Гни свою линию. Почему «Ростов» не провалится в новом сезоне

Линия Бердыева

Финиш, бездна, крах, безысходность. Такие слова наверняка приходили на ум болельщикам «Ростова», когда они сталкивались с новостями об уходе из команды главного творца её успехов Курбана Бердыева, а за ним и целой группы лидеров.

Однако паниковать точно не стоит – вполне вероятно, что будущее «Ростова» окажется не таким мрачным, как кажется на первый взгляд. Об ушедших игроках и заменивших их новичках поговорим чуть ниже. Всё-таки этот пункт не главный, звёзд и известных в Европе игроков ростовское руководство не переманило. Гораздо важнее фигура человека, который попробует продолжить «дело Бердыева».

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И в «Ростове» нашли чуть ли не идеального тренера. Не сомневайтесь, с приходом Леонида Кучука постулаты «дисциплина», «тактика» и «мощная физподготовка» будут всё так же стоять во главе угла. Ещё по его работе в «Локомотиве» мы помним, что Кучуку не особо нужны звёздные футболисты в составе, чтобы добиваться результата, нет деления на прим и тех, кто должен таскать рояль. Выкладываться на поле должны все, и Кучук пристально следит за объёмом работы каждого футболиста. Никого не напоминает?

Жизнь без Бердыева. Что ждёт «Ростов» Кучука Тренером «Ростова» стал Леонид Кучук, и очень многое указывает на то, что линия Курбана Бердыева будет сохранена и продолжена.

Схема

Более того, как и Бердыев, в последнее время в днепродзержинской «Стали» Кучук использовал ту же схему, что и «Ростов» — 5-3-2 с мобильными игроками флангов, работящими полузащитниками и двумя форвардами. Пройдя курс консультаций у тренера «Аталанты» Джанпьеро Гасперини, он наверняка ещё сильнее прокачался в тактическом аспекте. Хотя и раньше увлечение Кучука тактикой бросалось в глаза. Вероятно, «Ростов» в следующем сезоне будет варьировать схемы 5-3-2 с грандами и 4-2-3-1 с командами одного уровня, что и «Ростов», или чуть ниже.

Состав

Джанаев, Медведев, Симич, Девич, Кудряшов, Гранат, Навас, Терентьев, Нобоа, Ерохин, Полоз… Вроде, пока всё. Ах да, ещё Азмун, уже упаковавший чемоданы в автобус до Казани. В начале лета «Ростов» расстался с целым рядом игроков, ушедших из команды вслед за тренером. Конечно, в качественном плане клуб сильно потерял – Нобоа не первый год был осевой фигурой в схеме Бердыева. Как и Сесар Навас. Джанаев, Полоз, Ерохин и Кудряшов доросли до уровня сборной, где-то рядом Медведев и Терентьев.

Однако две ключевые фигуры в «Ростове» всё же остались. Речь о Калачёве и Гацкане. Если Бухаров сохранит холодную голову, то тоже не должен покинуть команду. А найти его подачей Калачёв сможет не хуже, чем когда-то Халк находил Дзюбу. На Гацкане будет всё так же висеть опорная зона, Нобоа может заменить молодой игрок «Челси» Хосимар Кинтеро или Павел Могилевец, если сумеет сделать шаг вперёд. А ещё есть вернувшийся из аренды Максим Григорьев и Артур Юсупов, об аренде которого должно быть объявлено совсем скоро. Позицию Ерохина без проблем должен закрыть игрок похожей формации Жан Маер, Наваса и Кудряшова заменят качественные новички – Вилюш, Игнасон и Бобен.

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Интересно, кто будет наигрываться на позиции левого защитника – на это место после ухода Терентьева претендуют Байрамян, Киреев и Макеев. Однако не стоит исключать вероятности, что тут Кучук будет наигрывать Сергея Паршивлюка, всё-таки место на правом краю обороны занято Калачёвым.

Ну и вакантно место в атаке рядом с Александром Бухаровым. Марко Девич и Дмитрий Полоз команду покинули, близок к уходу Азмун. А в линию атаки «Ростов» пока выписал лишь Александра Зуева из «Спартака», такого же мобильного, как Полоз, но заметно уступающего ему в классе. Плюс вернулся из аренды в тульский «Арсенал» Мусса Думбия. Не исключено, что следующим трансфером «Ростова» станет именно нападающий. И желательно с российским паспортом. Лимит пока никто не отменял.



Конечно, вряд ли стоит ждать от этого «Ростова» борьбы за место в Лиге чемпионов. Роковой момент, когда Бердыев покинет команду, должен был рано или поздно настать. О том, почему ростовское руководство выручило копейки за трансферы своих лидеров, которые ожидаемо покинули команду вслед за тренером, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. С этим фактом пока остаётся только смириться. Однако радует то, что «Ростов» не превратился в банальную барахолку, где можно найти интересные товары за гроши. Клуб активно ведёт себя на трансферном рынке, пригласил уже 10 новичков, подобрал тренера похожей формации. Хочется верить, что ростовское судно не пойдёт ко дну. Кажется, его команда прекрасно знает, что делает.