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Зинедин Зидан
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Гений ротации. Почему «Реалу» не нужны трансферы

Мнение о составе «Реала», тренерских особенностях Зидана и перспективах клуба.
10 июля 2017, понедельник. 14:45. Футбол

Начнём с главного. 20 футболистов «Реала» провели на поле больше 1000 минут в чемпионате. Около 2500 минут только у Криштиану Роналду и Тони Крооса. Убийственных 3000 минут в чемпионате нет ни у одного игрока в команде. Это не просто крутой, а беспрецедентный показатель. Фанат ротации Луис Энрике в «Барселоне» был вынужден сильнее загрузить своих лидеров по ходу сезона. Цифры впечатляют сильнее всего в сравнении с любителями короткой основы: Диего Симеоне и Антонио Конте. В «Атлетико» у Коке, Фелипе Луиса и Антуана Гризманна больше 3000 минут. В «Челси» у Аспиликуэты 3500 минут на поле в рамках чемпионата. Почти столько же, сколько у Роналду во всех турнирах.

Урок ротации (осторожно, скучные цифры)

Так, это было скучное и наполненное цифрами вступление. К счастью, оно окончено. А необходимо оно было для того, чтобы проиллюстрировать один тезис: Зинедин Зидан – гений ротации. Подчёркиваю – это не исчерпывающий вывод о том, какой из Зидана тренер. Я говорю только о невероятном умении распределить время между игроками и сплотить коллектив. В сезоне, в котором Лука Модрич и Карим Бензема отыграли меньше, чем Начо, команда не взбунтовалась и не раскололась, а сохранила единение до последней секунды последнего матча. Принял новые правила игры Роналду (теперь его можно менять), перестал быть совершенно незаменимым Касемиро (чуть меньше 20 полных матчей в чемпионате)… банальность о том, что «в команде каждый важен, и каждый получит игровое время» хоть раз в жизни говорил каждый тренер, но у Зидана это ещё и правда. Гений.

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Правда, гений в комфортных условиях. С Хамесом Родригесом и Альваро Моратой на скамейке запасных. С Иско на поле и Гаретом Бэйлом в уме. Сила «Реала» в обойме. Интересно, что количество качественных игроков – это одновременно и груз, который сломал Рафу Бенитеса, и трамплин, который поднял Зидана. Француз показал, что он комфортно чувствует себя с группой из 19-20 человек. Назвать стартовые 11 «Реала» было легко в каждый отрезок сезона по отдельности. А по сезону в целом этих «стартовых 11» просто нет, они размыты.

Как «Реал» стал ещё лучше

«Реал» так умело замаскировал свои слабости, что их приходится выискивать. Что ж, поищем: в команде был только один полузащитник, способный все 90 минут таскать рояль за Модричем и Кроосом, — это Касемиро. На его позицию иногда выходил Матео Ковачич, но хорват и сам более творческий игрок, которому некомфортно тратить большую часть времени на толкотню и тактические фолы. Ещё одна небольшая проблема (не такая большая, чтобы сказаться на результатах) – нехватка защитников. В какой-то момент Зидан остался с парой Пепе – Начо в центре, и за «Реал» стало тревожно. Но рекордное восстановление Рамоса (зимой он пропустил две недели) спасло ситуацию. Да и Начо справился с приступом паники в Мюнхене и после этого в паре с Рамосом выглядел достаточно уверенно. Тот же Начо подменял Марсело, который по факту был единственным номинальным левым беком в команде. За сезон у Начо набралось 10 матчей на фланге. В общем, всем бы такие проблемы. Но если взглянуть на непривычно тихие трансферы «Реала», то окажется, что и эти проблемы уже решены.

Тео Эрнандес и Маркос Льоренте провели прошлый сезон в «Алавесе» в аренде. Первый был игроком «Атлетико», второй – «Реала». Об уровне Эрнандеса скажет тот факт, что за 19-летнего защитника «Атлетико» клуб Зидана выдержал конкуренцию со стороны «Барселоны». Пока каталонцы пытались сбить клаусулу на пару миллионов, «Реал», наоборот, заплатил на пару миллионов больше суммы отступных и решил дело. Начо остаётся в центре, Марсело получает дублёра, которому точно найдётся игровое время по ходу следующего сезона.

Что касается Маркоса Льоренте, это парень, который в «Алавесе» имеет примерно те же показатели, что Касемиро в «Реале». 3,8 отбора (против четырёх), 2,7 перехвата (против 1,7), 50% выигранных единоборств (против 46%): Льоренте — это точечное приобретение не только «под» Касемиро, но и в перспективе, вместо. Кто ещё нужен этой команде?

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Слухи и реальность

СМИ настойчиво продают Альваро Морату в Англию и Килиана Мбаппе в Испанию. Без сомнения, интересный размен, но кто скажет, что это сделает «Реал» сильнее здесь и сейчас? Молодому французу советуют остаться в «Монако» ещё на год многие соотечественники: от Робера Пиреса до Карима Бензема, который лучше всех знает, кого предпочитает видеть в атаке Зидан. Через год, два, когда угодно – да, конечно, добро пожаловать, Килиан! Но не сейчас.

«Реал» выиграл три Лиги чемпионов из четырёх не за счёт революционной философии или фанатичного следования какой-то одной идее. В этих победах было много драйва, много эго и чуть-чуть фарта. Естественно, Зидан не может разрушить коллектив, который достиг своего карьерного пика в последние полтора года. Он не Алекс Фергюсон, чтобы строить династии одну за другой. Пока нет. Сейчас есть группа, которая установила рекорд по количеству матчей без поражений, рекорд по количеству матчей с забитыми голами, впервые в истории удержала победу в Лиге чемпионов.

В случае ухода Мораты или Хамеса любой большой трансфер – будь то Эден Азар или Килиан Мбаппе – только восстановит необходимую Зидану вариативность выбора, поможет пройти сезон на одном дыхании. Но в данный момент, с той обоймой, которая уже есть в «Реале», усилить любую позицию – это утопия.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Криштиану Роналду Трансферы
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