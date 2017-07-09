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Уэйни Руни
Фото: Reuters
Текст: Денис Марков

Падший дьявол. Почему Руни не раскрыл себя в «МЮ» до конца

Он мог добиться гораздо большего и уйти красивее.
9 июля 2017, воскресенье. 19:30. Футбол

Уэйн Руни покидает «Манчестер Юнайтед» тихо и незаметно. Никакого шума вокруг него, всё внимание на громких трансферах клуба. Даже обидно, что некогда самый опасный форвард АПЛ уходит из своего клуба так бесславно.

Но проблема в том, что он давно уже не тот забивной форвард. «Мне жаль ребят, что не застали раннего Руни, а видели лишь последние его годы. Раньше он был неповторим», – один из прощальных твитов болельщиков «МЮ». И сожалеть стоит не столько из-за ухода англичанина, сколько из-за того, что он так изменился.

Закат наступил слишком рано, в 31 Уэйн стал слабым звеном команды. Он лишился места в составе «МЮ», перестал вызываться в сборную Англии. На поле ошибался гораздо чаще обычного: отдавал неточные пасы, не мог обострить, как раньше, не успевал открыться под партнёров. Олицетворением этого кошмара стал осенний матч с «Уотфордом», после которого болельщики сделали видео с нарезками его фейлов под грустную музыку. Эта грустная музыка преследовала его весь провальный сезон.

Жозе поступил в этой ситуации так же, как до этого с Фрэнком Лэмпардом: сначала ставил в старт, чтобы расположить к себе болельщиков, на пресс-конференциях хвалил и выражал доверие, а к середине сезона усадил на скамейку, словно ребёнок, забросивший разонравившуюся игрушку. Он больше не нужен, есть другие.

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Светлое пятно того сезона – рекордный гол со штрафного на 94-й минуте, который не только сделал Уэйна лучшим бомбардиром клуба, но и банально спас команду от поражения в матче со «Стоком». Таким его хотели видеть все: забивным, способным брать игру на себя и решать исход игры в одиночку. Так было в его лучшие годы, когда он играл не плеймейкера, а нападающего.

В 2008-м он выдал голевую серию, а в матче клубного чемпионата мира оформил дубль после выхода на замену, но Рио Фердинанд всё равно нашёл в нём недостаток: «Руни может становиться лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» каждый сезон, но для этого ему нужно быть более эгоистичным». Но Уэйн не эгоист, он всегда играл больше на команду, чем на себя, и помогал партнёрам забивать.Он формировал грозные связки со звёздными форвардами и отличался от них в первую очередь созиданием с полузащитой.

Руни был ключевым звеном в схемах сэра Алекса Фергюсона, успевая и забивать, и отдавать, но после его ухода стал частью тактических экспериментов. Луи ван Гал стал использовать его исключительно как системообразующего игрока, а в последний свой сезон и вовсе сместил на позицию центрального полузащитника. Англичанин не воспротивился такой смене позиции и сказал: «Я чувствую, что могу прогрессировать и на этой позиции, теперь я бегаю меньше и сохраняю энергию дольше. Я умный игрок и знаю, какую позицию лучше выбрать».

Он продолжал играть на команду и приносить ей пользу, но незаметно для себя лишился главного – голевого чутья. Уэйн стал реже бить по воротам и чаще обострять на партнёров, а бомбардирские навыки постепенно угасали. Он принёс себя в жертву, став универсальным солдатом, и оказался за бортом из-за обычной для таких игроков причины: может закрыть любую позицию, но недостаточно хорош ни для одной из них. Теперь игрой «МЮ» дирижирует Поль Погба, а под нападающим действует Генрих Мхитарян.

Переход в «Эвертон» дал истории Уэйна шанс на красивый конец – после звёздной карьеры футболист возвращается туда, где всё начиналось. А если он станет одним из лидеров команды, это будет идеально.
Англия продолжает драматизировать карьеру Уэйна, пророча ему в родном клубе либо провал, либо глубокий запас. Там уже нашли замену Ромелу Лукаку в лице открытия Ла Лиги Сандро Рамиреса и следят за ситуацией с Оливье Жиру, который подумывает над уходом из «Арсенала» после покупки «канонирами» Александра Ляказетта. Позиция под нападающим намертво занята Россом Баркли, а ослабить его влияние попытается Дэйви Клаасен. В два форварда прагматик Рональд Куман вряд ли сыграет, ему баланс в центре важнее атакующей силы. Оптимизма в сложившейся ситуации мало.

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Рио Фердинанд был прав: Уэйну не хватало эгоизма. Он делал всё для команды, забыв о себе, и в один момент оказался неспособен это делать в полную силу. Не зря одноклубник проводит параллели с Криштиану Роналду: один полностью перестроился и вновь стал забивать, а второй начал выпадать из игры и еле-еле дополз до статуса лучшего бомбардира клуба в истории.

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Руни говорил: «Я хочу стать лучшим в мире, будучи командным игроком». Но эпоха его команды закончилась вместе с уходом сэра Алекса, а в новой ему места не нашлось. Поэтому спад был плавным, и он покидает «Манчестер Юнайтед» тихо и незаметно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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