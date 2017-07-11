Куда подводят мечты. Зачем Хамес перешёл из «Реала» в «Баварию»

Известно, что в детстве Хамес Родригес не хотел быть похожим на Карлоса Вальдерраму или Фаустино Асприлью. Кумиром мальчика, которого отчим отводил на тренировки, чтобы он для разнообразия гонял мяч не только во дворе, но и с другими детьми, был персонаж мультфильма. Герой японского аниме Оливер Хаттон (известный в Колумбии, как Олли Атом) – честный, храбрый и наделённый некоторыми чудесными способностями. Короче говоря, Хамес с детства был мечтателем. И в «Реале» это обернулось против него. Но к этому мы вернёмся, а пока – один интересный факт.

За несколько недель до переезда в Мадрид Хамес Родригес сказал французским журналистам, что его лучшие игры за «Монако» впереди, так как он всё ещё до конца не адаптировался к французскому чемпионату после португальского. Лучший ассистент лиги, член символической сборной и лучший игрок турнира по версии пары изданий – сам он считал, что может стать лучше. Но Хамес уже оказался достаточно хорош для «Реала». Сбылась ещё одна мечта.

В детстве Хамес Родригес не хотел быть похожим на Карлоса Вальдерраму или ФаустиноАсприлью. Его кумиром был Оливер Хаттон – герой аниме.

Лучший Хамес

Через год «Реал» в решающий момент сезона не смог прибавить, сломался о туринскую стену в полуфинале Лиги чемпионов и уступил «Барселоне» в Испании. Дальше – увольнение Карло Анчелотти и сожаления Криштиану Роналду, Марсело и Серхио Рамоса, которые хотели, чтобы итальянец остался тренером. Хамес после всего одного сезона в команде не позволил себе публично комментировать решение руководства, но нельзя отрицать, что именно при Анчелотти он играл в «Реале» лучше всего.

Дело не только в статистике. Хотя и в ней: 13 голов и 13 голевых передач в Примере (17+18 всего в сезоне) — лучший показатель за всю карьеру. Дело в вариативности. Хамес играл на трёх разных позициях: атакующего полузащитника и вингера при 4-3-3 и правого полузащитника при 4-4-2. И везде он был одинаково эффективен, раздавал голевые пасы и сам забивал на всех позициях. Система Анчелотти была гибкой, и колумбийцу пришлось отыграть на бровке не меньше матчей, чем перед чужой штрафной. Он был незаменим: ни одного выхода на замену, все игры, в которых Родригес принимал участие, он начинал с первых минут. Почти два месяца вне игры из-за травмированной ступни, один пропущенный матч весной (перебор карточек) – всё остальное время он был в деле, набрав в общей сложности 3500 минут во всех турнирах. Только у шести игроков «Реала» из 24 в обойме набралось больше. Работоспособность и стабильность – какой бы ни была ваша первая ассоциация с колумбийцем, ей не будет одно из этих слов. Но пару лет назад всё было по-другому.

Трамплин на скамейку

После ухода итальянца всё стало рушиться. Среди сотни вещей, которых не хватило Рафе Бенитесу для успеха в Мадриде, на одном из первых мест было неумение отстаивать себя и свои идеи. Где бы Рафа ни тренировал, ему нужен старомодный опорник-собака. Вместо этого он получил 4-2-4 с максимально слабым центром и максимальной концентрацией звёзд на поле. Всё было хорошо, пока не попали под каток «Барселоны». 0:4 на «Бернабеу» показали, что этот путь бесперспективен. А Хамес и Бэйл стали символами тупика, в котором оказалась команда, где состав определяют одновременно тренер и президент. Сложное отношение болельщиков было обеспечено.

С тех пор и фактически до конца нынешнего сезона Родригес существовал одновременно в двух параллельных реальностях: звезды и одного из лучших атакующих полузащитников мира с одной стороны – и парня на подхвате с другой. Он подменял Тони Крооса в центре, Гарета Бэйла справа и иногда выходил третьим центральным полузащитником – как правило, на замену. Ни на одной позиции Хамес не был первым выбором, но он также и не был первым запасным. После травмы Бэйла «Реал» несколько раз менял схему, а во второй половине сезона Зидан попробовал 4-4-2 (ромб) с атакующим полузащитником под парой форвардов. Идеальная позиция для Хамеса? Да. Но на ней играл Иско.

Гений ротации. Почему «Реалу» не нужны трансферы Мнение о составе «Реала», тренерских особенностях Зидана и перспективах клуба.

Иско хватило характера молча дождаться своего шанса, и когда тот появился, он даже не дал Зидану повода предпочесть кого-то другого. Он заставил забыть не только о Родригесе, но и о Гарете Бэйле. А колумбиец хандрил. Причём во всеуслышание. Тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман назвал «невероятным» то, что в «Реале» у полузащитника так мало игрового времени. Отчим Хамеса, о котором мы говорили вначале, заметил: «Назначение Зидана не пошло моему сыну на пользу». А недавно посоветовал сменить клуб. Посоветовал не дома или по телефону, а через прессу. Тем временем сам футболист после финала Лиги чемпионов в Кардиффе не стал праздновать с командой, а в одиночестве пошёл в клубный автобус. Естественно, это попало во все СМИ.

В коллективе Зидана, которому каким-то чудом удалось задействовать эгоцентризм своих звёзд на благо клуба, так делать нельзя. Нужно молча работать. Хамес оказался не готов к конкуренции, ему нужна большая свобода на поле и большее доверие тренера. «Знать, что нужен». Такой тип игроков не редкость: например, Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку в своё время ушли из «Челси», чтобы не конкурировать за место на поле.

Вряд ли стороны расстаются, довольные друг другом. Вряд ли «Реал» пожалеет о продаже футболиста, который – с точки зрения клуба – проявил слабохарактерность. И вряд ли Хамес пожалеет об уходе из клуба, в котором – с точки зрения игрока – не оценили его талант и творческий потенциал. Вместо него, можно не сомневаться, придёт игрок, который будет рад и скамейке «Сантьяго Бернабеу». Тот, кто будет довольствоваться ролью второго плана и терпеливо ждать шанса. А колумбийца в «Баварии» ждёт тренер, который в нём лично заинтересован. Тот, кому не надо ничего доказывать, чьё доверие не надо завоёвывать. Кажется, это тот случай, когда все стороны остались в выигрыше.