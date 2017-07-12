Как это работает. Арбитры РФПЛ

«Чемпионат» продолжает рубрику «Как это работает» – о профессиях в российском футболе. В очередном выпуске рассказываем, что собой представляет работа арбитров, с какими сложностями сталкиваются российские рефери и сколько стоит судейский инвентарь.

Что нужно для того, чтобы стать арбитром?

Стать судьёй может любой, нужно лишь пройти обучение. Готовят арбитров в специализированных школах при региональных футбольных федерациях. Курс подготовки включает в себя семинары, которые ведут действующие и бывшие арбитры. Вместе с теоретическими занятиями, где обычно происходит разбор игровых моментов, проводятся занятия по физической подготовке. Основной цикл обучения футбольных арбитров длится три года.

– Есть практически занятия, например работа с флажком. В конце курса – экзамен. До экзамена даём судить товарищеские игры. Затем смотрим, куда человека включить, так как у нас есть высшая группа, вторая, третья и так далее. Если человек перспективный и у него получается, то мы его выделяем, – рассказал бывший арбитр Александр Егоров.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Как оценивается работа арбитров?

В течение сезона рефери проходят постоянные проверки. На каждом матче судейскую бригаду сопровождает делегат или инспектор РФС, который следит за качеством судейства. По итогу каждой встречи арбитрам выставляется оценка.

– Есть базовая оценка игры – 8,4 балла, – рассказал Егоров. Если игра особого уровня, условно «Спартак» – ЦСКА, то 8,6. Когда за игру я ошибочно не показываю одну жёлтую карточку, мне один балл убирают. И дальше за каждое неправильное решение убирают по одной десятой. Если у игрока есть уже жёлтая карточка и я ему вторую не показал, то автоматически ставится 7,9, за неудаление. Так же с пенальти. Оценка может изменяться и в большую сторону, если, например, арбитр принял верное решение в сложном моменте.

– Допустим, назначил я пенальти в спорной ситуации, когда тяжело разобраться, – уточнил Егоров. — Если мы потом посмотрели и пенальти был назначен правильно, то инспектор может бонус поставить и прибавить одну десятую балла. Или, грубо говоря, у меня финал Кубка ЦСКА – «Зенит» в Казани: два пенальти, красная карточка. Это всё сложные моменты. Мне за них инспектор поставил бонусы.

Александр Егоров Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Полученные баллы напрямую влияют на дальнейшие назначения судейской бригады. За высокие оценки на протяжении сезона арбитр может быть назначен на такие топ-матчи, как «Спартак» – ЦСКА или финал Кубка России. За ошибки и низкие оценки рефери может быть понижен до судейства матчей ФНЛ.

Как арбитры узнают о назначениях на матчи?

Решение о том, на какой матч будет назначена та или иная судейская бригада, принимается специальной комиссией РФС и утверждается исполкомом. Раньше на электронную почту главного арбитра приходило уведомление о назначении на матч, и он должен был поставить в известность свою бригаду. Теперь вся информация публикуется за четыре-пять дней до игры на сайте департамента судейства.

Карасёв: мы – в полуфинале Лиги Европы. А критики где?! Русские судьи, которыми мы должны гордиться прямо сейчас.

– При назначении на международные встречи узнаю не сам матч, на котором буду работать, а только маршрут, – рассказал арбитр Сергей Карасёв. — Приблизительно могу понять, что это будет за игра. Как только получаю маршрут, должен подтвердить билеты. Это происходит примерно за пять-шесть дней.

При этом информация о назначении арбитров на крупные европейские турниры, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты Европы и мира, конфиденциальна. Официально судейские бригады объявляются на сайтах УЕФА или ФИФА за двое суток до встречи. До этого времени знать о назначениях, кроме самих арбитров, не должен никто.

Где арбитры берут карточки, флажки и свисток?

У каждой бригады есть свой судейский набор, состоящий из карточек, флажков и свистка. Все они приобретаются самостоятельно и за свой счёт.

– Это не так дешево, – признался Карасёв. — Флаги, технически усовершенствованные beep-системой стоят около тысячи евро за комплект. Свистки обычно используется те, которые производит фирма Fox, их можно приобрести везде. С карточками всё ещё проще – на сборах или семинарах можем взять их у УЕФА. Ещё высылают перед началом сезона один-два комплекта, поэтому у меня всегда есть несколько наборов карточек, и я могу поделиться ими с коллегами из низших дивизионов.

Сергей Карасёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Я старался весь сезон провести с одними карточками, – рассказал Егоров. — Когда ломаются – меняешь. Ничего страшного. У меня с собой на поле всегда пять комплектов было. Это больше для успокоения. Бывает, подаришь болельщикам или ребёнку какому-нибудь.

Как бригада добирается до стадиона?

Обычно судейская бригада прибывает в город проведения матча вечером накануне игры и возвращается утром на следующий день. Иногда выпадает возможность прогуляться и посмотреть главные достопримечательности самостоятельно или в сопровождении начальника принимающей команды.

– За встречу бригады, её транспортировку, размещение и питание отвечает принимающая сторона, – рассказал Карасёв. — Есть фирма, которая занимается проездом судей. Она работает по договору с РФС и судейским департаментом уже много лет. Узнав о назначении, я звоню в эту фирму и корректирую свой маршрут. На электронную почту присылают билеты на самолёт. На месте уже встречает принимающая сторона, размещает в гостинице и доставляет на игру. Затем они же и отвозят в аэропорт на следующий день после матча.

Судейская бригада обязана прибыть на стадион за 1,5 часа до начала игры. Первым делом происходит осмотр стадиона и поля на наличие разметки, правильного закрепления сетки, флажков и других элементов. После этого арбитры поднимаются в судейскую, доступ куда есть только у бригады и инспектора матча, и занимаются протоколом матча.

– Нам приносят составы команд, мы сверяем их с карточками, которые РФПЛ выдаёт футболистам, когда те заявляются за клуб, – добавил Карасёв. — Когда протокол готов, начинаем подготовку к игре. Переодеваемся и за 35-40 минут выходим на разминку. Разминаемся около 15-20 минут, затем надеваем всю коммуникационную систему и минут за семь выходим, чтобы проверить футболистов на соответствие экипировке – проверяем кольца, цепочки, тейпы и так далее.

Владислав Безбородов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Есть ли у судей досье на футболистов или команды?

На протяжении всего чемпионата судьи следят за командами и перед каждым матчем проводят их тщательный разбор. Кроме того, арбитры часто делятся мнениями друг с другом. На основе этой информации судейская бригада формирует свою тактику работы на игре.

Но одно дело судить одни и те же команды из года в год, другое – быть арбитром на европейских турнирах и работать с футболистами, с которыми ранее сталкиваться не приходилось.

– Есть специальные платформы УЕФА, которые предоставлены судьям в помощь, – рассказал Карасёв. — С их помощью мы можем посмотреть на любую команду, так как там есть видеонарезки по всем блокам: как нападают и защищаются, как выходят из обороны в атаку, как исполняют стандарты и так далее.

Осуществляется ли разбор судейства в перерыве матча?

Официально – нет, но иногда арбитры сами просят коллег следить за неточностями. Об этом рассказал бывший арбитр Александр Егоров:

– Я мог договориться со знакомым арбитром, который не работает в день моей игры, и попросить, чтобы он посмотрел матч и написал мне в перерыве о каких-то спорных решениях. Но так делают не все. Это не для того, чтобы выйти во втором тайме и резко начать судить по-другому. Просто я так успокаивался. Мы так с Вилковым, Лапочкиным делали. Иногда они меня просили, иногда – я их.

Чаще всего судейская бригада пользуется паузой между таймами, чтобы просто отдохнуть и разрешить вопросы, не относящиеся напрямую к судейству.

– Бывают эмоциональные игры, и в перерыве хочется просто отключиться, – признался арбитр Сергей Карасёв. — Если есть желание и необходимость, можем обсудить какие-то моменты, но связанные не с судейством, а с коммуникацией бригады – если что-то не сработало или на что-то надо обратить внимание. Но, как правило, такое случается редко.

Сергей Карасёв Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Что происходит после матча?

После матча главный судья вновь обращается к протоколу: проверяет его и вносит коррективы. Затем официальные листы подписываются представителями клубов, обычно – начальниками команд. Они могут попасть в судейскую только после матча и согласовав это с арбитрами и делегатом РФС. Сейчас в РФПЛ происходит внедрение электронных протоколов, которые сразу после игры отправляются в клубы, судьям и в РФПЛ.

– Иногда заходят поблагодарить за игру, – поделился Карасёв. — Но если есть какая-то напряжённость после матча, то лучше не разжигать конфликт и попросить зайти попозже. За 20 минут человек отходит, и получаются уже совсем другие беседы.

Что касается разбора матча, то он производится сразу после игры прямо на стадионе либо уже в гостинице. Разбор судейских решений осуществляет инспектор РФС, который представляет арбитру нарезку видеоклипов.

В некоторых европейских лигах после матчей арбитры дают комментарии наряду с футболистами и тренерами. В России такой практики нет. Существует решение ФИФА и УЕФА, в соответствии с которым рефери рекомендовано не давать оценку своей работе сразу после матча. Сначала судейская бригада должна проанализировать работу и разобрать ошибки.

Может ли судья дружить с футболистами?

Почему нет? Никаких ограничений в общении между судьями и футболистами нет, регламент это не запрещает. Тем более все понимают, что на поле каждый – и футболист, и судья – должен оставаться профессионалом, забыв про все личные отношения от стартового до финального свистка.

– Многие футболисты, игравшие в Саранске, с честью назовут меня своим другом, – рассказал Егоров. — Я достаточно хорошо общаюсь с Денисом Глушаковым. Мы с ним несколько лет назад отдыхали вместе. Но ни разу в жизни ни я, ни он не позволили себе предвзятого отношения к друг другу на поле. Он никогда не спорил с моим решением.

– На Кубке конфедераций был один случай, – добавил Егоров. — Мы сидели с сыном прямо за скамейкой Новой Зеландии, а рядом была VIP-ложа, почти никак не огороженная, где сидели все судьи турнира и Роберто Розетти. Сын его увидел, быстро пролез на эту ложу и остался там. Ну и я туда перешёл. И потом, когда футболисты нашей сборной заходили и выходили из подтрибунного помещения, почти каждый мне помахал. Сын в тот момент был самым счастливым человеком.

Евгений Турбин Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

Сколько зарабатывают арбитры?

За каждый матч арбитр получает определённый гонорар. Его размер зависит от судейской категории, оценки, которую он получил за матч, и лиги, в рамках которой матч был сыгран.

– 60 тысяч – это базовая ставка, – рассказал экс-арбитр Егоров. — Если ты хорошо отсудил и получил оценку за матч 8,3 и выше, то выходит 98 тысяч без налогов и с бонусами. У арбитра Премьер-Лиги сейчас есть зарплата 30 тысяч, которую перечисляют ежемесячно, вне зависимости от того, судишь ты или нет. И за каждую игру положено 60 тысяч. На матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы главный арбитр может получить за матч от 3 до 5 тысяч евро. Ассистенты, как правило, получают гонорары в два раза меньше.

Как судьи справляются с негативом в свой адрес?

Одна из неприятных особенностей работы судьи – постоянный негатив, исходящий как со стороны футболистов и представителей клубов, так и со стороны болельщиков. Конфликтные ситуации между арбитром и игроком легко могут возникнуть на почве спорного судейского решения:

– Если футболист повышает голос на судью, когда-то можно улыбнуться, – поделился Егоров. — Когда-то понимаю, что ошибся, и не разжигаю конфликт. Где-то лучше промолчать.

После матчей, особенно если они изобиловали спорными моментами, арбитры часто становятся объектами бурных обсуждений и критики.

– В такие моменты нужно обнулиться, — поделился Егоров. — Выпить. Мне это ещё давно подсказал Валентин Валентинович Иванов. «Обнулиться» — это моя фраза. Валентинович мне говорил, что, когда мозг поплыл, нужно сделать так, чтобы он «фух и отдохнул».

Интервью с экс-арбитром РФПЛ, а ныне заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым, который на днях побывал в гостях у «Чемпионата», читайте на нашем сайте в скором времени.

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