Гражданская оборона. Как у «Локомотива» сменились акценты

Внезапно! Слабое место обнаружилось там, где ещё год назад у «Локомотива» было преимущество перед конкурентами.

Тренер

Ключевым вопросом этого межсезонья был уход Юрия Сёмина. Очевидно, что он уходить не хотел и даже первым объявил, что остаётся в клубе на грядущий сезон. Это произошло сразу после победы в Кубке России. По нашей информации, вопрос оставался открытым вплоть до совета директоров, который состоялся 5 июня.

После обсуждения было решено оставить 70-летнего специалиста. Хотя теперь от него ждут более успешного выступления в чемпионате, чем в прошлом сезоне. Насколько жёстко стоит вопрос – официально не сообщается. Очень похоже, что если «Локо» по итогам чемпионата не попадёт в еврокубки, Сёмин покинет команду. Кстати, теперь для попадания в еврокубки может хватить даже шестого места. Но цель, обьявленная на сезон, – место в пятёрке.

«Денисов сказал: убью всех, кто помешает «Локомотиву» выиграть Кубок!» Президент «Локомотива» Илья Геркус — о задачах для Юрия Сёмина, аргументах для Миранчука, трансферных целях и сюрпризах для болельщиков.

Трансферы

«Локомотив» покинули Шишкин, Портнягин, Янбаев, Абаев, Шкулетич и Майкон. Из них последнее время регулярно появлялся на поле только бразилец. Группа атаки у «Локомотива» далеко не такая многочисленная, как у «Зенита». Летом для клуба было важнее всего сохранить воспитанника Миранчука и арендованного у «Краснодара» Ари, который за полгода принёс много пользы. Обоих футболистов «Локомотив» удержал.

Полноценные контракты с «Локомотивом» подписали Соломон Кверквелия и Игорь Денисов. Хотя эти четверо – знакомые лица для клуба. Единственный новичок по сути один – Никита Медведев. Вместо 35-летнего Абаева (2 августа ему исполнится 36 лет) бесплатно взяли 22-летнего голкипера, который уже получил опыт выступления в Лиге Европы. Таким образом, по составу «Локо» изменился меньше, чем многие другие клубы РФПЛ.

Проблема

Ещё год назад у «Локомотива» была целая группа крайних защитников хорошего уровня: Денисов, Шишкин, Янбаев, Логашов и Пейчинович (последний выступал на обоих флангах обороны). Плюс Ротенберг, который «будет играть, а не сидеть на скамейке», по словам председателя совета директоров Мещерякова (цитата от сентября 2016 года).

Мещеряков: в "Локомотиве" Ротенберг будет играть, а не сидеть на скамейке

Понятно, почему клуб сократил количество крайних защитников. Команду покинули Шишкин, Янбаев и Логашов. Допускаю, что первых двух отпустили в связи с желанием освободить платёжную ведомость. В 2015 году УЕФА начал проверку «Локо» из-за нарушений финансого фэйр-плей.

Уже 14 июля «Локомотив» сыграет со «Спартаком» за Суперкубок. Основной левый защитник Виталий Денисов сейчас далеко не в лучшей форме. Он восстанавливается от травмы, на предсезонке не участвовал ни в одном товарищеском матче и против «Спартака» не сыграет. Таким образом, оптимальный состав на Суперкубок: Ротенберг и Маргасов на флангах обороны. Это если брать именно по позиции. Хотя, скорее всего, Сёмин привлечёт Пейчиновича и/или Игнатьева.

Важно, что летом удалось сохранить Кверквелию и Михалика. Иначе при травмированном Чорлуке нельзя было бы выдёргивать Пейчинович из центра обороны. Именно поэтому «Локо» сейчас так усилено ищет защитника. Тут даже не принципиально – центрального или крайнего. По нашей информации, основными кандидатами являются Набабкин и Новосельцев.

Стадион

Пропустив один сезон, «Локомотив» возвращается в еврокубки. Обладателю Кубка России достаётся путёвка сразу в групповой этап Лиги Европы (в отличие от команд, пробившихся через чемпионат). Таким образом, у «Локо» будет минимум три домашних матча группового этапа.

Президента «Локомотива» Илью Геркуса можно критиковать за многие вещи, но в плане маркетинга, привлечения аудитории он пробует развивать клуб. Этим летом внешний вид стадиона преобразился: заменили сидения, установили дополнительные экраны, где-то подкрасили арену. Весь этот процесс Геркус активно освещал у себя в «инстаграме».

Так будет выглядеть «Локомотив». А вот здесь можно прочитать, чего ждать от «Рубина» и «Ростова» в новом сезоне:

Папа вернулся! Какие перемены ждут «Рубин» после прихода Бердыева Представление команд РФПЛ перед сезоном-2017/18 начинаем с двукратного чемпиона России.