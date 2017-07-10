«Краснодар» вырывает ничью у ЦСКА и теряет Смолова. Обзор дня

Гол Вандерсона в концовке принёс «Краснодару» ничью в контрольном матче с ЦСКА

В Австрии в закрытом режиме состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и ЦСКА, ведущими подготовку к новому сезону.

Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте Алан Дзагоев вывел «армейцев» вперёд, а на 89-й счёт сравнял новичок «быков» Вандерсон Масиэл.

«Ошибся кипер „Краснодара“, вынес мяч низом прямо на ногу Дзагоеву, и тот молниеносно в касание метров с 40 опять-таки низом поразил ворота. Это ещё надо было исполнить! Браво, Дзага!

Казалось бы, ничто не предвещало гол, но на кинжальный пас в штрафную откликнулся Вандерсон, который поразил дальний угол», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес (Набабкин, 75), Натхо (Кучаев, 80), Вернблум, Головин, Дзагоев (Жамалетдинов, 64), Витиньо (Оланаре, 82).

Смолов получил травму и может пропустить три недели

Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов получил травму задней поверхности бедра в контрольной игре с ЦСКА (1:1). Предположительно, срок восстановления лучшего футболиста России сезона-2016/17 — три недели. Эту информацию подтвердил «Чемпионату» представитель футболиста Кахор Муминов.



«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб „Краснодара“ не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдёт углублённое обследование в Москве либо в Мюнхене», — заявил Муминов.

Гончаренко: все футболисты ЦСКА в строю, подходим к первому матчу РФПЛ без травм

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал игру и подвёл итоги сборов.

«Спарринг нужен был и нам, и «Краснодару», чтобы выявить недостатки. Получилась очень хорошая игра. Наверное, можно было избежать мяча в свои ворота в концовке. Тем не менее мы неплохо действовали до 90-й минуты, провели много хороших атак. В то же время и «Краснодар» надо отметить. Считаю, что этот спарринг — то, что нам было нужно в преддверии стартового тура.

Думаю, что мы очень хорошо поработали на сборах. Да, это не то же самое, что зимние сборы, но поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм.

Ожидания от сезона в целом? Очень сложно оценивать. Каждый матч может перевернуть ситуацию. Будем идти шаг за шагом, бороться за победу в каждой игре и ждать жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов», — цитирует Гончаренко пресс-службы ЦСКА.

В матче 1-го тура РФПЛ ЦСКА на выезде встретится с «Анжи». Игра запланирована на 15 июля.

«Спартак» начал переговоры о трансфере защитника «Удинезе» Эрто

«Спартак» заинтересован в переходе защитника «Удинезе» Тома Эрто. Московский клуб уже начал с «зебрами» переговоры о трансфере 29-летнего француза, пишет TuttoUdinese со ссылкой на Corriere dello Sport.

Сообщается, что Эрто хочет поработать под руководством главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. При этом главным претендентом на футболиста является пражская «Спарта», которую возглавляет экс-наставник «Удинезе» Андреа Страмаччони.

В минувшем сезоне Эрто провёл 12 матчей в чемпионате Италии и отдал одну голевую передачу.

«Валенсия» предложила «Зениту» € 5 млн за Нету

Защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Испании. «Валенсия» в начале июля сделала петербургскому клубу предложение о трансфере португальского футболиста за € 5 млн, утверждает интернет-портал O Jogo. Сине-бело-голубые пока не ответили «летучим мышам».

Действующий контракт Нету с «Зенитом» заканчивается в июне 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл 25 матчей в российской Премьер-Лиге и отметился одной голевой передачей.

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб не собирается вести переговоры по Нету с другими командами и хочет, чтобы он остался.

«Эвертон» объявил о переходе Руни из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Уэйн Руни перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», сообщается на официальном сайте ливерпульского клуба. 31-летний англичанин подписал с «ирисками» контракт на два года, финансовые детали сделки не разглашаются.

«Я увидел в Уэйне большие амбиции и победный менталитет. Он знает, как выигрывать титулы, и я очень рад, что он решил вернуться домой. Он любит «Эвертон» и очень хотел вернуться. Уэйну всего 31, так что у меня нет никаких сомнений в его способностях», — сказал главный тренер «Эвертона» Рональд Куман.

Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.

Падший дьявол. Почему Руни не раскрыл себя в «МЮ» до конца Он мог добиться гораздо большего и уйти красивее.

Источник: Роналду принял решение остаться в «Реале»

Нападающий Криштиану Роналду продолжит выступать за «Реал», сообщает испанское издание AS.

Информация о намерении 32-летнего футболиста уйти из «Реала» появилась в середине июня после того, как его обвинили в неуплате налогов.

Однако по данным источника, португальский форвард принял решение остаться в мадридском клубе.

Напомним, что испанская прокуратура обвиняет Роналду в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.

Как сообщалось ранее, 31 июля футболист появится в испанском суде, где даст показания по этому делу.

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«Челси» объявил о переходе Рюдигера из «Ромы»

«Челси» объявил о переходе из «Ромы» защитника Антонио Рюдигера. Контракт с игроком сборной Германии рассчитан на пять лет. В лондонском клубе 24-летний Рюдигер будет выступать под 2-м номером.

«Это потрясающее ощущение, потому что не каждый футболист может получить возможность перейти в такой большой клуб. С нетерпением жду встречи с моими новыми одноклубниками, и очень горжусь тем, что официально стал игроком „Челси“, — заявил Рюдигер.

В «Рому» защитник перешёл из «Штутгарта» летом 2015 года на правах аренды, а спустя год римский клуб выкупил его трансфер.

В составе итальянской команды Рюдигер провёл 72 матча. В активе новичка синих 17 матчей за сборную Германии и победа на Кубке конфедераций — 2017.