1 выделим переход полузащитника Луиса Густаво в «Марсель». «Вольфсбург» заработал на трансфере 29-летнего бразильца 10 млн евро. «ПСЖ» приобрёл у «Реала Сосьедад» защитника Юри Берчиче. Цена вопроса – 16 млн евро. Чемпион Франции «Монако» купил у чемпиона Нидерландов «Фейеноорда» защитника Теренса Конголо. Сумма этой сделки – 15 млн евро.

В Португалии парой любопытных трансферов отметился «Спортинг». Лиссабонский клуб укрепил оборону двумя новичками – Жереми Матьё, который пришёл из «Барселоны» свободным агентом, и Фабиу Коэнтрау. Защитник «Реала» будет играть за «Спортинг» на правах аренды. Кроме того, лиссабонцы готовы взять полузащитника «Зенита» Хави Гарсию в случае продажи летом Вильяма Карвалью.

Не спят селекционеры и спортивные директоры в Турции. Во вторник игроком «Бешикташа» стал защитник Пепе, покинувший «Реал» свободным агентом. «Трабзонспор» приобрёл у «Милана» словацкого полузащитника Юрая Куцку за 5 млн евро и объявил о предварительной договорённости с «Интером» по поводу покупки чилийского защитника Гари Меделя. Нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян стал игроком «Кайсериспора», а защитник Гаэль Клиши после ухода из «Манчестер Сити» подписал контракт с «Истанбул Башакшехир».

Пара бывших легионеров РФПЛ пристроилась в Греции. Полузащитник Мехди Карсела-Гонсалес и нападающий Эммануэль Эменике подписали контракты с «Олимпиакосом». Марокканец взят в аренду у «Гранады», за нигерийца из «Фенербахче» будет заплачено 2,5 млн евро.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Ляказетт Джон Терри Килиан Мбаппе Луис Мурьель Ромелу Лукаку Рубен Невеш Эвер Банега Трансферы
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