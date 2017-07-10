Вы хотели бы снова увидеть Дзюбу в «Спартаке»?

Артём Дзюба – главный ньюсмейкер в российском футболе. О непростом, но весёлом характере и открытом нраве нападающего говорят все, кто с ним работал. Любое высказывание Дзюбы просто обречено на долгую жизнь. Его переход из «Спартака» в «Зенит» стал самым громким в России за последние пять лет. А теперь «Зенит» рассматривает вариант по продаже Артёма, и, по информации некоторых СМИ, уже сделал предложение «Спартаку». Родная команда от услуг форварда вроде как отказалась, но это не помешало возникновению новой волны жарких споров, на гребне которой находится Дзюба. А вы хотели бы снова увидеть Дзюбу в спартаковской форме?

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Валерий Карпин, бывший главный тренер «Спартака»:

— Вопрос об Артёме Дзюбе в «Спартаке» нужно задавать Леониду Федуну. Мне лично по барабану. Что касается других клубов… Ну кто ему сейчас заплатит такие деньги, которые он получает в «Зените»? «Рубин»? Если сможет заплатить, хотя я сомневаюсь в этом, то Дзюба может оказаться в Казани. Интересно ли мне будет его увидеть в какой-нибудь команде? Мне неинтересно его видеть вообще нигде.

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Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Не уверен, что Дзюба сам пойдёт в «Спартак». И руководство клуба вряд ли захочет возвращать Артёма. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чём-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – всё может быть. Если «Зенит» захочет расстаться с Дзюбой, то помимо «Спартака» его может приобрести «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он «мясной», «конский» или ещё какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде.

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Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

— Мы знаем, что Дзюба очень сложный человек. Брать игрока с таким характером, даже хорошего, в команду с прекрасным коллективом ни один тренер не станет. Потому у Дзюбы везде проблемы: в «Спартаке», в сборной и в «Зените», по-видимому. Ему уже 29 лет, он на финишной прямой. Не вижу у него особых перспектив в «Спартаке». Если его брать, то значит надо кого-то убирать из состава. Артём не будет сидеть в запасе, если его брать, то надо ставить в состав. Характер Дзюбы не позволит ему сидеть на лавке, и начнётся болтовня и прочие нехорошие вещи.

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Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака»:

— Если футболист играть умеет, то он поможет любой команде. Артём Дзюба непростой по характеру человек, поэтому люди оценивают, сможет ли он помочь команде. Стоит ли его возвращать? Артёма с удовольствием возьмут в любую команду. Он такой футболист, который будет полезен всем. Не исключаю, что он перейдёт в команду рангом ниже. Он не пропадёт.

Наше мнение

Данила Игнатов, корреспондент «Чемпионата»:

— При всём желании руководителям «Зенита» будет очень сложно продать Дзюбу. В РФПЛ его контракт смогут потянуть разве что «Спартак» и «Краснодар». Леонид Федун после конфликта с футболистом не станет возвращать воспитанника. Сергей Галицкий хотел видеть в своём клубе Кокорина, но получил отказ и менять Смолова на Дзюбу не намерен. Остаётся вариант с Европой, но тут против Дзюбы может сыграть тот факт, что он отсутствовал в составе сборной России на Кубке конфедераций. По сути, единственный вариант, оставшийся у Дзюбы, — заново завоёвывать место в основе «Зенита».

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Мнения читателей:

Sous:

— Будет сидеть на скамейке. С такой ЗП его никуда не возьмут.



tom-and-jerry:

— Наиболее вероятный вариант — это «Краснодар», в случае ухода Феди. В ЦСКА его Гинер не купит из принципа. В «Локомотив» — если только бесплатно или в аренду.

mnogokotin2:

— Никуда он не уйдёт и будет сидеть на золотой лавке. Тем более лимит могут облегчить)



Vdmboy:

— Без сомнений, один из лучших игроков в истории российского футбола.

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