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Вопрос дня: «Спартак» презентовал комплект формы на сезон-2017/18
Текст: Иван Ковалёв
Фото: РИА Новости

Вопрос дня. Как вам новая форма «Спартака»?

«Спартак» презентовал новую форму от Nike, в которой собирается защищать титул чемпиона России в сезоне-2017/18.
10 июля 2017, понедельник. 20:00. Футбол

Опрос: Как вам новая форма «Спартака»?

Третий день не утихают споры относительно новой формы «Спартака», которую чемпион России представил на вручении золотых медалей за победу в прошлом сезоне 8 июля. На полностью красном с переливами и вертикальными полосками комплекте вместе с клубной эмблемой и значком Nike красуется сразу несколько рекламных наклеек. Три спонсора удостоились места на груди, где фанаты со стажем привыкли видеть знаменитую белую полосу. Правильно ли дизайнеры поступили с традициями «Спартака» при разработке формы? Оправдано ли решение поместить так много спонсоров на футболку?

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В центре Москвы прошло награждение «Спартака» золотыми медалями и презентация новой формы красно-белых.

Вячеслав Зайцев, известный советский и российский художник-модельер:

— Новая форма у «Спартака» совершенно не интересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только «Лукойл» и видно. Там «Спартаком» и не пахнет. Мелкие детали, которые ни о чём не говорят. Будто букашки плавают по майке. Штаны тоже – нужно было полосу на них сзади сделать. Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма.

Алексей Маклаков, известный актёр и болельщик «Спартака»:

— Если бы на форме была полоса, она была бы достойна нашей команды. Отсутствие белой полосы – это отсутствие истории клуба. Полоса была заложена в основе спартаковской формы, почему её исключили, я не понимаю. В этом всегда была изюминка формы. Поэтому форма мне не понравилась.

Владимир Пресняков-старший, известный музыкант и болельщик «Спартака»:

— Я тоже не в восторге. Не то чтобы я категорически против этой формы, но не могу воспринимать её без знаменитой спартаковской полосы. Реклама на форме нужна, так как она помогает привлекать средства в клуб – на покупку игроков и обслуживание. Эта форма не вызвала у меня никаких эмоций, я остался равнодушен к ней, но отсутствие полосы всё-таки огорчает.

Руслан Нигматуллин, экс-вратарь «Спартака»:

— Понимаю, что именно вам не нравится в новой форме «Спартака», но не вижу в этом ничего критичного. Конечно, хотелось бы увидеть и ромб, и полосу на футболке. Но время движется вперёд. Всё-таки футбольный клуб – это коммерческий объект, который стремится зарабатывать и выйти на самоокупаемость. А реклама – это живые деньги, как говорится. С этой целью всё и сделано. Но даже появившаяся спереди реклама, на мой взгляд, смотрится довольно стильно. Мне новая форма «Спартака» нравится.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Спорят о красоте новой формы только бездельники. Они выдумывают какую-то ерунду и её обсуждают. Такие же проблемы были с эмблемой: то нужен мяч, то нет. Если помните, то ещё я первым делал вместо полосы широкую надпись генерального спонсора. Но после этого было очень много недовольств, и все проблемы списывали на отсутствие полосы. Пришлось её даже вернуть, хотя тогда форма хорошо смотрелась, на мой взгляд, и без полосы. Жить в прошлом – хорошо, но надо двигаться вперёд. Если всё время отдавать дань уважения традициям, то тогда давайте и ложками деревянными есть.

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Конец белой полосы и другие жалобы.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Я хотел бы видеть и всех русских в составе, и полосу, и ромб, но это невозможно. Не думаю, что для футболиста важно, в какой форме играть. Все эти суеверия — по большей части выдумки. С другой стороны, когда приходишь в новую команду, ты пропитываешься цветами. Я знаю, что «Спартак» всегда был красно-белым. А если тебя начнут одевать в цвета жёлтой формы, то понятно, что тебе это не понравится. Но я думаю, что если красно-белые продолжат так играть и выиграют ещё один чемпионат или в Лиге чемпионов хорошо выступят, то все забудут про отсутствие полосы и прочие недостатки.

Денис Мацуев, известный пианист, болельщик «Спартака»:

— У нас столько лет была эта белая полоса, к которой я отношусь с любовью и пиететом. В то же время прекрасно помню, как мы выигрывали у «Аякса» в чёрной форме, с «Монако» в синей даже играли. Помню какие-то странные бордово-красные квадратики на футболке в матче с «Глентораном» в 1988-м. В Тбилиси в 80-х годах тоже были какие-то странные бело-голубые цвета. Без полосы мы играли часто и в романцевский период. И в нулевые бывали однотонные футболки.

Но полоса, конечно, придаёт особый драйв, особую химию, энергетику. Не знаю, кто её убрал и чем это мотивировано. Лишь бы «Спартак» побеждал, что бы ни было на форме.

При такой же игре, как в прошлом сезоне, я готов смириться с отсутствием полосы.

Тест. Как хорошо вы знаете форму «Спартака»?
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Мнение читателей

thatupac:
— Уха-ха-ха! Здесь могла быть и ваша реклама)

bouncing-soul:
— Не хватает фразы «продам гараж».

Ivdon:
— Стало похоже на форму середняка чемпионата Франции.

FULHAM1881:
— Крутая форма, мне лично нравится. Да и главное — не форма, а содержание.

martinov33-sm:
— По барабану форма, уже меньше чем через неделю начало нового сезона, а «икры» как не было, так и нет. Из обещанных Федуном 30 лямов освоен только 1 лям на трансфер Тигиева, который по сути и так был в команде, ну и Петкович совсем недавно пришёл как свободный агент, но пока его возможности толком не ясны… и это всё.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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