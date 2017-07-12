Доннарумма остаётся в «Милане», «Зенит» претендует на Икарди. Обзор дня

Трансферные новости и слухи клубов РФПЛ и главных ведущих футбольных чемпионатов Европы – в обзоре событий дня.

«Милан» продлил контракт с Доннаруммой

«Милан» официально объявил о подписании нового контракта с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.

По информации итальянских СМИ, голкипер будет получать в стане россонери € 6 млн в год. Ранее 18-летний игрок отказывался подписывать новое соглашение, но его смогли переубедить. Сумма отступных в его договоре составит € 70-100 млн. Если команда не выйдет в Лигу чемпионов, то она сократится до € 50 млн.

В последнем сезоне Серии А Доннарумма провёл 38 матчей и пропустил 45 голов. В его активе одни из лучших статистических показателей в Европе.

Страсти по Доннарумме. Почему юному Джиджи стоит остаться в «Милане» Сага о возможном уходе Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана» с течением лета получает новые ответвления. Пытаемся разобраться в ситуации.

Источник: Родриго Кайо склоняется к тому, чтобы перейти в «Зенит»

«Зенит» в ближайшие дни намерен сделать «Сан-Паулу» официальное предложение о трансфере защитника Родриго Кайо, пишет Futebol Interior. 23-летний футболист склоняется к тому, чтобы перейти в санкт-петербургский клуб.

Сообщается, что если трансфер состоится, то Кайо получит 10% от суммы перехода, а также будет зарабатывать в России € 3,4 млн в год.

Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» готов заплатить за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн, но хочет сделать это в рассрочку. «Сан-Паулу» же требует всю сумму сразу.

В «Динамо» сообщили, что клуб может не переехать на стадион «ВТБ Арена»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв рассказал о проблемах в переговорах с компанией, которая занимается строительством нового стадиона московской команды — «ВТБ Арены».

«Стадион? Ситуация непростая. У нас сложные переговоры с компанией, которая работает там. Она говорит громкие слова, где мы играем разные матчи, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего. Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на „Динамо“. У нас есть «Лужники» на крайний случай.

У общества остались проценты акций, но на сегодняшний день они строят финансовую модель, из которой я не понимаю, ради кого строился стадион», — передаёт слова Муравьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Стадион «Динамо» планируется ввести в эксплуатацию весной-летом 2018 года.

«Локомотив» подпишет двухлетний контракт с Коряном и вернёт Жемалетдинова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим Аршаком Коряном. Соглашение с 22-летним футболистом будет рассчитано на два года. Корян является воспитанником «Локомотива». В 2015 году он ушёл из клуба и перешёл в голландский «Витесс». В это межсезонье Корян проходил просмотр в «Локомотиве» на сборе в Австрии.

Также в «Локомотив» вернётся нападающий Рифат Жемалетдинов, ныне выступающий за «Рубин». По информации «Чемпионата», возможен вариант с арендой на грядущий сезон, но в то же время не исключён полноценный трансфер. 20-летний форвард перешёл в «Рубин» в июле прошлого года.

«Амкар» арендовал у «Зенита» Рязанцева

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб арендовал у «Зенита» полузащитника Александра Рязанцева. Соглашение об аренде 30-летнего футболиста рассчитано на один год.

«Действительно подписали Рязанцева. Речь идёт об аренде Александра на год», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Рязанцев перешёл в «Зенит» в январе 2014 года, подписав контракт на четыре года. В феврале 2016 года хавбек был отдан в аренду в «Урал».

В составе команды из Санкт-Петербурга Рязанцев в общей сложности провёл 57 матчей, забил 3 мяча и получил 4 жёлтые карточки.

«Зенит» готов предложить € 60 млн за форварда «Интера» Икарди

«Зенит» намерен приобрести двух футболистов «Интера» — защитника Джейсона Мурильо и форварда Мауро Икарди. Видеть игроков в петербургском клубе хочет бывший главный тренер миланцев Роберто Манчини, ныне возглавляющий сине-бело-голубых.

Как пишет CalcioLine, только за одного Икарди «Зенит» готов предложить «Интеру» € 60 млн. Что касается Мурильо, то об интересе питерской команды к нему сообщается ещё с марта этого года.

В сезоне-2016/17 Икарди провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 24 гола и отдал 8 результативных передач. В активе Мурильо 2 гола и 1 результативная передача в 34 играх чемпионата.

Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон Главный тренер «Зенита» ждёт прорыва от дуэта нападающих Кокорин – Дзюба и сомневается в возвращении в команду Андрея Аршавина.

Матч «Динамо» — «Спартак» в 1-м туре РФПЛ обслужит Карасёв

Назначены арбитры на матчи 1-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18, сообщается на сайте «Футбольные арбитры России».



Встречу между «Динамо» и «Спартаком» 18 июля будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.



15 июля (суббота)

«Урал» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва);

«Тосно» — «Уфа»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль);

«Анжи» — ЦСКА: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону);



16 июля (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» — «Зенит»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь);

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва);

«Ахмат» — «Амкар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область);



18 июля (вторник)

«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы);

«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

«Бавария» сообщила о договорённости с «Реалом» о переходе Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Баварии». Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила о достигнутой договорённости с мадридцами.

«Бавария» арендует колумбийского футболиста на два сезона с последующим правом выкупа. Хамес Родригес успешно прошёл медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт. 25-летний футболист уже включён в список игроков, которые отправятся с командой в Китай и Сингапур.

Ранее сообщалось, что аренда полузащитника обойдётся «Баварии» в € 15 млн.

10 самых дорогих аренд: от Ибры до Хамеса За двухгодичную аренду Хамеса боссы «Баварии» заплатили «Реалу» € 10 млн. Но это не рекорд.

Источник: Дани Алвес прибыл в Париж и подпишет двухлетний контракт с «ПСЖ»

Во вторник, 11 июля, бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвес прибыл в Париж и в ближайшее время станет игроком «ПСЖ», сообщает интернет-издание Goal.

По данным источника, 34-летний бразилец достиг соглашения с французским клубом о двухлетнем контракте.

В ближайшие часы Алвес пройдёт медицинское обследование, и завтра, 12 июля, должна состояться пресс-конференции, на которой он будет представлен в качестве игрока «ПСЖ».

Ранее Алвеса, который в конце июня расторг контракт с «Ювентусом» по обоюдному согласию сторон, сватали в «Манчестер Сити».