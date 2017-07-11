Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон

Роберто Манчини дал первое большое интервью после своего назначения в «Зенит». Сегодня мы публикуем первую часть беседы с 52-летним итальянским специалистом. В ней Манчини рассказывает о своём отношении к Артёму Дзюбе и Александру Кокорину, отвечает на вопрос о возможном трансфере Андрея Аршавина, а кроме того, хвалит главного тренера «Спартака» Массимо Карреру.

– В это межсезонье СМИ очень много писали о двух игроках «Зенита». Каким вы видите будущее Александра Кокорина и Артёма Дзюбы?

– От обоих мы ждём очень многого. Они уже не мальчики, а высококлассные спортсмены, профессионалы, которые хорошо знают чемпионат России. Должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон и соблюдать дисциплину как в команде, так и за её пределами. Им есть что доказывать.

– По ходу второго сбора вы взяли мегафон, включили сирену и сказали: «Это для тебя, Дзюба!» Попытались чуть-чуть спровоцировать нападающего, чтобы добавить ему спортивной злости?

– Это была просто шутка. Я лишь хочу, чтобы игроки были внимательнее.

– О Кокорине многие говорят как об одном из самых талантливых, но в то же время не раскрывших свой потенциал игроков России. А ваше мнение?

– Согласен с этой точкой зрения и хочу, чтобы Кокорин раскрыл свой потенциал как можно скорее. Он действительно талантливый игрок. Я считаю, что он не раскрылся и с точки зрения техники.

Артём Дзюба и Александр Кокорин Фото: РИА Новости

– Кокорина критикуют так же, как критиковали Марио Балотелли и Карлоса Тевеса, с которыми вы работали в «Манчестер Сити». Насколько сложно работать с такими игроками, не реализующими себя в полной мере?

– Действительно существуют игроки, которые не до конца раскрывают свой потенциал, не выкладываются на тренировке по максимуму и не достигают пика. Тевес и Балотелли именно такие, но они при этом выиграли огромное количество трофеев, проявили себя на самом высоком уровне. Кокорин же, как и Дзюба, если брать их потенциал, пока не выиграли столько трофеев, сколько могут. Им нужно предпринимать экстраординарные усилия, работать в десятки раз усерднее, нежели сейчас, чтобы достигнуть этого.

– Кто из российских игроков больше всех удивил вас в плане техники?

– Многие. Юрий Жирков технически очень хорошо оснащён, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев ещё молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду.

— В Бразилии пишут, что «Зенит» почти договорился с Родриго Кайо. Ваше мнение об этом защитнике?

— Не стал бы говорить, что мы с ним практически подписали контракт. Он находится в группе центральных защитников – потенциальных новичков «Зенита». Но кроме него есть ещё 4-5 кандидатов.

— Возможна ли ситуация, когда клуб приобретёт игрока без вашего ведома?

— С иностранными футболистами такого точно произойти не может, поскольку за ними в первую очередь слежу я. Тут вряд ли что-то уйдёт из моего поля зрения. А вот в российском рынке лучше меня разбирается Константин Сарсания. Я ему полностью доверяю. Я не мог решить, покупать ли нам Кузяева, Полоза или Ерохина. Эти кандидатуры вынес на рассмотрение он, и мне они действительно понравились.

– Какие качества Себастьяна Дриусси привлекли вас? Знаете ли, что в целом аргентинцы в России адаптируются хуже, чем, например, бразильцы?

– Дриусси способен вырасти в очень хорошего нападающего. Я стал следить за ним ещё три года назад, когда он только начал играть за «Ривер Плейт». По поводу адаптации могу сказать, что наши аргентинцы с характером. У меня было много игроков из этой страны, и все они были очень сильны духом.

— Может ли вернуться в «Зенит» Андрей Аршавин?

— Знаю, какой вклад он внёс в формирование команды, и высоко его оцениваю. Но я бы не сказал, что велика вероятность возвращения Аршавина в «Зенит». Нам нужны новички, которые смогут освежить команду и двигаться вместе с ней вперёд.

— «Зенит» в конце концов решил отказаться от кандидатуры Костаса Маноласа. Как прокомментируете историю с сорвавшимся трансфером грека?

— Очень жаль, что с Маноласом не получилось, ведь он отличный защитник. Мы почти достигли договорённости, практически всё было готово. Оставалась самая малость. Не знаю почему, но трансфер сорвался в последний момент. Ничего страшного, будем искать игроков на эту позицию дальше.

— Есть ли футболисты, которые слышат о предложении из России и сразу говорят «нет»?

— Их меньшинство, но они есть. Я считаю, что они просто не готовы к получению нового опыта, к новым приключениям, поэтому сразу отказываются. На мой взгляд, поступают неправильно. Возможно, они не понимают значимости «Зенита».

«Зенит» – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, в Италии «Ювентус». Клубов с таким стадионом и базой, как у «Зенита», в Италии просто нет. Может быть, игроки даже не подозревают об этом.

— Для «Зенита» главное дерби – со «Спартаком». Добавляет ли масла в огонь тот факт, что теперь обе команды тренируют итальянские специалисты?

— Я думал, главное дерби «Зенит» – «Зенит-2»! (Смеётся.) Конечно, этот факт прибавляет каких-то новых эмоций. Массимо Каррера проделал огромную работу в «Спартаке», заслужил победу в чемпионате. Каррера оказался отличным профессионалом. Наше с ним противостояние в следующем сезоне будет очень интересным. Но мы уважаем все команды. Считаю, что «Спартак» не единственная опасная команда в чемпионате. При этом необходимо понимать, что мы – «Зенит», и опасаться должны в первую очередь нас.

Вторую часть интервью, в котором Манчини рассказывает о трансферной работе клуба, своих взглядах на игроков и тактику, об адаптации в России, читайте в ближайшие дни.

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