«Багаж Аленичева – это Титов». Соцсети за неделю

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов у себя в «инстаграме» опубликовал снимок с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и пошутил, вспомнив о знаменитой фразе «багаж Аленичева».



«ФНЛ стартует! Я, Аленичев и багаж Аленичева на фото», — написал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.

Аленичев на данный момент является главным тренером «Енисея», Титов — его помощник. До этого специалисты вместе работали в «Спартаке».

Председатель и основатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил вместо дополнительного времени и серии пенальти в случае ничьей определять победителя матча в бою «стенка на стенку». Видеозапись, на которой политик предлагает своё нововведение, загрузил телекомментатор Дмитрий Губерниев к себе в «Инстаграм».



«Сенсация! Жириновский предлагает изменить футбольные правила! Нервных просим не смотреть!» — написал Губерниев.



Кроме того, Жириновский также продемонстрировал, как будет проходить процесс выявления победителя по его правилам.

Президент «Ахмата» Магомед Даудов рассказал о праздничной программе, посвящённой первому официальному матчу грозненского клуба после переименования.



«На следующей неделе жителей республики и многочисленных гостей нашей столицы ждёт грандиозный праздник по случаю дебютного матча футбольного клуба «Ахмат» с командой «Амкар» в рамках чемпионата России.



Историческая игра нашей любимой команды после переименования состоится 16 июля на стадионе «Ахмат-Арена». Этого события с нетерпением ждут все любители спорта, так как помимо матча болельщики смогут увидеть зрелищное пиротехническое шоу, легенд мирового футбола и услышать лучшие композиции звёзд шоу-бизнеса», — написал Даудов в «Инстаграме».

В стартовом туре российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Ахмат» 16 июля на стадионе «Ахмат-Арена» примет «Амкар».

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков решил спросить у своих поклонников, стоит ли ему продолжать карьеру? Для этого футболист устроил опрос в «Инстаграме».



«А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. И помните, шутки типа: „А ты разве ещё не закончил?!“ и так далее — это плагиат», — написал 34-летний форвард в социальной сети.

Полузащитник Зоран Тошич, который на неделе покинул ЦСКА, выразил благодарность «армейскому» клубу за проведённые годы.



«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было очень важно для меня. Все вместе проделали большую работу, выиграли много трофеев и принесли радость любимому клубу. Спасибо за прекрасные семь лет! ЦСКА всегда будет первым», — написал Тошич.

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин поблагодарил «Локомотив» за проведённое время в клубе.



«За семь лет, которые я провёл в «Локомотиве», клуб стал для меня родным. У нас были победы — Кубок России в 2015, бронза чемпионата в 2014-м… Были поражения. Были моменты, когда что-то не получалось на поле, но я всегда был честен по отношению к болельщикам и партнёрам по команде.

Выходить на поле и биться до конца — по-другому и быть не могло. Хочу сказать спасибо всем футболистам, с которыми я играл в «Локомотиве», болельщикам, которые искренне поддерживали команду и меня лично, тренерам, с которыми довелось поработать, и, конечно, всему персоналу «Локо». Спасибо за совместную работу и вашу поддержку за все эти годы! Жму руку каждому из вас», — отметил Шишкин в «Инстаграме».

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о том, что самолёт команды столкнулся с цаплей во время перелёта из Австрии.



«Лопасти двигателя сегодняшнего нашего самолёта после столкновения с цаплей», — написал голкипер в «Инстаграме».

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, не выходивший на поле с февраля 2017 года, рассказал о ходе своего лечения.



«Из-за нарушения обмена веществ я не мог играть в футбол в последнее время. В течение последних нескольких месяцев я прошёл успешное лечение и снова вернулся. Завтра начну третий этап программы восстановления. Это значит, что пройду медобследование и скоро начну тренироваться», — отметил игрок в «Инстаграме».

Защитник и бывший капитан «Челси» Джон Терри, который будет выступать в ближайший год за клуб Чемпионшипа «Астон Виллу», спел песню в честь своего перехода в новую команду.



Видео, где Терри исполняет хит Бена Кинга «Stand by me», загрузил в «Инстаграм» одноклубник игрока – нападающий Андре Грин.

Швейцарский полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака женился. Избранницей футболиста стала Леонита Лекай. Фотографии со свадьбы игрок опубликовал в «Инстаграме».

Немного юмора об английском футболе. Вот так видят болельщики с Туманного Альбиона активность тренеров АПЛ в летнее трансферное окно.

По-прежнему актуальны шутки про жест нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артёма Дзюбы. Так, некоторые пользователи социальных сетей отметили, что теперь возможности принять участие в чемпионате мира лишилась телезвезда Диана Шурыгина.