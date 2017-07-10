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Жо, Даниэл Карвальо, Вагнер Лав, и Дуду – бразильцы из ЦСКА после РФПЛ
Фото: Денис Целых, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Жо, Карвальо, Вагнер Лав и Дуду — как у них дела?

Жо жжёт в «Коринтиансе». Чем не повод вспомнить, как поживает четвёрка бразильцев из ЦСКА, нашумевшая в середине 2000-х?
10 июля 2017, понедельник. 11:30. Футбол

Жо вместе с «Коринтиансом» идёт на первом месте в чемпионате Бразилии. Бывший форвард «армейцев» наколотил 7 мячей в 12 стартовых турах. В ЦСКА, правда, на первых порах он играл ещё результативнее. Вспоминаем, где теперь каждый из четвёрки Жо-Карвальо-Вагнер Лав-Дуду, которые с десяток лет назад разносили всех в РФПЛ.

Жо (30 лет)

В ЦСКА: 2006-2008

Жо – игрок, который попутешествовал больше других. После РФПЛ он выступал ещё в пяти странах: Англии («Манчестер Сити», «Эвертон»), Турции («Галатасарай»), Бразилии («Интернасьонал», «Атлетико Минейро»), ОАЭ («Аль-Шабаб») и Китае («Цзянсу Сунин»).

В прошлом году Жо пришлось покинуть Китай из-за лимита на легионеров. Худощавый нападающий ушёл в тень, а потом внезапно дал откровенное интервью бразильским журналистам. Жо признался, что он пристрастился к алкоголю, пил всю ночь даже при жене и детях, порой оказывался непонятно где. Подробнее об этой истории читайте тут:

«Боже, что со мной происходит?». Как Жо отрёкся от алкоголя
Нападающий Жо стал жертвой китайского лимита, признал проблемы с алкоголем и окунулся в учения евангельских христиан.

В Жо заново поверил «Коринтианс». Команда, которая воспитала нападающего. В системе этого клуба он за 11 лет прошёл все детские и юношеские команды, а затем сыграл в чемпионате Бразилии. Судя по всему, голова Жо начала соображать в нужном направлении, и футболист воспользовался шансом. Сейчас «Коринтианс» идёт на первом месте в чемпионате с отрывом в девять очков. Во многом это заслуга Жо, который стабильно выходит в стартовом составе. За 12 туров на его счету 7 голов и 3 голевые передачи.

Дуду (34 года)

В ЦСКА: 2005-2008

Каждый из четырёх «армейцев» много странствовал после ухода из ЦСКА. Дуду поиграл в Бразилии и Греции, но самым загадочным получился его трансфер в «Маккаби». Туда он перешёл в качестве свободного агента, однако в чемпионате Израиля не сыграл ни одного матча.

Уже через полгода Дуду сбежал в команду из родного города Форталеза. Полузащитника не смутило даже то, что команда выступала в Серии С (третья по силе лига). В составе «Форталезы» Дуду дважды выиграл чемпионат штата (2015 и 2016) после чего хавбека, несмотря на возраст, пригласили в «Ботафого».

Кстати, у Дуду по-прежнему боевой характер. Он и сейчас получает жёлтые карточки за разборки на поле по ходу матча. Видео можно посмотреть тут.

Вагнер Лав (33 года)

В ЦСКА: 2004-2009, 2010-2011, 2013
Недавно «Чемпионат» определил 100 лучших легионеров в истории РФПЛ. Тут было достаточно очевидно, кто займёт первое место. По такому поводу мы накопали несколько историй о Вагнере, которые вы наверняка не знали. Обязательно прочтите, если ещё не успели.

100 лучших легионеров чемпионата России. 1-е место
Завершаем публикацию нашего рейтинга, рассказывая малоизвестные истории про легионеров, попавших в тройку лучших. 1-е место – Вагнер Лав.

Сейчас Вагнер Лав готовится к новому сезону чемпионата Турции. После не самого удачного периода в «Монако» экс-«армеец» куёт славу «Аланьяспору». В прошедшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром турецкой лиги: 23 гола в 28 матчах. Вагнер регулярно исполняет пенальти и признаётся лучшим игроком матчей. Любопытно, что дважды Вагнера Лава ставили полузащитником. Помнится, ещё в России он часто тяготел к тому, чтобы опускаться в центр поля для начала атак.

Даниэл Карвальо (34 года)

Карвальо – единственный из «армейской» четвёрки, кто сейчас не играет на серьёзном уровне. В 2013 году из-за проблем с лишним весом он закончил профессиональную карьеру. Но спустя два года он похудел и вернулся на уровень чемпионата Бразилии. Мы подробно рассказывали о том, где Карвальо нашёл мотивацию.

Даниэл Карвалью: как завалить карьеру и вернуться в футбол
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью сегодня празднует день рождения. Ему исполнилось 33 года, и он рекламирует торты.

Увы, с тех пор траектория у Карвальо получилась весьма показательная:

2015 год: «Ботафого» из Серии А
2016 год: «Гояс» из Серии B
2017 год: «Пилотас» из Серии D (четвёртая по силе лига).

Из фантастической четвёрки бразильцев, которые были у ЦСКА 10 лет назад, Карвальо казался едва ли не наиболее талантливым. Его роль была ключевой в победе ЦСКА в Кубке УЕФА. Однако на высоком уровне он отыграл недолго. Менее одарённый Дуду (тоже 1983 года рождения) держится на уровне чемпионата Бразилии. Жо преодолел проблемы с алкоголем и лидирует в этом же турнире. Вагнер блистает в турецкой Суперлиге. А вот Даниэл Карвальо, кажется, уже сошёл с дистанции.

Фото: Денис Целых, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Вагнер Лав Даниэл Карвальо Жо Алвес Сеаренсе Дуду
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