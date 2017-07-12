Новичок «Тосно»: уже 10 лет знаком с Неймаром – он вообще не изменился!

В РФПЛ появился новый Карвальо. Это не первый вызов в невероятной жизни бразильского новичка «Тосно».

В «Тосно» появился первый бразилец в истории клуба. Опорный полузащитник приехал из португальской «Боавишты». Давайте знакомиться с Андерсоном Карвальо, который к 27 годам поиграл на трёх континентах.

«8-й номер «Спартака». У него ещё волос немного»

– Сколько времени длились переговоры с «Тосно»?

– Мой контракт с «Боавиштой» заканчивался. Возник вариант в России, и я долго не думал. Знал, что клуб только поднялся в РФПЛ, что это новый проект.

– Искали в Интернете информацию о «Тосно»?

– Да, но на португальском языке её было не так много. Мы с агентом 2-3 дня анализировали, а потом договорились о переходе.

– Вы переезжаете в Россию один?

– С женой и нашей собакой.

– Что будет написано на вашей футболке?

– А. Карвальо.

– Вы знаете, что в РФПЛ уже играл один Карвальо?

– Даниэл? Слышал о нём, но лично не знаком. Вообще, фамилия Карвальо достаточно популярна в Бразилии. Я знаю многих с такой фамилией.

– Как получилось, что ваша мать сделала себе татуировку с вашим именем и фамилией?

– Я вообще не знаю, как это произошло. Для меня это был большой сюрприз. Я находился в Португалии, когда она делала тату в Бразилии. Потом прислала мне фото в Whats App. «Мама, что ты сделала? Я не верю. Это невозможно». Она ведь мне даже не говорила, что планирует.

– Кого знаете из футболистов РФПЛ?

– Маурисио, который ушёл из «Спартака». Зе Луиш, который, как и я, выступал в Португалии. Марио Фернандеса помню по выступлениям в Бразилии. Ну и 8-й номер «Спартака». Россиянин. Полузащитник. В сборной России играет.

– Глушаков?

– Наверное. Кажется, он капитан в клубе. У него ещё волос немного.

– Точно Глушаков. Его-то вы откуда знаете?

– Мне поступило предложение из «Тосно». Я начал смотреть чемпионат России. Включил португальский канал, а там матч «Спартака». Этот парень провёл классную игру, забил два мяча (судя по всему, речь о матче «Спартак» – «Терек». — Прим. «Чемпионата»).

– Я думал, что из спартаковцев вы знаете только Эмина Махмудова.

– Ну его – понятное дело. Мы с ним вместе провели последний сезон в «Боавиште». Я его много расспрашивал о России. Что за чемпионат? Насколько холодно? Знает ли он «Тосно»? Ответил, что хороший клуб. Махмудов – мой большой друг.

– Как у него дела в «Боавиште»?

– Поначалу были проблемы с коммуникацией, но сейчас он немного говорит по-португальски. В нескольких матчах он неплохо себя проявил.

– Судя по «Инстаграму» вы ещё и с Ибсоном знакомы. Откуда?

– Мы вместе играли за «Сантос». С ним я ещё не говорил о России. Спасибо, что напомнили. Напишу ему, как закончим интервью.

– А вам было тяжело адаптироваться к чемпионату Португалии?

– Он отличается от бразильской лиги. Другие требования, тренеры просят быть агрессивнее. Вначале было непривычно. Потом привыкаешь, начинаешь быстрее пасовать в центре поля. В Европе футболисты все вместе атакуют, выстраиваются. В Бразилии игроки больше сами по себе.

«В Японии сбросил 7-8 килограмм. Поэтому и получил травму»

– В вашей карьере был странный переход в японский клуб «Виссел Кобе». Почему вы там не сыграли ни одного матча?

– У меня был естественный период адаптации – 2-3 недели тренировался, чтобы уловить игровой ритм. И на неделе, когда я должен был дебютировать в основе, получил травму бедра. Единственная травма, которая у меня была за 20 лет в футболе!

– Представляю, как было обидно – за несколько дней до дебюта.

– Это ещё ладно. Я потерял лишь месяц – не самое страшное. Другое дело, что за это время из клуба ушёл тренер, который меня пригласил. Дальше у меня уже не было шанса появиться на поле. Я вернулся из аренды, когда в чемпионате Японии ещё 10 матчей оставалось.

– Считаете японский этап карьеры ошибкой?

– Это не была ошибка. Мне было полезно преодолеть сложности. После этого опыта мне уже было проще заиграть в «Боавиште». Я ведь жил один в Японии. Никто не готовил мне еду. Сбросил 7-8 килограмм, поэтому и получил травму. Когда приехали родители, стало попроще в плане питания. На самом деле, в Японии классно. Всё хорошо организовано, меня отлично встретили, народ харизматичный. Никогда плохо не отзовусь о японцах.

– Расскажите о городе, в котором вы родились. Почему Кубатау называют «Долиной смерти»?

– Через городок проходил нефтяной трубопровод. На нём находилась фавела. Когда трубопровод взорвался, то пострадали многие люди (93 человека по официальным данным. – Прим. «Чемпионата»). Из-за токсичных веществ дети стали рождаться с умственными отклонениями.

– Невероятно.

– Я провёл детство в Кубатау. Трагедия случилась до моего рождения (в 1984 году. – Прим. «Чемпионата»). Спасибо богу, что ситуация не затронула и моих родителей, которые были тогда в городе. Вообще, мои предки не особо говорят об этом. Рассказывали мне только то, что я вам сейчас сказал.

– Как вы пробились из маленького городка в мировой футбол?

– Хороший вопрос. Я сам им задаюсь. Однажды скаут «Сантоса» увидел, как я играю в футбол, и позвал меня в академию. Начал с команды 15-летних и как-то пробился в профессионалы.

– В «Сантосе» вы познакомились с Неймаром?

– Да, мы дружим. В начале года он меня позвал поиграть в покер.

– Какой характер у Неймара?

– Очень простой. За 10 лет вообще не изменился, ни капли не зазнаётся. Я ему недавно написал, он уже через две минуты ответил.