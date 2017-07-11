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Что изменилось в «Зените» при тренере Манчини после Луческу: фото, видео
Текст: Данила Игнатов
Фото: fc-zenit.ru

Требования как у Капелло. 6 нововведений Манчини в «Зените»

Итальянский тренерский штаб, новое меню и музыка на тренировках — главные «фишки» Роберто Манчини в «Зените».
11 июля 2017, вторник. 16:00. Футбол

1. Новый штаб

Как и всегда, с новым тренером в команду приходит новый штаб. От Мирчи Луческу этим летом в «Зените» остались только два испанских физиотерапевта. Кроме того, продолжил работать в штабе Манчини и легенда клуба Анатолий Тимощук. Ещё одним русскоговорящим тренером «Зенита» стал Игорь Симутенков, помогавший Фабио Капелло в сборной. Переводчика как такового в «Зените» сейчас нет: именно Симутенков помогает Манчини в тренировочном процессе, а начальник команды Илья Писарский — в быту.

В «Зенит» приехали и итальянские помощники Манчини. К административному штабу клуба присоединился экс-генеральный менеджер сборной России при Капелло Оресте Чинквини, который занял место заместителя Сарсании. «Правая рука» Мистера в тренировочной работе — Фаусто Сальсано, с которым они ещё играли в «Фиорентине». В течение всего пути от «Фиорентины» до «Зенита» Фаусто всегда был рядом с Манчини. У тренера защитников Анджелло Грегуччи не получилась карьера главного тренера: нигде, кроме скромного «Виченце», итальянец не задержался дольше чем на год. В 2012-м впервые вошёл в штаб Манчини в «Сити», где придумал ставить Хави Гарсию на позицию центрбэка, а теперь воссоединился с Роберто в России.

За физподготовку в «Зените» теперь отвечают два специалиста: Иван Карминати и Андреа Сканавино. Первый работал у Свена-Йорана Эрикссона в сборной Англии, а затем помогал в том числе и в аналитической работе в штабе Манчини, второй — в течение 13 лет был главным по физике в «Юве» и ещё шесть лет отработал в «Интере». Кроме того, в ближайшее время «Зенит» должен объявить о назначении нового тренера вратарей. Скорее всего, Томислав Рогич, который не летал с командой на сборы, клуб покинет. Михаил Бирюков продолжит работу в «Зенит» вместе с итальянским специалистом.

2. Музыкальная разминка

В интервью «Чемпионату» испанский полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказывал, что даже для него некоторые упражнения Манчини, с которым они работали в «Сити», в новинку. Например, в Англии тренеры по физподготовке не включали для своих футболистов музыку во время разминки. Среди 500 треков плейлиста Карминати и Сканавино есть самые разные жанры: от рока Queen и Red Hot Chili Peppers и попа Майкла Джексона до хауса Avicii и техно Пола ван Дайка.

3. Громкоговоритель и шутки

На тренировках Манчини отдельное внимание работе с нападающими: водит за руку, объясняет, как нужно действовать, и иногда включается в тренировку прямо на поле. Неотъемлемый атрибут в руках итальянца — небольшой красный мегафон. Ближе к концу сборов из громкоговорителя доносилось всё больше русских слов, но главное — «давай». Кстати, сам Манчини на первой же пресс-конференции заявил, что начнёт учить русский язык.

А на первом сборе, как рассказывали, случился другой любопытный эпизод. Тренировка уже закончилась. Футболисты отдыхали, и тут Манчини взял свой громкоговоритель и включил режим сирены. Когда все с удивлением обернулись в сторону тренера, итальянец с широкой улыбкой произнёс: «Dzyuba, it’s for you!».

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4. Тренируются не только футболисты

Новый тренер «Зенита» — активный пользователь соцсетей. В своём «твиттере» Манчини выкладывает фото и видео о своей жизни. Например, он показал, как сам тренируется в «качалке» до начала занятий с основой. В свои 52 года Манчини находится в потрясающей форме.

5. Жёсткая диета

Своего человека Манчини привёл и на кухню «Зенита». Теперь в клубе работает итальянский диетолог, с которым каждый игрок прошёл индивидуальное собеседование. Теперь футболисты питаются четырёхразово — к завтраку, обеду и ужину добавился полдник.

Теперь, вопреки известной поговорке, завтрак — самый лёгкий приём пищи. С утра зенитовцы выбирают только между кашей, мюсли и круассанами. Из рациона почти исключены огурцы, масло и сладкое. А перед игрой футболистов кормят по-особенному: на завтрак экзотические фрукты (маракуйя, карамбола, драконий фрукт), на обед — креветки.

6. Дресс-код и расписание

«Манчини — очень спокойный тренер. Сразу объяснил нам все правила: дресс-код, расписание. Очень похоже на то, что было в сборной при Капелло. Например, на обед и ужин вся команда должна приходить и уходить вместе. Мне кажется, это сплачивает коллектив, тем более у нас много новичков. Хочешь не хочешь, будешь общаться», — рассказывал нападающий «Зенита» Александр Кокорин в интервью «Чемпионату».

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Кроме того, на завтрак и обед запрещено ходить в шортах: это касается и футболистов, и тренеров, и даже поехавших на сбор журналистов. В цветах одежды не приветствуется красный цвет, хотя этот факт нововведением Манчини назвать нельзя — так было и при других тренерах. Тем не менее пока не все новички «Зенита» адаптировались к требованиям в новой команде: по крайней мере, Кристиан Нобоа носил ярко-красные кроссовки.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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