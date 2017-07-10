Каррера в футляре. Каков тренер «Спартака» в повседневной жизни

Два сбора подряд, зимой и летом, наш корреспондент внимательно наблюдал за главным тренером «Спартака» – и вот что подметил.

Соглашаясь принять московский «Спартак», тренер автоматически подписывается под готовностью быть в центре всеобщего внимания. Трудно сыскать в нашем футболе должность более публичную. Каждый её обладатель приковывает к себе пристальные взоры болельщиков и прессы. И далеко не всякому удаётся этот груз с достоинством вынести. Остаться самим собой и чётко провести черту между личным пространством и профессиональной деятельностью. Массимо Каррере это пока удаётся.

Новая форма «Спартака»: что это вообще такое? Конец белой полосы и другие жалобы.

Даже выиграв чемпионат, он остаётся загадкой для окружающих. Каким Каррера был игроком и каким стал тренером, мы себе более или менее представляем. Что он за человек, понять сложнее. На эту, сугубо приватную, территорию Массимо посторонних не пускает.

Второе межсезонье с любопытством наблюдаю за итальянским «алленаторе». Издалека – близко к себе Массимо нашего брата не подпускает (в переносном, разумеется, смысле слова). И вот что могу сказать: с открытым, разговорчивым синьором «из телевизора» реальный Каррера имеет немного общего. В повседневной жизни он другой. Строгий для подчинённых, недоступный для журналистов.

«Кто не хочет работать – выход там!» Как Каррера укрепляет дисциплину Массимо Каррера приоткрыл прежде закрытые спартаковские двери в Филлахе перед «Чемпионатом» — и вот что наш спецкор увидел/услышал/заснял.

Нет, это не чеховский человек в футляре с его паническим страхом хотя бы на шаг отойти от директив и инструкций, не имеющий своего собственного мнения и того же ожидающий от других. Тут другое. Каррера только учится, привыкает жить на виду. После стольких лет в тени компаньона Конте сделать это, видимо, непросто.

Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Итальянец с поистине поразительной грациозностью избегает журналистов. Одним из первых выходя из автобуса, он умудряется чудесным образом ускользать от камер. Листаешь снимки: все есть – кроме главного! Только вроде был здесь – раз – и нет. Ушёл.

Он не любитель откровенничать с прессой. Продолжи итальянец играть в молчанку после «золотого» сезона, его собственное начальство, пожалуй, не поняло бы. Хочешь, не хочешь, пришлось дать пару программных интервью.



И снова молчок.



Пять месяцев назад назад в Марбелье я до последнего дня не оставлял надежд побеседовать с Массимо. Момент казался если не идеальным, то по крайней мере благоприятным. Умиротворённая обстановка испанского курорта и отсутствие на сборе коллег из других изданий повышали шансы на эксклюзив. По крайней мере, в моём воображении. Каррера ничего не обещал. Точнее, обещал одно – подумать. В данном случае отсутствие категорического «нет» уже виделось маленькой победой. Увы, в большую она не переросла. За день до конца сбора последовал отказ. Ни уверенная победа в заключительном спарринге, ни уговоры пресс-атташе действия не возымели. Массимо был непреклонен: «No» и всё.



Февральскую замкнутость Карреры можно было списать на естественное для человека, впервые в жизни ставшего главным тренером, желание сосредоточиться на работе, не размениваясь на досужую болтовню. На волнение перед важнейшим этапом жизни и карьеры. Чемпионство не изменило Массимо. Дистанция между тренером и прессой ни на метр не сократилась.

У Карреры нет пунктика, согласно которому игроки не имеют права повествовать СМИ о тактических тонкостях. В этом отношении итальянец либерален, а его подопечные – открыты для общения. В то же время режим работы «Спартака» остался неизменным. Закрытым. За пару недель австрийского сбора Массимо дважды пустил журналистов на тренировки – в общей сложности минут на 25. Зимой в Испании правила были ещё строже: одно полуоткрытое занятие – и чао.

Для сохранения игроками максимальной концентрации такая уединённость – безусловный плюс. Для репортёров, освещающих жизнедеятельность чемпионов страны, – очевидный минус. Болельщика, подозреваю, эти нюансы не больно-то и интересуют. Его волнует счёт на табло, а с ним у Карреры порядок. Значит, стиль управления и линия поведения выбраны верные.

Считайте этот текст оправдательной запиской за отсутствие тренерских комментариев. От лица штаба в «Спартаке» говорит или главный, или никто. Поэтому вы не встретите в прессе – по крайней мере национальной – высказываний ассистентов Карреры. Субординация и дисциплина в команде соблюдаются неукоснительно. Возможно, это главный фактор успеха красно-белых.