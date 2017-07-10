Мяч и вера. Как футболисты становились священниками

Филип Малрин

10 мая 1998 года полузащитник Малрин единственный раз в своей профессиональной карьере сыграл за «Манчестер Юнайтед». Алекс Фергюсон выпустил 20-летнего Филипа в основе в выездном матче Премьер-Лиги с «Барнсли». Малрин отыграл 90 минут бок о бок Райаном Гиггзом и Ники Батом. До этого молодой североирландец несколько раз попадал в заявку «МЮ», но в конце сезона наконец-то сбылась мечта уроженца Белфаста: он сыграл за манкунианцев и помог им победить со счётом 2:0.

На следующий год «МЮ» продал Малрина в «Норвич» примерно за 600 000 фунтов стерлингов. Филип в течение шести лет выступал за «канареек», сыграл 161 матч и забил 18 голов. Затем пару сезонов просидел на скамейке в «Кардифф Сити», недолгое время числился в «Лейтон Ориент» и «Кингз Линн». Помимо этого в его активе 27 матчей и три гола за сборную Северной Ирландии.



По ходу карьеры Малрин отнюдь не был ангелом: мог нарушить режим, пойдя в бар накануне матча, связался с моделью Николь Чэпман, которая откровенно разводила на деньги футболиста с крутой зарплатой. У Филипа пошли травмы, из-за которых полузащитник и стал мало играть, он неудачно вложился в бизнес и превратился в конце концов в банкрота. Тем удивительнее для друзей Малрина перемены, произошедшие с ним. Сперва он занялся благотворительностью, начал помогать бездомным, а в 31 год по окончании карьеры поступил в Папский университет Святого Креста в Риме. Теперь Малрин рукоположен в католические священники. Он принял обет бедности.

Гэвин Пикок

Атакующий полузащитник Пикок был достаточно известным игроком. В частности, в середине 1990-х он выступал за «Челси», в составе синих сыграл 108 матчей и забил 17 голов. Помимо этого в профайле Гэвина есть более сотни игр за «КПР» и «Ньюкасл», из которого он и перебрался в «Челси» за 1,5 млн фунтов стерлингов. Бутсы на гвоздь англичанин повесил в 2002 году в возрасте 35 лет, после чего некоторое время работал экспертом на BBC.



Пикок с 18 лет посещал методистскую церковь и стал христианином. По окончании карьеры он выступал с проповедями, изучал теологию в Кембридже, в колледже Ридли-Холл, а в 2008 году переехал в Канаду. Там закончил трёхлетний курс богословия в семинарии с целью стать священнослужителем. Сейчас он пастор в одной из церквей города Калгари.



В 2015 году Пикок попал в скандальную историю. Гэвина обвинили в сексизме и старомодных взглядах после серии его публикаций в «Твиттере». Бывший полузащитник «Челси» утверждал, что задача женщины в браке – с радостью подчиняться своему мужу и поощрять лидерство мужчины.

Тарибо Уэст

Уэст – бывший игрок сборной Нигерии, победитель Олимпиады-1996, участник чемпионатов мира 1998 и 2002 годов. На протяжении четырёх сезонов нигерийский защитник выступал за «Осер», после чего перебрался в Италию. За «Интер» и «Милан» Тарибо сыграл 48 матчей в Серии А, забил два гола. По сути, его карьера пошла на спад в конце 1990-х, когда ему официально было всего-то 25 лет. Правда, существовала и неофициальная версия, согласно которой Уэст на самом деле на 12 лет старше.

Помимо футбола для защитника важнейшую роль в жизни играла религия. Он много рассуждал на эту тему. Однажды на страницах итальянских СМИ у него состоялся любопытный диалог с главным тренером Марчелло Липпи. «Бог сказал мне, что я должен играть», – заявил Тарибо. «Странно, что мне он ничего подобного не говорил», – ответил Липпи.



Зарубежные СМИ писали, что нигериец собирается уйти в священники в одну из церквей на севере Италии. Однако Тарибо продолжил выступления вплоть до 2007 года. По окончании карьеры Уэст стал пастором, однако остался связан с футболом.

Андрей Кирлик

Полузащитник Кирлик сыграл 115 матчей и забил 14 голов за «Черноморец», был капитаном одесской команды и дважды входил в список лучших игроков чемпионата Украины. Ещё по ходу карьеры мастер стандартных положений подумывал о том, чтобы завязать с профессиональным футболом и уйти в церковь. Андрей регулярно посещал храм, помогал настоятелю в алтаре и пел в церковном хоре. Тем не менее он продолжал выступать до 34 лет. Закончил играть в 2008 году, после чего окончил Одесскую духовную семинарию.

«Стремление к славе может быть присуще не только футболистам, но и в любой другой сфере. Например, тот же юрист или финансист может также не замечать вокруг себя остальных людей, идти по их головам к вершине. И здесь тоже будет конфликт — но не с религией, а с самим собой, с совестью. Зато другой человек и в футболе может оставаться человеком и христианином, если своим поведением и на поле, и за его пределами демонстрирует положительный пример подрастающему поколению, призывает детей отказываться от вредных привычек», – говорил Кирлик в интервью «Одессе-спорт», рассуждая о совмещении спорта и религии. Сейчас бывший полузащитник служит настоятелем в храме.

Анатолий Раденко

Уроженец Донецка начинал карьеру в «Шахтёре» в 1977 году, с которым выигрывал Кубок СССР и серебро чемпионата страны, позже выступал за московское «Торпедо», «Нистру», «Волынь» и ряд других клубов. В составе молодёжной сборной СССР становился серебряным призёром чемпионата мира и победителем Евро-1980. По окончании карьеры тренировал ту же «Волынь» и саратовский «Сокол».



С 2004 года Раденко работал в детской школе «Шахтёра», однако после прихода Хенка ван Стее покинул её. Анатолий крестился в 1997 году в Луцке и прежде посещал храм как прихожанин, но с того времени стал помогать по службе. Исполнял обязанности пономаря в Свято-Владимирском храме Донецка и принял твёрдое решение стать священником. В 2009-м был рукоположен в дьяконы. По словам самого Раденко, некоторые коллеги и знакомые были удивлены таким переменам в его жизни, не все поняли его выбор.

«Задачи и тренера, и священника во многом схожи: они призваны делать так, чтобы люди становились лучше», – делился своей точкой зрения отец Анатолий.