«Спартак» продлил Кутепова и Реброва. Главное — в обзоре дня

«МЮ» объявил о подписании контракта с Лукаку на пять лет



«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Бельгийский футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт манкунианцев. Также в соглашении предусмотрена возможность пролонгации ещё на один сезон.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн).



Лукаку в минувшем сезоне провёл 39 матчей за «Эвертон», в которых отличился 26 раз и отдал 7 результативных передач. 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.

Фурсенко: ничего не слышал о предложении «Спартаку» купить Дзюбу

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что ничего не слышал о том, что петербургский клуб предложил московскому «Спартаку» купить нападающего Артёма Дзюбу. Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что сине-бело-голубые якобы предложили форварда «Спартаку», но руководство красно-белых отказалось его возвращать.



«Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал», — цитирует Фурсенко ТАСС.



По информации издания, в «Зените» продолжают искать варианты продолжения карьеры Дзюбы и намерены продать игрока этим летом.

Вы хотели бы снова увидеть Дзюбу в «Спартаке»? Слух дня: Роберто Манчини не рассчитывает на Артёма Дзюбу, и «Зенит» якобы предложил форварда «Спартаку». Как думаете, это реально?

Кутепов и Ребров продлили контракты со «Спартаком»



Защитник Илья Кутепов и вратарь Артём Ребров официально продлили контракты со «Спартаком».



«Согласно новому контракту 23-летний Кутепов сможет выступать за команду до конца июня 2021 года. Илья дебютировал в «Спартаке» в декабре 2012-го. Он провёл за основной состав 38 матчей, в том числе 24 в чемпионате-2016/17, по итогам которого красно-белые завоевали золотые медали. С октября 2016 года Кутепов является игроком сборной России.



Обновлённый контракт голкипера будет действовать ещё три сезона, до лета 2020 года. 33-летний Ребров выступает за «Спартак» с сентября 2011 года. Он отыграл в составе «Спартака» 110 матчей, 28 из которых — в победном сезоне-2016/17», — информирует официальный сайт красно-белых.

ЦСКА готов увеличить предложение по защитнику «Коринтианса» Араны

Московский ЦСКА готов сделать новое предложение по поводу перехода защитника «Коринтианса» Араны. Ранее красно-синие предлагали за 20-летнего игрока € 10 млн. Как сообщает GloboEsporte, после отказа бразильского клуба ЦСКА готов увеличить своё предложение до € 15 млн.



Арана является воспитанником «Коринтианса», в котором он дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 11 матчей и отметился двумя результативными передачами.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Коринтианс», который владеет только 40% прав на игрока, рассчитывает выручить за Арану € 15 млн.

Качать пресс. Готов ли ЦСКА вернуть себе чемпионство? В какой форме «армейцы» подходят к сезону?

Талалаев извинился перед Будогосским за критику судейства в матче «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев сообщил, что извинился перед главой судейского корпуса РФС Андреем Будогосским за свою жёсткую критику работы арбитра Евгения Турбина в матче с «Оренбургом» (1:2) в первом туре ФНЛ.

«Мы встречались с Андреем Дмитриевичем Будогосским, долго и подробно обсуждали ряд взаимоинтересующих вопросов. Конечно, я принёс свои извинения Андрею Дмитриевичу. Я не мог говорить о предвзятости арбитров, все мы совершаем ошибки. Я остался при мнении, что ряд ошибок был сделан не в пользу моей команды, но форма, в которой это было высказано, должна была быть иной.



Мы пришли к решению, что тренеру нецелесообразно вмешиваться в работу судейского корпуса и надо заниматься командой. Я уже заранее сказал, что буду до зимы заниматься только игровыми действиями своей команды», – сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Фанаты египетского клуба устроили беспорядки во время матча африканской ЛЧ



Болельщики египетского клуба «Замалек» устроили массовые беспорядки на стадионе во время матча с командой «Аль-Ахли» (Триполи) в розыгрыше африканской Лиги чемпионов, которые привели к приостановке встречи. Как сообщает The Sun, в результате беспорядков пострадали несколько человек, но их точное количество на данный момент уточняется.



Игра завершилась со счётом 2:2 — этот результат позволил «Аль-Ахли» выйти из группы, в то время как «Замалек» остался за бортом плей-офф и выбыл из борьбы за победу в Лиге чемпионов.