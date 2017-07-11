10 самых дорогих аренд: от Ибры до Хамеса

Златан Ибрагимович, нападающий

Когда: лето 2010-го

Куда: Из «Барселоны» в «Милан»

Сколько: € 6 млн



Ибрагимович и Гвардиола настолько ненавидят друг друга, что швед даже начал свою автобиографию с нелестных слов о своём бывшем тренере. Нападающему пришлось уйти из «Барсы» и всего спустя год после ухода из «Интера» вернуться в Милан. Тогдашний президент «Милана» Сильвио Берлускони заплатил за Ибрагимовича 6 млн, а после удачного сезона выкупил шведа у «Барсы» всего за 20. Выгодная сделка.

Жозуа Гилавоги, опорник

Когда: лето 2014-го

Куда: из «Атлетико» в «Вольфсбург»

Сколько: € 6,8 млн (за два года)



В 2013-м мадридский «Атлетико» купил у «Сент-Этьена» их перспективного воспитанника, но Гилавоги за «матрасников» успел сыграть всего один матч в перерывах между арендами. Француз уехал из Испании в «Вольфсбург» на два года, где проявил себя и теперь, играет в Бундеслиге на постоянной основе.

Кингсли Коман, левый полузащитник

Когда: лето 2015-го

Куда: из «Ювентуса» в «Баварию»

Сколько: € 7 млн (за два года)



Воспитанника «ПСЖ» переманили в Турин бесплатным агентом, но места в формации 3-5-2 для быстрого, но хрупкого флангового нападающего не нашли. В итоге талантливого тинейджера забрала «Бавария»: сначала мюнхенцы заплатили 7 млн за аренду, а этим летом окончательно выкупила трансфера Комана за 21 млн. Теперь Анчелотти может тренировать сразу два с половиной полноценных состава.

Радамель Фалькао, нападающий

Когда: лето 2015-го

Куда: из «Монако» в «Челси»

Сколько: € 7 млн



Фалькао путешествовал в Англию дважды, и оба раза неудачно. За аренду колумбийца в «Челси» заплатили 7 млн, а сыграл нападающий всего 10 матчей — почти по миллиону евро за каждую игру. В сезоне-2015/16 команда заняла 10-е место — худший показатель при Абрамовиче, — а Фалькао отправился обратно в «Монако», где реанимировал свою карьеру.

Асамоа Гьян, нападающий

Когда: сентябрь 2011-го

Куда: из «Сандерленда» в «Аль-Айн»

Сколько: € 7 млн



В ОАЭ такую же цену заплатили за нападающего «Сандерленда» Асамоа Гьяна. В не самом сильном, но богатом чемпионате Эмиратов ганец наколотил 22 гола за 18 матчей и в итоге был выкуплен шейхами ещё за 7,5 млн. После ОАЭ в карьере Гьяна был ещё и Китай, а теперь форвард сборной Ганы уехал зарабатывать деньги в модную сейчас турецкую Суперлигу.

Радамель Фалькао, нападающий

Когда: сентябрь 2014-го

Куда: из «Монако» в «МЮ»

Сколько: € 7,6 млн



За год до перехода в «Челси» Фалькао оказался в «МЮ». Здесь он сыграл больше, чем в Лондоне, но из-за микротравм и слабой формы игроком основы так и не стал, а поэтому руководители «Манчестера» выкупить колумбийца, за которого «Монако» отдал € 43 млн, так и не решились.

Франк Кессье, опорник

Когда: лето 2017-го

Куда: из «Аталанты» в «Милан»

Сколько: € 8 млн



Новые владельцы «Милана» летом решили вернуть «россонери» статус топ-клуба. Один из лучших трансферов этого трансферного окна — переход «нового Яя Туре» из «Аталанты». Ближайший сезон футболист сборной Кот-д'Ивуара проведёт в «Милане» на правах аренды, а через год уже станет полноценным игроком команды.

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Хамес Родригес, атакующий полузащитник

Когда: лето 2017-го

Куда: из «Реала» в «Баварию»

Сколько: € 10 млн (за два года)



После чемпионата мира в Бразилии самого яркого футболиста сборной Колумбии купили за 75 млн, но в «Реале» Хамес не смог раскрыть свой потенциал даже на половину. Мадридскому триумфатору Зидану ближе воспитанники местной «кантеры», чем потенциальные звёзды. При этом в «Баварии» своего бывшего игрока очень хотел видеть Карло Анчелотти. В ближайшие два года Хамес будет выступать у итальянца и в случае удачи может остаться в Мюнхене насовсем.

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Маттиа Дестро, нападающий

Когда: лето 2012-го

Куда: из «Дженоа» в «Рому»

Сколько: € 11,5 млн



Пять лет назад воспитанник «Интера» считался суперталантом и будущим сборной Италии. Но в топ-клубе у Дестро заиграть так и не получилось: возможно, из-за неоправданно больших денег, отданных за нападающего римским клубом. Закрепиться в «Милане» тоже не вышло. Теперь Дестро играет в скромной «Болонье» и до сих пор мечтает когда-нибудь оказаться в любимом с детства «Ювентусе».

Карлос Тевес, нападающий

Когда: лето 2007-го

Куда: из «Вест Хэма» в «Манчестер Юнайтед»

Сколько: € 12,7 млн (за два года)



Цены нынче на трансферных рынках просто бешеные, но самая дорогая аренда была зафиксирована 10 лет назад. Тогда боссы «МЮ» заплатили за двухгодичную аренду перспективного Карлоса Тевеса почти полную трансферную стоимость. Аргентинец в Манчестере прижился, но по окончании соглашения стал свободным агентом и перешёл в команду главных соперников манкунианцев — «Манчестер Сити».

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