Новая форма «Спартака»: что это вообще такое?

В сезоне-2017/18 чемпион страны будет играть в однотонных, напичканных рекламой комплектах. Разбираем по пунктам, так ли это плохо.

1. «Федун, верни полосу»

Белая горизонтальная линия на красных майках появилась ещё во времена, когда «Спартак» был «Пищевиком». Но в 2017 году странно читать о том, что Федун вместе с Nike сломал 90-летнюю традицию.

Первая форма без полоски появилась на стыке сезонов 1984-1985 после подписания контракта с аdidas. Тогда же команда впервые сыграла в бело-голубом комплекте. Конечно, чемпионом революционные сезоны «Спартак» не стал, отстав на два очка сначала от «Зенита», а потом от киевского «Динамо».

Хотя тем, кто верит во влияние полосы на результат, можно показать пятёрку других картинок.

1992 год. «Спартак» — первый чемпион России Фото : Из личного архива Станислава Черчесова

1995 год. «Спартак» — рекордсмен Лиги чемпионов Фото : РИА Новости

1996 год. «Спартак» — «Алания», золотой, чемпионский матч. Полосы нет и на красном комплекте Фото : РИА Новости

1998 год. «Спартак» обыгрывает «Реал» с легендарной надписью AKAI на груди Фото : Reuters

2003 год. «Спартак» — победитель Кубка России в красных майках от Umbro. Фото : РИА Новости

Ценителям традиций уровня «Старостина на вас нет» важно вспомнить, как Николай Петрович руководил клубом. Именно он отправлял действующих игроков команды в турне по заводам, где «Спартак» зарабатывал деньги на выставочных матчах. Именно он, как только это стало возможно, продал Черенкова, Родионова и Бубнова во французский «Ред Стар» за $ 700 тыс. И именно он первым (чуть раньше Федуна) доказывал, что бизнес в футболе немного важнее полос.

2. Nike, что ты творишь?

Кстати, о Леониде Арнольдовиче. Прочитайте, что он сказал о майках в интервью ТАСС.

— Форма красивая, но хотелось бы полосу. Но этот вопрос решает наш технический спонсор.

Посыл очевиден: руководство выступало за традиционный вариант, но договориться с Nike не удалось, так как «Спартак» не имеет решающего голоса при утверждении дизайна. По нашим данным, соглашение клуба техническим спонсором истекает и до сих пор не продлено, что могло повлиять на поиск компромиссов.

В результате чемпион получает шаблонный вариант формы, который на самом деле не так уж плох.

Во-первых, дизайн прост, но ярок и заметен.

Во-вторых, по форме сразу понятно, что играет именно «Спартак».

В-третьих, отказ от полосы делает комплект непохожим на прошлогодний и скорее не отпугивает, а мотивирует болельщиков покупать новые майки. В будущем же читается возвращение к традиционной расцветке.

Так что Nike ничего не творит – компания просто хочет заработать.

Тест. Как хорошо вы знаете форму «Спартака»? Вспоминаем всё необычное. Если вы младше 18 лет – зовите родителей!

3. «Здесь могла быть ваша реклама»

На новом комплекте «Спартака» столько наклеек и нашивок, что с первого раза их сложно найти и сосчитать. В прошлом сезоне команда разместила на форме в два раза больше логотипов, чем у «Зенита», ЦСКА и кого бы то ни было ещё. На фронтальной части, например, реклама была тройной.

Казалось: лепить больше некуда, но в новом сезоне к «Лукойлу» и ИФД «Капитал» добавилось ещё одно лого – «Экто-100».

Над маркетинговым экспериментом красно-белых уже шутят.

Довольно неплох вариант со сдающимся местом на майке.

Для более вовлечённых есть тема с блокировкой интернет-рекламы.

Отдельно стоит упомянуть и самих спонсоров.

1. Титульный — «Лукойл». Вице-президент компании, напомним, владелец «Спартака» Леонид Федун.

2. «Экто 100» — топливо на заправках «Лукойл»

3. ИФД «Капитал» — инвестиционный холдинг, председатель совета директоров которого также Леонид Федун.

Здесь логичен вопрос: а в чём коммерческая выгода? Примерно ни в чём, если мы говорим именно о прибыли. Но в условиях финансового фэйр-плей каждая новая нашивка на груди позволяет «Спартаку» не зарабатывать, а тратить. И пусть сумма контракта не может быть завышенной, так как её релевантность определяется аудиторами УЕФА, но лишние миллион-два евро на покупку или зарплату игрока могут вполне пригодиться.

Да, эта цифра взята с потолка, но, например, Азербайджан заплатил «Атлетико» 12 млн евро за полуторагодовое размещение рекламы европейских Олимпийских игр («Азербайджан – страна огня») на майках. «Спартак» в этом сезоне, напомним, играет в групповом турнире ЛЧ.

4. Чего на самом деле не понятно?

1. Зачем «Спартак» и Nike год за годом тянут за собой довольно унылый белый комплект?

2. Почему игнорируется возможность сделать необычную третью форму?

3. Где новички, чьи майки будут раскупать? Смолов – практически отпал. Петкович – не вариант. Сезон начинается меньше чем через неделю. И это точно важнее, чем конец белой полосы на форме.



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