Качать пресс. Готов ли ЦСКА вернуть себе чемпионство?

14 июня игроки ЦСКА уже вышли из отпуска. Прошло меньше месяца после окончания прошлого сезона, но красно-синие запаковали багажи и отправились на сбор в Австрию.



Игроки сборной освободились 24 июня и уже через неделю подключились к предсезонной подготовке. Отсутствовал только Игорь Акинфеев.

К чему такая встряска, сперва было непонятно, но Виктор Гончаренко в первом же интервью на сборах всё объяснил: «Нам предстоит более 30 матчей до декабря. Это очень большая нагрузка, поэтому нам надо подготовить большую группу людей, чтобы проводить ротацию. А наша главная задача – подготовить команду, чтобы как можно больше футболистов было способно играть на самом высоком уровне».

Тренер вовсю готовится к борьбе на три фронта. Тем более по опыту в БАТЭ он знает, что нужно делать, чтобы наконец финишировать в группе Лиги чемпионов выше четвёртого места. Но сперва надо пройти квалификацию, которая уже не за горами, так что к ней «армейцы» намерены подойти в боевой готовности.

Состав

Что Гончаренко, что Виктор Онопко – все этим летом говорят о глубине состава и ротации. Поэтому тренерский штаб в первую очередь обнадёживает вернувшегося из аренды Никиту Чернова. Он стабильно играл, пока «сборники» были на Кубке конфедераций или в отпуске. Главный тренер не говорил конкретно об его будущем, но выразил доверие, заверив, что он на правильном пути.

Главная интрига – где будет играть Алан Дзагоев, наконец оправившийся от травм. Пока все позиции в центре прочно заняты Бибрасом Натхо, Понтусом Вернблумом и Александром Головиным. Игровое время будет, не зря тренерский штаб делает акцент на ротацию, но вопрос: кому полузащитник составит конкуренцию?



По трансферам у ЦСКА как обычно тихо. Новостей о конкретных интересах клуба нет, Виктор Онопко лишь обнадёжил, что переговоры с иностранцами ведутся, но конкретика будет уже после старта сезона. Усиление, по его словам, не помешало бы любой линии.



По ходу первого сбора команду покинули Зоран Тошич, игравший в новой схеме на позиции латераля, а полузащитник Сергей Ткачёв отправился в аренду в тульский «Арсенал». По поводу ухода кого-то ещё пока слухов нет.

Каким мы запомним Зорана Тошича Накануне «Чемпионат» сообщил об уходе Зорана Тошича из ЦСКА. Сегодня об этом официально заявили в клубе.

Схема и игра

Гончаренко не изменил себе, все контрольные матчи ЦСКА отыграл по ставшей привычной схеме 3-5-2. Базовые принципы остались теми же: атака с помощью передач за спину защитникам или через фланги, оба нападающих активно перемещаются по полю, созидая то с флангами, то с центром, переход с фланга на фланг через номинального плеймейкера.



Марио Фернандес ещё раз доказал, что он лучший латераль в составе. Его возвращение после операции будто оживило фланги, а команда стала активно перемещаться не только по вертикали, но и по горизонтали.



Против «Штурма» с Георгием Щенниковым и Кириллом Набабкиным по краям команда атаковала в основном через центр, либо забрасывая мяч за спины сопернику, либо с помощью дриблинга, как забил Фёдор Чалов. Зато с возвращением Фернандеса появилась гибкость и классический «перегруз»: игроки создают численное преимущество на одной половине поля и резко переводят на другую. В основном так бывает с левого фланга на правый, где располагается бразилец.

Атаки диагоналями с появлением Марио проходили и не после «перегруза». В таком случае плеймейкер отдавал не последнюю, а предпоследнюю передачу, а обострял уже бразильский латераль.

Игровые изменения

Натхо – глубинный плеймейкер



В первом же матче произошла перестановка: Понтус Вернблум вышел на позиции «бокс-ту-бокс», а Бибрас Натхо занял позицию между обороной и полузащитой. Отбор мяча – не главная его забота, израильтянин в первую очередь должен искать свободные зоны и оттуда обострять игру.



Это, во-первых, идеально подходит под стиль игры команды, где длинные передачи играют определяющую роль. Во-вторых, это помогает при прессинге, потому что Вернблум остаётся играть в линию, а Натхо может и подчистить за полузащитой, и свободно выбирать зону. И в-третьих, так выход из-под прессинга осуществляется проще: израильтянин открывается под партнёра и резко передаёт мяч в свободную зону.

Выход из-под прессинга через вратаря



Ещё более надёжный способ противостоять давлению соперника – отдать мяч вратарю, а задача того – перевести мяч на свободных игроков, чаще всего с одного края на другой. Такую роль взял на себя Илья Помазун в отсутствие Игоря Акинфеева. Молодой голкипер часто играл ногами и отдавал диагонали на фланги, которые обычно находятся под меньшей опекой, чем центр.



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Противостояние прессингу – главный апгрейд ЦСКА, которого не хватало в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Не зря столько внимания уделяется физической форме, ведь это отнимает слишком много энергии. «Физически команда со всеми нагрузками справится. – говорит Васин. – В этом я ни капли не сомневаюсь».