14 лучших игроков Кубка конфедераций FIFA

Приз BUD AF Man of Match – награда, вручаемая лучшему игроку встреч крупных международных турниров. Лучшего футболиста выбирают болельщики на сайте FIFA.com и в социальных сетях BUD Alcohol free. Голосование запускается в перерыве матча, а трофей лучшему игроку вручается уже спустя несколько минут после финального свистка.

Криштиану Роналду

Португалия – Мексика, матч 1-го тура группы А

Россия – Португалия, матч 2-го тура группы А

Португалия – Новая Зеландия, матч 3-го тура группы А



Болельщики в России хотели увидеть мировую звезду в действии – и они увидели. Криштиану Роналду даже после тяжелейшего сезона выложился по полной и ни разу не дал себе поблажки. Нападающий «Реала» стал лучшим игроком во всех трёх матчах группового этапа – ассистировал Куарежме с Мексикой, забил России и Новой Зеландии. Вполне возможно, Роналду получил бы награду во всех играх Португалии на турнире – но в матче за 3-е место он участия не принял, а в полуфинале на его пути встал другой герой – Клаудио Браво.

Фёдор Смолов

Россия – Новая Зеландия, матч 1-го тура группы А



Единственная встреча, в которой сборной России удалось зацепить очки. Фёдор Смолов, осознававший, что за его игрой следят скауты из Европы, носился по полю как угорелый, пытаясь создать моменты сам себе. Однако гол он забил благодаря партнёрам – после прострела Самедова Фёдору оставалось лишь подставить ногу и переправить мяч в пустые ворота. Что он с удовольствием и сделал.

Юлиан Дракслер

Австралия – Германия, матч 1-го тура группы В



Один из самых ярких матчей на турнире выдали сборные Германии и Австралии уже в начале турнира. Немцы контролировали ход встречи, Дракслер и партнёры плели атаки у ворот Мэтью Райана, австралийцы упорно не хотели сдаваться. Дракслер, создавший множество моментов и реализовавший пенальти под занавес первого тайма, был признан лучшим игроком встречи.

Джеймс Троизи

Австралия – Чили, матч 3-го тура группы В



Однако австралийцы всё-таки показали себя и в заключительной стадии турнира набрали очки в матче с Чили. Главным героем стал Джеймс Троизи, в концовке первого тайма отправивший мяч в ворота Клаудио Браво. Тогда казалось, что Австралии по силам сотворить сенсацию и выйти в полуфинал. Но немного не хватило.

Алексис Санчес

Германия – Чили, матч 2-го тура группы В



Как и полагалось, Алексис Санчес стал главной движущей силой в атаке сборной Чили на Кубке конфедераций. Моторный хавбек «Арсенала» разрывал оборонительные порядки соперника, но признание получил только после матча группы с Германией, которой забил очень красивый мяч.

Артуро Видаль

Камерун – Чили матч 1-го тура группы В



Другой звёздный игрок чилийской сборной также не остался незамеченным. Артуро Видаль стал главным творцом успеха в матче с неуступчивым Камеруном. На исходе 80-й минуты полузащитник головой замкнул подачу с фланга. Да и в целом стоит отметить роль Видаля в команде – уже не первый год он является краеугольным камнем для Чили в центре поля.

Хавьер Акино

Мексика – Новая Зеландия, матч 2-го тура группы А



Одну из главных сенсаций чуть было не сотворили новозеландцы в игре с Мексикой. Крис Вуд открыл счёт в конце первого тайма. Однако во втором команда Осорио взялась за дело и прижала соперника к воротам. Одним из самых активных игроков в составе мексиканцев был Хавьер Акино, он же выдал отменный пас на Орибе Перальту, забившего в итоге победный мяч.

Ирвин Лосано

Мексика – Россия, матч 3-го тура группы А



Лосано – герой матча, о котором все российские болельщики наверняка хотели бы поскорее забыть. После игры все обсуждали ошибку Акинфеева, но не самоотверженную игру Ирвина, благодаря которой этот злополучный гол и случился. Настырный мексиканец помчался на вратаря наперевес, оставил незамеченным мощный удар в грудь, выиграл верховую борьбу и переправил мяч в ворота. Несмотря на боль, Лосано поднялся и побежал праздновать, а после игры получил заслуженную награду – игрок матча.

Тимо Вернер

Германия – Камерун, матч 3-го тура группы В



Камеруну нужна была победа, чтобы зацепиться за выход из группы, но неудержимая немецкая молодёжь не оставила африканской команде ни шанса. Тимо Вернер своими рывками не раз обострял ситуацию, но свои два решающих мяча забил, оказавшись в нужное время в нужном месте. Его гол головой в падении вышел особенно эффектным.

Андре-Франк Ангисса

Камерун – Австралия, матч 2-го тура группы В



Один из самых ярких игроков не самой звёздной команды Камеруна. Ангисса был одним из лидеров сборной на протяжении всего турнира, а в игре с Австралией так и вовсе забил гол, что и принесло ему звание лучшего игрока поединка.

Леон Горецка

Германия – Мексика, полуфинал



В полуфинале немецкая машина катком проехалась по неуступчивой и колоритной команде Мексики. Главной шестерёнкой в механизме бундестим стал Леон Горецка, полузащитник «Шальке», на этом турнире отнявший лавры у Юлиана Дракслера, который приезжал на турнир в качестве главной немецкой звезды. Дубль Горецки в течение первых 15 минут снял практически все вопросы относительно выхода Германии в финал.

Клаудио Браво

Португалия – Чили, полуфинал



Браво провёл очень неоднозначный сезон в «Манчестер Сити», после которого многие могли и забыть, что Клаудио является очень качественным голкипером. Доказал он это в футболке сборной, с которой дошёл до финала турнира. А в полуфинале так и вовсе выдал бенефис. Браво взял все три удара в послематчевой серии пенальти и подарил нам один из самых незабываемых вечеров этого лета.

Гильермо Очоа

Португалия – Мексика, матч за 3-е место



Для кого-то может показаться странным, что вратарь, пропустивший два мяча, стал лучшим игроком матча, но симпатии болельщиков зарабатываются не результатом, а вдохновенной игрой. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа будто вспомнил свои лучшие годы, когда он тащил фантастические мячи на чемпионате мира в Бразилии. Кучерявый вратарь и в матче за 3-е место старался как мог, даже отразил пенальти, но этого для победы не хватило.

Марк-Андре тер Штеген

Германия – Чили, финал



Перед Кубком конфедераций Йоахим Лёв сказал, что хочет попробовать на турнире всех трёх вратарей, которые оказались в заявке. Однако после чудачеств Лено в матче с Австралией и уверенной игры тер Штегена в следующем туре тренер сделал однозначный выбор в пользу голкипера «Барселоны». И вряд ли пожалел. В финале тер Штеген в нескольких эпизодах просто спас команду, остановив нескончаемый атакующий порыв чилийцев. Он же хладнокровно угробил последний шанс соперника зацепиться за ничью, парировав опасный штрафной.