«Они забывают, для кого строят стадион». «Динамо» наезжает на ВТБ

Встречу болельщиков «Динамо» с руководством и игроками откладывали четыре года, закармливая фанатов «завтраками». Было отчего – предыдущая, в 2013-м, превратилась в публичную порку человека-мема Геннадия Соловьёва и травлю Фёдора Смолова. Тогда Смолова закидывали вопросами на грани стёба, вроде такого: «Ты не думал заканчивать с карьерой?»

Нынешнее руководство вроде бы не заслуживало такой травли – разгребли долги, начали выплачивать всё вовремя, поднялись в Премьер-Лигу, провели симпатичную точечную селекцию… Однако болельщику, вникающему в малейшие детали, виднее. Гендиректору «Динамо» Евгению Муравьёву пришлось отбиваться от множества нападок, спешно записывая реплики из зала в свой блокнот.

Фото: Константин Твердовский, ФК «Динамо»

«Попрошу прощения, если будем играть на другом стадионе»

– Почему наши игроки выходят в красных бутсах?

– Кто придумывает линию футболок для клубного магазина, которые даже стыдно надевать?

– Я уже свернул шею, видя стадион на Ленинградке…

– Я устал выходить за сосиской на 39-й минуте, потому что два человека продают всего 20 сосисок на трибуну…

И таких реплик уйма. Несмотря на полное погашение долгов (Муравьёв уже заявил, что у «Динамо» вообще нет проблем с ФФП), второстепенных проблем у клуба всё ещё выше крыши. Главным образом – имиджевых. Магазин в аэропорту Шереметьево закрыт, новых точек нет, новой качественной атрибутики – тоже. Маркетинг развивается очень слабо. Работы по привлечению болельщиков нет, такими темпами за «Динамо» скоро будут болеть только несчастные потомки несчастных динамовцев старших поколений. Пока в Черкизово фаната заманивают на стадион гречкой, шашлыком, конкурсами и видеоиграми, единственное развлечение на домашних матчах «Динамо» – прогулка в продуктовый напротив стадиона.

Так что Муравьёву пришлось отбиваться. «13 миллиардов долга погасил, а на сосисках заработать не могу, извините», – язвительно отреагировал он на одну реплику. «Финансовые возможности клуба ограничены в том числе из-за недостаточной работы маркетинга. «Недостаточной» – слишком мягкое слово», – отметил насчёт плохой раскрутки клуба.

Ответы гендира встречали понимающими аплодисментами, но когда Муравьёв высказал свою позицию по стадиону «Динамо», в зал вернулся 2013-й со свистом и беспокойным криком болельщиков.

–Ситуация со стадионом непростая… У нас сложные переговоры с компанией, которая работает там. (Речь, конечно, о ВТБ. – Прим. «Чемпионата».) Она говорит громкие слова, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего. Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на этом.

– И что, будем вечно играть в Химках?!

–У нас есть «Лужники» на крайний случай.

– А как клуб может на это реагировать?

– У общества остались проценты акций, но на сегодняшний день они строят финансовую модель, из которой я не понимаю, ради которого строился стадион.

– И что, мы теперь уйдём со своего стадиона?..

– Я тонко подбирал слова для оценок. Безусловно, никто не собирается уходить со своего стадиона. Но именно эту фразу я произнёс не для вас, а для тех, кто думает, что мы придём к ним на поклон,– здесь Муравьёв сильно вбил ручку в стол, – и будем просить пустить на стадион!

Из лагеря ВТБ уже отреагировали на бомбу от Муравьёва, заявляя, что всегда рассматривали стадион исключительно как динамовский. «Это лишь недоразумение», – сказал банкир Василий Титов. Называя слова Муравьёва недоразумением, он, как любой работник финансовой сферы, грамотно умалчивает о словах, уже сказанных ранее. Из них следует, что владеть стадионом будет ВТБ, а «Динамо», возможно, брать его в аренду.

Возможно.

«Давайте платить Погребняку 250 рублей!»

Среди игроков главной звездой вечера был Павел Погребняк. Его появление на сцене внезапно встретили скандированием фамилии, зато потом забросали гневными вопросами из зала. Вот что слышит игрок, получающий, согласно подсчётам, 860 тысяч рублей за минуту игрового времени:

– Когда уже у тебя кончится контракт?

– Что для тебя «Динамо» и зачем тебе это нужно?

– Давайте платить Погребняку 250 рублей в месяц, а потом посмотрим на его реакцию!

Фото: Константин Твердовский, ФК «Динамо»

За эти два года Погребняку предъявляли очень много претензий — от слабой результативности (1 гол с августа 2015-го) до его эмоций: когда «Динамо» праздновало победу в ФНЛ, Павел отмечал успех с покерфейсом, единственный из всей команды. Однако на встрече с болельщиками Погребняк был неожиданно благосклонен: улыбался, спокойно реагировал на нападки, перешучивался с Сапетой и Темниковым, хлопал при каждом упоминании «Спартака» (в негативном ключе, конечно).

– Ты помнишь, что было 25 октября 2015 года? – спросил Погребняка один из болельщиков.

– «Динамо» – «Спартак»? Я тогда им забивал.

– Намёк понят?

– С полувзгляда, – ответил Погребняк. Хотя форвард и сам наверняка понимает, что его шансы сыграть в дерби близки к нулю.

Остальных игроков встретили теплее. Алексей Ионов снова признался, что оставил «Динамо» ради мечты сыграть в Лиге чемпионов, и заслужил аплодисменты за честность. Вместе с Анатолием Катричем он получил из рук пожилого болельщика книгу об Игоре Численко, другом динамовце, игравшем на их позиции. Кирилл Панченко поставил перед собой рубеж в 15 мячей за сезон – а почему бы и нет, в прошлом сезоне набил 24. Вандерсон похвалил команду за тёплый приём, а болельщикам передал «большой спасибо».

Евгений Муравьёв Фото: Константин Твердовский, ФК «Динамо»

«Спартачи везде, собаки»

Через неделю «Динамо» начнёт сезон дерби со «Спартаком», и бело-голубые уже агрессивно настроены на стартовый матч после возвращения в Премьер-Лигу. В контексте «Спартака» пинали и руководство «Динамо» – за смену кругами и стартовый матч дома.

– Я не приемлю слов, что кто-то кому-то пошёл навстречу. Мы с Юрием Николаевичем Калитвинцевым обсуждали, где лучше начать сезон, и обсуждали, что дома легче набрать побольше очков, – парировал Муравьёв.

А потом добавил: сам он предлагал поменяться кругами с южными командами, потому что матчи в Ростове-на-Дону, Грозном, Махачкале и Краснодаре в июле-августе, а ответные игры в декабре и марте – традиционный маразм русского футбольного календаря. «Краснодар» ответил отказом, «Анжи» согласился, так что летнюю игру «Динамо» и «Анжи» проведут в Химках.

Из зала спрашивали, почему футболисты «Динамо» выходят на игру в бутсах красной расцветки, припоминали пример Динияра Билялетдинова, которого в «Эвертоне» штрафовали за красные бутсы. «Мы живём в другое время – у игроков, имеющих контракты с фирмой, нет права протестовать против расцветки бутс», – сказал Антон Шунин, у которого в «Динамо» теперь есть почти полный двойник (Тони Шуньич). Тогда Юрий Калитвинцев выпалил: «Видимо, в Nike тоже сидят спартачи. Они везде, собаки».

Но главные слова перед дерби сказал пожилой болельщик с 60-летним стажем боления за «Динамо».

– Мой друг, тоже болевший за «Динамо», ушёл из жизни, сказав: «Знаю, что чемпионства уже не увижу, но пусть в следующем году они хоть раз победят «Спартак». Вы ничем не хуже «Спартака». Вам нужно стараться, вам нужно бороться.

Будь я Юрием Калитвинцевым, перечитал бы речь болельщика перед матчем ещё раз.