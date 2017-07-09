Тест. Как хорошо вы знаете форму «Спартака»?

«Спартак» представил форму на сезон-2017/18
Новая форма «Спартака» вызвала бурное обсуждение среди болельщиков. Мы решили напомнить, что отсутствие полоски на груди ещё не самое радикальное, что случалось с формой команды. Пройдите тест, чтобы узнать (или вспомнить) про другие неожиданные решения дизайнеров.
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