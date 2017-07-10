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Артём Дзюба и Олег Шатов
Текст: Данила Игнатов
Фото: fc-zenit.ru

Дзюба не нужен Манчини?! Что происходит в «Зените»

Как Манчини работал с Дзюбой на сборах «Зенита» в Австрии и какое будущее ждёт нападающего у нового тренера.
10 июля 2017, понедельник. 18:20. Футбол

Сегодня издание «Бизнес Онлайн» сообщило, что руководство «Зенита» намерено продать Артёма Дзюбу. По информации источника, питерский клуб предлагал купить форварда «Спартаку», но в руководстве красно-белых отказались от его возвращения.

Информация, разумеется, вызвала резонанс – комментарии в этой новости уже перевалили за полсотни. Но насколько она близка к действительности?

По сведениям «Чемпионата», Дзюбу «Спартаку» не предлагали. В «Зените» действительно очень рассчитывают на Александра Кокорина, но это не значит, что Дзюбу хотят отцепить.

На сборах «Зенита» Манчини наигрывал три схемы: 3-4-3, 4-3-3 и 4-4-2. Чаще всего Дзюба оказывался в паре со своим другом Александром Кокориным. Итальянцу нет смысла наигрывать ненужного нападающего с тем, которого в клубе видят главной надеждой этого сезона. В интервью «Чемпионату» Кокорин рассказал об их связке: «В последних играх мы наладили взаимопонимание с Дзюбой, много неплохих комбинаций у нас проходит. Если идёт вынос, я всегда нахожусь рядом с Артёмом, жду скидки. Мы и в сборной играли подобным образом».

При этом на двусторонке, которая прошла в последний день второго австрийского сбора вместо матча с «Кайзерслаутерном», Дзюба забил два гола, один из которых исполнил с пенальти. Хотя в одной команде с Артёмом играли Шатов и Жулиано, в чьих местах в основном составе «Зенита» у журналистов и болельщиков сомнений чуть меньше. Учитывая, что Манчини очень трепетно относится к выбору исполнителей стандартов и запрещает снимать тренировки угловых и штрафных даже клубной пресс-службе, этот факт можно рассматривать как жест доверия.

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Конфликта у Дзюбы и Манчини тоже вроде бы нет. По крайней мере, на втором сборе «Зенита», на котором присутствовал спецкор «Чемпионата», не было и намёка на то, что в их отношениях что-то негладко. Конечно, случались рабочие моменты. Например, на одной из тренировок новый тренер «Зенита» оказался недоволен тем, как Артём работает во время пробежки. Во время занятия Манчини подгонял форварда, который бежал в хвосте группы, обращаясь к нему персонально.

А на первом сборе, как рассказывали, случился другой любопытный эпизод. Тренировка уже закончилась. Футболисты отдыхали, и тут Манчини взял свой громкоговоритель и включил режим сирены. Когда все с удивлением обернулись в сторону тренера, итальянец с широкой улыбкой произнёс: «Dzyuba, its for you!». В общем, нет основания предполагать, что с тех пор отношения резко испортились.

Артём Дзюба и Роберто Манчини

Артём Дзюба и Роберто Манчини

Фото: fc-zenit.ru

Разумеется, основания для слухов можно найти, если их искать. Сейчас в распоряжении Манчини пять чистых нападающих, без учёта Жулиано и Шатова: Дзюба, Кокорин, Полоз, Джорджевич и не тренировавшийся на сборах Дриусси, который присоединится к команде уже в Петербурге. Естественно, место в основе Дзюбе не гарантировано, но и сразу отцеплять лучшего бомбардира прошлого сезона итальянец вряд ли станет.

Стоит отметить и тот факт, что главными звёздами в командах Манчини почти всегда были быстрые и манёвренные нападающие: Агуэро в «Сити», а Икарди — в «Интере». Но это не говорит о том, что итальянец не умеет работать с «большими» форвардами. Манчини — один из немногих тренеров, у кого не было конфликтов с Ибрагимовичем. При итальянце же Бурак Йилмаз стал лучшим бомбардиром в турецкой Суперлиге.

Плюс ко всему при всём желании руководителям «Зенита» будет очень сложно продать Дзюбу. В РФПЛ его контракт смогут потянуть разве что «Спартак» и «Краснодар». Леонид Федун после конфликта с футболистом не станет возвращать воспитанника себе. Сергей Галицкий хотел видеть в своём клубе Кокорина, но получил отказ и менять Смолова на Дзюбу не намерен. Остаётся вариант с Европой, но тут против Дзюбы может сыграть тот факт, что он отсутствовал в составе сборной России на Кубке конфедераций.

По сути, единственный вариант, оставшийся у Дзюбы, — заново завоёвывать своё место в основе «Зенита».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Артём Дзюба Роберто Манчини
Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
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