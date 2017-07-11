7 главных трансферных мишеней лета

10 уже совершившихся самых дорогих трансферов этого лета в сумме стоят больше 400 млн евро. В ролях: Ромелу Лукаку, Александр Ляказетт, Бернарду Силва, Мохамед Салах, Коренте Толиссо, Эдерсон, Андре Силва, Виктор Линделёф, Антонио Рюдигер и Тео Эрнандес. Интересно, что из десятерых семеро куплены английскими клубами, а трое – клубами всего остального мира. Это многое говорит о способности топ-лиг конкурировать с АПЛ. Но не будем о грустном. Переходы Лукаку и Ляказетта сделали начало недели бодрым, спасибо им за это. Кто на очереди? В список попали только те футболисты, по которым клубы уже получали предложения (путь и отклонили их) и – разумеется – которые стоят очень, очень много.

Лукаку на замену Руни. Обзор трансферов в Европе за неделю «Манчестер Юнайтед» потряс трансферный рынок покупкой Ромелу Лукаку, а «Милан» сделал уже седьмое приобретение нынешним летом.

«Никто не может сказать, что не интересуется Мбаппе», — подметил Арсен Венгер. Разумеется, нет игрока, которым бы не интересовался тренер «Арсенала» (часто без последствий), но такой комплимент от знающего толк в молодых французах Венгера – это всё равно очень ценно. «Монако» установил немыслимый ценник на игрока, и объяснение этому довольно банальное – клуб просто не хочет с ним расставаться. Тренер Леонарду Жардим, одноклубники и многие опытные французские футболисты (например Карим Бензема) советуют Мбаппе повременить с переходом и поиграть в комфортной обстановке ещё хотя бы год. Но сам Мбаппе с этим не согласен.

С начала лета он уже дважды намекнул на готовность покинуть клуб. Сначала, когда сказал, что главное в футболе – выигрывать трофеи. Затем, сообщив, что не боится трудностей, связанных со сменой чемпионата. Да и тягу игрока к «Реалу» трудно не заметить: он, по сообщению агента, встречался с Зинедином Зиданом, а его семья – с Флорентино Пересом. Президент «Реала» говорит об интересе к игроку, но не спешит и призвал всех к терпению. Ведь если Мбаппе переедет в Мадрид, то «кто же покинет команду?». Этот трансфер может спровоцировать эффект домино.



Тем временем сам Мбаппе дразнит болельщиков. Его недавняя запись в «Твиттере» — это и анонс возвращения к тренировкам, и намёк на страны, в которых он может оказаться.

Сумма возможного трансфера: больше 100 млн евро. Продавать за 100 «Монако» уже отказался.

«Челси» начал готовиться к сезону 10 июля. Но к Диего Косте это не относится: он попрощался с командой и не тренируется со всеми. Когда Антонио Конте говорил, что не заинтересован в услугах футболиста, он не шутил. Хм, оценил ли он шутку с переездом Ромелу Лукаку в Манчестер вместо Лондона? Пока «Челси» ищет нового форварда, Коста ищет новую команду. Из всех вариантов наиболее реальным выглядит возвращение в «Атлетико». Если бы не отсутствие игровой практики в течение полугода, причин сомневаться вообще не осталось бы.

Плохой день плохого парня. Диего Косте некуда идти Форвард не нужен Антонио Конте. Ещё недавно он выбирал между «Атлетико и большими деньгами, но сейчас у него всё сложно.

Вопрос в сумме трансфера. После того как Антонио Конте фактически поставил руководство перед фактом, продать игрока за 60 млн евро, как планировалось, точно не получится. Так что сумма будет по современным меркам приятно скромной. «Атлетико» даёт 30 млн, согласно испанским СМИ. Но это единственное исключение в нашем списке.

Из-за принципиальности Антонио Конте у «Челси» серьёзные проблемы. Дело не только в том, что команда осталась без «девятки», а в том, что запланированный переход Лукаку сорвался. Удивительно, но рынок голеадоров очень ограничен. Харри Кейн, Мауро Икарди, Эдинсон Кавани – игроки, с которыми их клубы не собираются расставаться. Есть Пьер-Эмерик Обамейянг, но об интересе «Челси» к нему не было сообщений. Так дело может дойти и до кандидатур Андреа Беллотти (хороший вариант) или Карлоса Бакки (плохой вариант). Альваро Мората – самая очевидная цель «Челси», и предложение «Реалу» (говорят о 80 млн евро) выглядит закономерно. Кстати, претендентов на игрока не так много. В итальянской прессе сообщали о личной договорённости игрока с «Миланом», но и в английской сообщали о договорённости с «МЮ»… Важнее то, что «Реал» отказался продавать форварда в Манчестер за 70 млн евро. Вряд ли «Милан» может перебить это предложение.

За 1100 минут в Примере он успел набрать статистику в 14 голов и голевых передач. Игрок, который усилит стартовый состав любого клуба… кроме «Реала». Хамес хочет уйти оттуда уже год. Но если прошлым летом Зидан убедил его остаться, то сейчас у колумбийца уже есть опыт – он знает, на какое количество игрового времени может рассчитывать. Его это не устраивает, иначе Хамес не жаловался бы партнёрам по сборной. Мадридская газета AS вообще сообщает, что Хамес не поедет с командой в предсезонное турне в США. Одновременно и «Реалу» уже не так необходим недовольный Хамес. Претендентов хватает: «ПСЖ», «Бавария», «МЮ». А вот сумму трансфера прогнозировать практически невозможно, учитывая вариант с арендой. Например, «Бавария» рассчитывает на двухлетнюю аренду с последующим выкупом.

Примечание: одновременно с публикацией этого материала стало известно, что трансферных целей для больших клубов стало на одну меньше: Хамес Родригес действительно перешёл в «Баварию». На официальном сайте клуба информация подтверждена. Хороший пример того, что большие сделки можно совершать и без месяца утомительных слухов, ведь первое сообщение о возможной аренде появилось только вчера.

Унаи Эмери преподнёс в первом сезоне в «ПСЖ» несколько сюрпризов. Это не только проигрыш титула детям из «Монако» и историческое поражение от «Барселоны», но и неожиданная работа с составом. Лукас Моура впервые за долгое время вышел на первый план, оттенив Ди Марию. На фоне забытых Хавьера Пасторе и Атема Бен-Арфа он всё равно остаётся звездой, но факт в том, что игроков, с которыми у Эмери не лучшие отношения, многовато. В Le Figaro сообщали о готовности продать аргентинца в Китай – но не захотел сам Ди Мария. Сейчас в претендентах числится только «Интер». Миланцы якобы предлагают 50 млн евро (сообщает итальянская пресса), но пока не договорились с клубом.

«Рома» уже продала Мохамеда Салаха, чтобы вписаться в фэйр-плей и получить возможность тратить деньги на трансферы. Тогда же новый спортивный директор заявил, что «Рома» — не супермаркет. Это здорово, но «не супермаркет» после этого успел продать Антонио Рюдигера в «Челси», Леандро Паредеса в «Зенит» и чуть не договорился о Костасе Маноласе. Ах да, я забыл про Войцеха Щенсны. Зачем амбициозному центральному полузащитнику (лучшему игроку в команде) оставаться в этом «не супермаркете»? Найнгголан пока не подписал новый контракт и сказал, что хочет попробовать себя в Англии. В Италии была информация о том, что 60 млн евро могут склонить принципиальный клуб к продаже.

Хорват в конце прошлого сезона попрощался с болельщиками «Интера», договорился с «МЮ» об условиях личного контракта и спокойно ушёл в отпуск. Но оказалось, что Лучано Спаллетти не хочет терять игрока. «МЮ», заручившись его согласием, предложил 35 млн евро, затем 40 млн, наконец сделал третье предложение — в 45 млн. Тем временем Лучано Спаллетти говорит следующее: «Мы встретимся с ним и всё обсудим. Я на него рассчитываю, но мы должны понять его намерения.Мне было бы неловко слышать, как он говорит: «Я хочу уйти». Посмотрим». Интересно, что предпочтёт хорват, учитывая, что личный контракт с «Юнайтед» уже согласован, и он может сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Подсказка: он намекает на свои намерения таким лаконичным постом в «Твиттере». Иногда всё ясно без слов.