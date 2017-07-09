Трансферная спячка «Интера». Нерадзурри рискуют провалить сезон

Пока болельщики «Милана» нетерпеливо потирают руки в ожидании нового сезона, их соседи, болеющие за «Интер», никак не могут понять, что творится в их клубе. Да, из «Ромы» переманили Лучано Спаллетти, наставника с достойной репутацией. Но россонери не жалеют средств, приобретая очень серьёзных футболистов по меркам Серии А, а руководство нерадзурри будто бы застыло, оцепенев от такой агрессии инвесторов красно-чёрных. Купили талантливого словака Шкриньяра из «Сампдории» за 23 млн евро, он может стать прелестным будущим для чёрно-синих, но ждали-то совсем других.

Разбираемся, почему «Интер» не разгоняет свою трансферную кампанию и кого вообще хотел бы видеть Спаллетти в новом для себя коллективе.

Центральные защитники

Говорят, что нужно взглянуть на среднюю линию команды для оценки её перспектив. В случае с «Интером» достаточно посмотреть на имена центральных защитников, чтобы понять, радужного будущего ждать не стоит. Опытный Миранда, пожалуй, единственный, кто может чувствовать себя более-менее спокойно. Мурильо не слишком устраивает Спаллетти, поэтому к колумбийцу выстроилась очередь, среди которой выделяются представители «Зенита». Есть ещё Раноккия, которого, возможно, захочет реанимировать синьор Лучано. Не забудем про Меделя: из чилийца на севере Италии пытаются слепить центрального защитника, но он годен только при схеме в трёх центральных. Да и злобного Гари Спаллети не желает видеть в команде.

На данный момент главная цель «Интера» — Иньиго Мартинес из «Реала Сосьедад».

А ведь какие радужные вести приходили в стан «Интера» в первые дни июня. О трансферах Рюдигера и Маноласа говорили как о свершённых сделках. Но бывшие подопечные Спаллетти, похоже, с ним в ближайшем сезоне не воссоединятся. Немец близок к переходу в «Челси». Грек, по всей видимости, останется в Риме. А защитники нерадзурри нужны.

На данный момент главная цель — Иньиго Мартинес из «Реала Сосьедад», который, впрочем, славится умением начинать атаки и потрясающе исполнять штрафные. Но в любом случае за баска надо будет выплатить 30 млн евро. Лучше ли он Мурильо? Не факт.

Говорили об интересе к аргентинскому оборонцу Фунесу Мори из «Эвертона», но «ириски», являющиеся одними из самых серьёзных игроков на трансферном рынке нынешним летом, не собираются отдавать ведущего защитника.

Кого можно порекомендовать «Интеру»? Фигурирует фамилия Иссы Диопа из «Тулузы», но вряд ли он способен сразу усилить миланцев.

Но зато пока не слишком вырос в цене Девинсон Санчес из «Аякса», который великолепно проявил себя в Лиге Европы. Он уже сейчас готов усилить многие команды Старого Света, и «Интер» стал бы для него прекрасной остановкой. Если уж вы готовы платить за Мартинеса 30 млн евро, то и колумбиец заслуживает подобного внимания.

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Крайние защитники

Спаллетти, конечно же, не может быть доволен и крайними защитниками, которые предстали перед его взором в Милане. В «Роме» он не всегда был доволен Бруно Пересом. Здесь же его ждут Данило Д'Амброзио, Кристиан Ансальди, знакомый по РФПЛ, Юто Нагатомо и Давиде Сантон. Будь воля «алленаторе», он бы избавился ото всех. Но пока такой возможности нет.

Наверное, Спаллетти мечтал о Конти, но лакомый кусочек достался «Милану». Поэтому нужно «Интеру» включаться в борьбу за Данило, который из-за проблем с языком не очень хочет ехать в Лондон в стан «Челси». Это вполне реальная цель. И учитывая, что чёрно-синие проспали стартовый трансферный рывок, нужно уже переплачивать в поиске игроков, которые могли бы помочь побороться за топ-4 в Италии. По итогам сезона у четырёх команд из Италии будут шансы попасть в Лигу чемпионов.

Средняя линия

И здесь Спаллетти начал расчищать ряды. Эвер Банега достаточно прилично смотрелся в прошлом сезоне, но наставник сразу же решил с ним расстаться. Опрометчивое ли он принял решение? Рассудит время. Но и в этой линии у «Интера» недокомплект. С Меделем хотят расстаться. Да, есть Кондогбиа и Гальярдини. Мариу переделали в хавбека центральной тройки. Но Брозовича могут увести — желающих пруд пруди. Да и четырёх игроков для середины поля, честно говоря, маловато. Это совсем не тот подбор, который был у Спаллетти в «Роме». Там он мог распоряжаться Де Росси, Найнгголаном, Стротманом, Паредесом, временами Флоренци.

Усиление необходимо. Но и здесь момент во многом упущен. Взоры нужно обратить в сторону серба Сергея Милинковича-Савича из «Лацио». Покупка не из дешёвых, но 22-летний полузащитник способен вывести «Интер» на новый уровень. Боссы «орлов» никогда не отказывались от хороших денег. Милинкович-Савич давно уже освоился в Серии А, провёл классный сезон, унизил «Рому» в полуфинале Кубка Италии. Этот игрок вполне в духе Спаллетти.

То же самое можно сказать о Борхе Валеро. Испанский ветеран — одна из креатур главного тренера. Борха готов сменить Флоренцию на Милан, но этот игрок в своём возрасте не должен быть центральной фигурой «Интера»… Впрочем, не нам советовать Лучано. Возможно, за кулисами клуб с его подачи ведёт борьбу за суперзвёзд. В такую фантастику верится с трудом. Но вдруг. Учитывая загадочность нового руководства миланцев, всё реально. Правда, обычно любая подобная информация хоть в каком-нибудь виде просачивается в итальянскую прессу.

Бан эго. За что Спаллетти выдворил любимца Манчини Роберто Манчини полгода желал приобрести Эвера Банегу, а Лучано Спаллетти сразу же выставил его за дверь.

Атака

А вот атака «Интера» выглядит конкурентоспособной. Здесь главное сохранить состав. Так формулируется первостепенная задача руководства нерадзурри. Но не так-то просто будет её выполнить, учитывая сумасшедший интерес к Ивану Перишичу «Манчестер Юнайтед». За хорвата «дьяволы» предлагают существенную сумму и Дармиана. Крайний защитник очень нужен миланцам, но ведь найти замену Перишичу почти нереально. Лучше отказаться, если вы не испытываете проблему в средствах.

У нерадзурри есть топ-форвард Икарди, капитан команды, который точно остаётся. Есть набор атакующих игроков, которые способны ему помочь: Эдер, Перишич, порой Брозович, Кандрева, Габигол. Но и здесь нужны персоналии, раз уж от Йоветича Спаллетти отказывается, черногорец близок к переходу в «Севилью».

В какой-то момент говорили, что «Интер» настроен потратиться на Алексиса Санчеса. Но видя, что делает миланский клуб на трансферном рынке, чилиец, скорее, останется в Лондоне либо переедет в Париж или Мюнхен.

«Интеру» нужно обратить взоры в сторону серба Сергея Милинковича-Савича из «Лацио». Покупка не из дешёвых, но 22-летний полузащитник способен вывести миланцев на новый уровень.

Лучший вариант для миланцев сейчас — это Джованни Симеоне. Отец играл за чёрно-синих. И младший хочет попасть в более маститый клуб. В «Интере» шанс будет, учитывая, что Джованни может играть с фланга. Цена вопроса — 20 млн евро.

Такой же ценник и у колумбийца Дувана Сапаты, который принадлежит «Наполи». Фаворитом гонки является «Торино, но «Интеру» стоит только включиться…

Если он и здесь проспит, то болельщиков нерадзурри ждёт печальный сезон.

Впрочем, вполне реально и иное развитие ситуации: мы все глупцы, а Спаллетти при поддержке боссов «Интера» найдёт такие варианты, что нам всем придётся только замереть от восторга. А пока ждём.