Красно-чёрный феникс. Как будет играть возрождённый «Милан»

Новые лица

Тифози «Милана» ликуют: такой трансферной кампании своего клуба они не видели уже давно. Дуэт итальянских управленцев Мирабелли—Фассоне мудро потратил выделенные на покупки деньги, параллельно решив проблему обновления контракта с Джанлуиджи Доннаруммой. Для этого пришлось вернуть в Миланелло брата Джиджо Антонио, проведшего прошлый сезон в греческом «Астерасе», и согласиться платить ему миллион евро в год.

Наконец-то в паре центральных защитников «Милана» с Алессио Романьоли будет играть Матео Мусаккьо, а не футболист, чья надёжность сравнима с типичным детищем российского автопрома. С приобретением Конти и Родригеса на игру латералей «россонери» наверняка будет не стыдно смотреть. После отъезда на берег турецкий Юрая Куцки за черновую работу в центре поля должен отвечать Франк Кесси, а за созидательную — Хакан Чалханоглу. Вишенкой на красно-чёрном торте является перешедший из «Порту» Андре Сильва. Не слишком понятен разве что трансфер Фабио Борини, из сильных сторон которого можно отметить лишь универсализм. Впрочем, является ли умение одинаково плохо смотреться на разных позициях сильной стороной?

Наконец-то в паре центральных защитников «Милана» с Алессио Романьоли будет играть не футболист, чья надёжность сравнима с типичным детищем российского автопрома.

Старые недобрые знакомые

Основной проблемой «Милана» на данный момент является отнюдь не приобретение пары ненужных игроков, а избавление от балласта, накопившегося за последние годы работы в клубе Галлиани. Началось оно с отъезда старательного, но довольно бестолкового Андреа Поли, а также нашего старого друга Кейсуке Хонды.

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Проведший прошлый сезон в тульском «Арсенале» Джерсон Вергара вряд ли может рассчитывать на команду посолиднее. Абсолютно не нужны клубу Лионель Ваджони и Габриэль Палетта, получивший в прошедшем сезоне 5 (!) красных карточек. Воспитанник «россонери» Маттиа Де Шильо, которого когда-то называли новым Мальдини, всё дальше от повторения судьбы Паоло: игрок скорее всего уйдёт в «Ювентус» или «Наполи». Молодёжь — Хосе Маури, Патрик Кутроне и Давиде Калабрия — при столь раздутом составе должна отправиться в аренду. Продажа Мбайе Ньянга, чьё имя успело стать для миланских тифози ругательством, станет одним из главных трансферных событий клуба. Вероятно, покинет «Милан» кто-то из пары Карлос Бакка — Джанлука Лападула. Если же Фассоне и Мирабелли всё же замахнутся на покупку Обамейянга, могут быть проданы и оба нападающих.

Продажа Мбайе Ньянга, чьё имя успело стать для миланских тифози ругательством, станет одним из главных трансферных событий.

А дальше-то что?

В следующем сезоне «Милану» предстоит покорять Лигу Европы. В связи с этим длинная «скамейка», состоящая из добротных игроков, выглядит вполне логично. La Gazzetta dello Sport назвала четыре схемы, которые может использовать Монтелла с учётом новичков.

Андреа Конти на момент данного предположения La Gazzetta сражался за сборную Италии U21 на молодёжном чемпионате Европы, однако намерение «Милана» о его покупке было столь явным, что его вовсю встраивали в схемы на следующий сезон. По завершении турнира игрок отложил свой отпуск ради подписания контракта с «Миланом», чем сразу заслужил любовь и уважение болельщиков.

Абсолютно точно Конти и Родригес, два молодых современных латераля, добавят флангам команды движения, будь то схема с четырьмя или тремя защитниками. Вероятно, их мобильности больше всего способствует расстановка 3-5-2. Однако она имеет для «Милана» свои минусы: присутствие на поле Сапаты резко понижает уровень надёжности обороны, а учитывая травматичность Мусаккьо, возможность выйти получит и крайне нестабильный Гомес. А там, тьфу-тьфу-тьфу, и до появления Вергары недалеко. Также минусом данной схемы является сложность вплетения в неё главного созидателя команды Хакана Чалханоглу, держать которого на скамейке будет в высшей степени неразумно. Неизвестно, что толкнуло журналиста «La Gazzetta» включить в состав Борини: очевидно, что Фабио будет игроком ротации, а в паре с Андре Силвой сыграет либо Бакка, либо Лападула.

Минусом схемы 3-5-2 является сложность вплетения в неё главного созидателя команды Хакана Чалханоглу, держать которого на скамейке будет в высшей степени неразумно.

Расстановка 4-3-3 ограничивает потенциал атакующих действий Джакомо Бонавентуры и ставит под угрозу опорную зону, за которую должен будет отвечать лишь Риккардо Монтоливо, сильно сбавивший после череды серьёзных травм. Схема 4-4-2 же не даст в полной мере раскрыться Конти, так как страхующий латераля Сусо — это пострашнее «Фауста». Также неясно, как будут взаимодействовать в паре нападения Андре Силва и Хакан Чалханоглу и сколько времени понадобится им на притирку друг к другу. Наиболее сбалансированной смотрится схема 4-2-3-1: она может в полной мере раскрыть креатив Чалханоглу на позиции треквартисты, нивелировать недостатки Монтоливо, за которым будет подчищать Кесси, и дать относительную свободу действий Сусо и Бонавентуре.

Следить за нынешним «Миланом» интересно: команда молода и амбициозна, у неё есть все ресурсы для роста и развития. Это уже не тот клуб, который подписывал никому не нужных свободных агентов, тратя финансы лишь на зарплатную ведомость. Даже без звезды вроде Обамейянга «Милан» способен удивить уже в нынешнем сезоне. Возможно, уже совсем скоро из пепла потраченных денег возродится красно-чёрный феникс, который воспарит не только над Италией.